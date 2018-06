ये चाहती हैं मेलिंडा गेट्स बच्चों के ग्रैजुएशन पर

माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स की प|ी होने के नाते तो नहीं, लेकिन दो बच्चों की मां होने के नाते मैं इन दिनों कुछ अलग चिंता में हूं। मेरी बेटी का कॉलेज से ग्रैजुएशन पूरा हो जाएगा और बेटे का हाईस्कूल से। मैं हमेशा से पढ़ाई के अंत में होने वाले कमेंसमेंट सीजन की फैन रही हूं। हमेशा इस तरह के प्रेरक उद्बोधन सुनती ही हूं। इसमें आने वाले थिंकर और विद्वान अपने भाषणों से स्कूल और कॉलेज से उत्तीर्ण हुए बच्चों में नई उम्मीदें पैदा की जाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि इस बार ऐसा नहीं हो। मेरी अपेक्षा है कि संबोधित करने वाले थिंकर उम्मीदों की बजाय वादों पर बात करें। मैं यह जानना चाहती हूं कि कैसे ये स्पीकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सभी ग्रैजुएट के लिए कुछ न कुछ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए दौर में अमेरिका में काम करने के अवसर कुछ लोगों के लिए ज्यादा अच्छे हैं। फार्च्यून 500 कंपनियों में बहुत ही कम महिलाएं हैं, जो उच्च पदों पर आसीन है। मात्र 5 फीसदी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब मिल पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ष जब कमेंसमेंट स्पीकर्स जमा होंगे तो वे कोई ठोस योजना पेश करेंगे, ताकि कुछ लोगों के लिए जो बहुत थोड़े से अवसर हैं, उनमें कुछ समानता कायम की जा सके।मैं चाहती हूं कि पेड फैमिली लीव से लेकर मेंटरशिप तक की बात इस बार स्पीकर करें। किस तरह से अलग-अलग प्रतिभाशाली छात्रों को नौकरियों में रखा जोगा, इस पर बात हो। नौकरी देने वालों को ऐसे कई अवरोध हटाना चाहिए, जो ग्रैजुएट होकर निकले छात्र को परेशान करते हों।मैं जानती हूं कि कमेंसमेंट स्पीकर ऐसा व्यक्ति होता है, जो युवाओं को उनकी पूरी संभावनाओं के साथ प्रोत्साहित करता है और जीने का एक नया अंदाज सिखाता है। लेकिन हमारे बच्चों को प्रोत्साहन से ज्यादा चाहिए, वे अब सीधे नया और अच्छा घटते हुए देखना चाहते हैं।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।