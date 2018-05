व्यवहार सिखा गए दबंग प्रधानजी...अच्छा रखा तो जीते, बदलते ही खत्म हुई राजनीति, छात्रसंघ अध्यक्ष से शुरू हुआ सफर, प्रो. केदार को मानते थे गुरु

भास्कर संवाददाता| श्रीगंगानगर



व्यवहार...इंसान को अर्श तक ले जाता है और फर्श पर भी ले आता है। श्रीगंगानगर ही नहीं प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे पूर्व विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़ का राजनीतिक जीवन कुछ ऐसा ही संदेश दे गया। व्यवहार की बदौलत उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और राजनीति की हर सीढ़ी पर सफल हो चढ़ते गए। 1993 में पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत (जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी रहे) श्रीगंगानगर से चुनाव लड़े। तब कांग्रेस के राधेश्याम से उनका मुकाबला था, लेकिन राठौड़ जनतादल से मैदान में उतरे और भैरोसिंह का खेल बिगाड़ उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचाया। राधेश्याम जीते और राठौड़ दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद राठौड़ और व्यवहारकुशल हुए, जिसके चलते भाजपा की टिकट पर 2003 में रिकाॅर्ड मतों से जीत विधायक बने। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका व्यवहार बदला और अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बेतुके बयान दिए। वहीं पूर्व सभापति महेश पेड़ीवाल पर जानलेवा हमले के मामले में नाम आया। इस बदले व्यवहार का असर उनके राजनीतिक कैरियर पर पड़ा। वे राजनीतिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि दुबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। श्रीगंगानगर में उनका रुतबा रहा कि लोग उन्हें दबंग प्रधानजी के नाम से पुकारते थे। रविवार को पूर्व विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़ के जयपुर में निधन के बाद उनके चाहनेवालों, समाजवादियों व तमाम राजनीतिक लोगों में शोक की लहर दाैड़ गई। वे एक दशक से राजनीति में निष्क्रिय प्राय: थे।



सुरेंद्रसिंह ग्राम पंचायत 13 जी छोटी में सरपंच पिता जोधसिंह राठौड़ और माता अग्रकंवर की सबसे छोटी संतान थे। वे पांच भाई और छह बहनों में सबसे छोटे थे और छात्र जीवन से डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। इसलिए वे स्थानीय नेतृत्व में पूर्व गृहमंत्री प्रो. केदार के चहेते बन गए।



सुरेंद्रसिंह राठौड़ 2003 में भाजपा विधायक बने। अचानक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से वैचारिक मतभेद रहने लगे। घड़साना में पानी के लिए हुए किसान आंदोलन में मध्यस्थता को लेकर राठौड़ ने सत्ताधारी विधायक के नाते हस्तक्षेप किया, लेकिन पार्टी हाईकमान में सुनवाई नहीं हुई। इससे खफा राठौड़ ने पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी के साथ सीएम वसुंधराराजे पर भी शब्द बाण चलाए। आखिर 21 नवंबर 2006 में राठौड़ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।



तीखी बयानबाजी के अलावा भी एक मामला था, जिसके कारण राठौड़ की साख प्रभावित हुई। भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल से राजनीतिक विरोध बढ़ने लगा। कभी एक-दूजे के राजनीतिक सखा के रूप में पहचान रखने वाले पेड़ीवाल व राठौड़ में मतभेद हुआ। इसी बीच 23 सितंबर 2003 में महेश पेड़ीवाल पर जानलेवा हमला हुआ। पेड़ीवाल पर गोली चली, जिसके चलते उनकी आंख पर चोट पहुंची। इस प्रकरण में राठौड़ का नाम आया और बाद में वे गिरफ्तार भी हुए।



वे 1998 के चुनावों में भाजपा की टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए। पार्टी हाईकमान ने महेश पेड़ीवाल को उम्मीदवार बनाया। इस दौरान वे कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम गंगानगर के समक्ष निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनावों में न केवल राठौड़ समर्थक बल्कि पेड़ीवाल से नाराज भाजपा का एक खेमा राठौड़ के साथ हो गया। वे अक्सर चुनावों में कहते थे- भले जीतें अथवा हारें, चुनाव के बाद भाजपा में शामिल होंगे। इस पर चुनावों के शीघ्र बाद 1999 में जयपुर गए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के शिव स्वामी साथ थे। वे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री ओम माथुर सहित अनेक नेताओं के सामने पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने उस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में सावचेत करते हुए स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। यहां आने के बाद पहली नगर मंडल बैठक में उन्हें लगने लगा कि वे पार्टी में दुर्घटनावश आ गए हैं। इसलिए अगले चुनावों में उन्होंने पोस्टरों में प्रदेश नेता वसुंधरा राजे और यहां तक कि वाजपेयी के फोटो तक नहीं छपवाए। वे यह बात बगावत के बाद एक इंटरव्यू के दौरान कह चुके थे।



शोक की लहर:दोपहर से पहले तक राठौड़ के निधन का दुखद समाचार लोगों को मिलने लग गया। इस मौके पर उनके परिवार से भाई नारायणसिंह, भांजा प्रदीप भाटी और परिवार के लोग उनके निवास पर पहुंचे।



1974... श्रीगंगानगर के सरकारी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीते। छात्र राजनीति से ही उनका व्यक्तित्व रौबदार रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनावों में अपने समर्थक प्रत्याशी को विजय दिलाने में सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



1978...नजदीकी गांव 13 जी छोटी में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुने गए। यदि कोई लोगों का काम रोकता तो उसे खुद मौके पर जाकर पूरा कराते। इस वजह से वे लगातार इसी पद पर रहे।



1989... राजनीतिक में एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्रीगंगानगर पंचायत समिति के प्रधान चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सुलतानाराम जांदू को हराया था।



1992...इस साल सितंबर में दी गंगानगर कॉ-ऑपरेटिव बैंक के चुनावों में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। चुनावों में प्रो. केदार ने राठौड़ का पूरा साथ दिया लेकिन ऐन वक्त बड़े नाटकीय घटनाक्रम में वे संतोष सहारण से मात्र एक वोट से हार गए।



1993...प्रो. केदार का निधन हुआ तो श्रीगंगानगर में विधायक प्रत्याशी के तौर पर राठौड़ का चेहरा सामने आया। तब पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत (जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी रहे) ने भी श्रीगंगानगर से भाग्य आजमाया। इस साल विधानसभा चुनाव में राठौड़ का नाम काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इस चुनाव में भैराेसिंह शेखावत तीसरे स्थान पर रहे। सुरेंद्रसिंह राठौड़ को सहानुभूति का फायदा मिला, जिसके चलते वे दूसरे नंबर पर आए। राठौड़ व शेखावत में बंटे वोटों के बीच राधेश्याम के सिर जीत का सेहरा बंधा। राठौड़ ने पूर्व सीएम को तीसरे नंबर पर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके चलते उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई।



1998...बीते विस चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत का अहसास करा चुके राठौड़ 1998 में फिर मैदान में उतरे। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन फिर से राधेश्याम जीते। तब राधेश्याम कांग्रेस में थे।



2003...हर बार टिकट के अभाव में पिछड़ने वाले राठौड़ ने इस साल लोगों के बीच पहुंचकर अपनी पहचान को बढ़ाया। इसका फायदा उन्हें भाजपा की टिकट मिलने के रूप में हुआ। उत्साही व ऑन द स्पॉट निर्णय लेने में माहिर राठौड़ युवाओं के पसंदीदा थे, दूसरी ओर राधेश्याम के पास अनुभव व शांत स्वभाव की पूंजी थी। इस बार भाजपा के राठौड़ ने कांग्रेस के राधेश्याम को 65.40 प्रतिशत वोट लेकर मात दी। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड भी राठौड़ ने बनाया।



