विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल

Q1. एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। यदि खपत लागत 5 रुपए प्रति यूनिट हो तो बिजली की खपत की लागत क्या होगी?(a) 5 रुपए (b) 10 रुपए (c) 25 रुपए (d) 50 रुपएQ2. यदि 10 घंटे के लिए 100 वाट का बल्ब जलता है तो बिजली का व्यय कितना होगा?(a) 0-1 यूनिट (b) 1 यूनिट (c) 10 यूनिट (d) 100 यूनिटQ3. 1 किलोवाट घंटे का मान है?(a) 3.6 × 106 जूल (b) 3.6×(10)3 जूल(c) (10)3 जूल (d) (10)5 जूलQ4. एंटी-डोपिंग पर 15वीं वार्षिक एशिया और समुद्री क्षेत्र अंतर-सरकारी मंत्रिस्तरीय बैठक _____________में आयोजित की गई थी?(a) कोलंबो (b) कंबोडिया (c) कोलंबिया (d) कैरोलिनाQ5. एक घर में दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?(a) चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है।(b) दोनों बल्बों में समान प्रतिरोध है।(c) चमकदार बल्ब में प्रतिरोध अधिक है।(d) कम जलने वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक है।Q6. एक घर में दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। किस बल्ब में अधिक प्रतिरोध है?(a) कम जलने वाले बल्ब में (b) अधिक जलने वाले बल्ब में(c) दोनों में समान प्रतिरोध है (d) चमक प्रतिरोध पर निर्भर करता हैQ7. एक डाइनेमो जिसे जनरल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, वह किस प्रकार कार्य करता है?(a) आयनों का स्रोत (b) विद्युत प्रभार का स्रोत(c) ऊर्जा का कनवर्टर (d) इलेक्ट्रॉनों का स्रोतQ8. डायनेमो एक मशीन है जिसका प्रयोग निम्न में से किस चीज के लिए किया जाता है?(a) उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज में रूपांतरण(b) विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण(c) यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन(d) कम वोल्टेज का उच्च वोल्टेज में रूपांतरणQ9. कम वोल्टेज पर चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटर जल जाते हैं क्योंकि:(a) वे अधिक करंट आकर्षित करते हैं जो वोल्टेज के आनुपातिक है।(b) वे अधिक करंट आकर्षित करते हैं जो वोल्टेज के वर्ग रूट के विपरीत आनुपातिक है।(c) वे v2 के समानुपातिक ऊष्मा आकर्षित करते हैं।(d) विद्युत निर्वहन में कम वोल्टेज सेट होती है।Q10. उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है?(a) बैटरी (b) मोटर (c) जेनरेटर (d) मूविंग कोइल मीटरQ11. टर्बाइन और डायनेमो का उपयोग किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया एक्सपर्ट : सरोज शर्मा

स्मार्टएप : पीडीएफ स्कैन

यह एप यूजर को डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट, मल्टीपल पेज आदि को स्कैन करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट को फोन कैमरे के माध्यम से स्कैन कर जेपीईजी या पीडीएफ फाॅर्मेट में सेव किया जा सकता है। इसके अलावा इस एप की मदद से बनाई गई पीडीएफ में अनचाहे पेज को डिलीट भी किया जा सकता है। साथ ही इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सेंड ऑप्शन के माध्यम से मेल किया जा सकता है। भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.comभास्कर संवाददाता | सीकरबैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें पहले छात्रों को पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स के चुना जाएगा। यह कोर्स 9 माह का होगा। कोर्स पूरा होने के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। 55 फीसदी अंकों के साथ साथ किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। एससी, एसटी छात्रों के लिए 45 फीसदी अंक जरूरी है। पदों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 303, ओबीसी के 162, एससी के 90 व एसटी के 45 पद हैं। इस पद के लिए दो जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं।आयु सीमा : इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 2 जुलाई 2018 के आधार पर की जाएगी। कैटेगरी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी।चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों को बैंकिंग एंड फाइनेंस के पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश हासिल करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद छात्रों को ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कोर्स की कुल फीस 3 लाख 45 हजार रुपए है। कोर्स पूरा होने के बाद नियुक्ति की जाएगी।परीक्षा का प्रारूप : यह टेस्ट तीन घंटे का होगा। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 75 अंकों के 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी से 40 अंकों के 40 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 अंकों के 40 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज 35 अंकों के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का 50 अंकों का पेपर होगा।आवेदन शुल्क : जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए और एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए निर्धारित की गई है।आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद करने की योजना बना रहा है। आईआईटी दिल्ली भारत का पहला टैक स्कूल होगा जो पीएचडी किए हुए उम्मीदवारों के लिए फैलोशिप शुरू करेगा और अपनी रिसर्च से स्टार्टअप खोलने में मदद करेगा। आईआईटी दिल्ली इसकी रिसर्च के लिए भी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ने कहा कि पीएचडी कर चुके उम्मीदवारों को चार महीने के लिए हरियाणा के सोनीपत कैंपस में रखा जाएगा, जहां वे लोग अपने-अपने विषयों पर रिसर्च करेंगे। बता दें कि फिलहाल 2500 विद्यार्थी इस संस्थान से पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी शुरू करने के लिए लोगों को अवसर बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। दरअसल पीएचडी करने वाले विद्यार्थी एकेडमिक्स में ही अपना करिअॅर बनाते हैं और स्टार्टअप या खुद का नया बिजनेस नहीं खोल पाते हैं। राव का कहना है कि हम पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को स्टार्टअप शुरू करने का अवसर देंगे और यह उनके रिसर्च के आधार पर तय किया जाएगा।आॅल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स), दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर के 551 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 12 जुलाई, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन संस्थान द्वारा आयोजित रिटन टेस्ट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 16 सितंबर को होगी।शैक्षणिक योग्यता : बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी, नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग है। यह कोर्स करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा कोर्स करने वाले भी आवेदन के योग्य हैं।आयु सीमा: न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 12 जुलाई, 2018 के आधार पर की जाएगी।12 जुलाई, 2018 तक ऑनलाइन आवेदनसाउथ सेंट्रल रेलवे ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके माध्यम से 4103 उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। अगर आप भी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इन पदों के योग्य हैं तो आप आवेदन करने की आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में 4103 उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी, जिसमें एससी मैकेनिक के 249 पद, कारपेंटर के 16 पद, डीजल मैकेनिक के 640 पद, इलेक्ट्रिकल के 18 पद, इलेक्ट्रीशियन के 871 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 102, फिटर के 1460 पद, मशीनिस्ट के 74, एमएमडब्ल्यू के 24, पेंटर के 40 और वेल्डर के 597 पद आरक्षित है. इन सभी उम्मीदवारों को उनके काम के अनुसार पे-स्केल दी जाएगी।गुजरात हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के कुल 767 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। उम्मीदवार इन पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के 408, एसटी के 126, ओबीसी के 196 व एससी के 37 पद हैं।शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से ग्रेजुएट हों। कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक ज्ञान के साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी और/या गुजराती में 5000 डिप्रेशन की टाइपिंग स्पीड व इंग्लिश, हिंदी एवं गुजराती का ज्ञान होना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया : इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के साथ स्किल्स टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

14 जुलाई, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली ने डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 71 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 28 जून, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क : शुल्क के रूप में 20 रुपए का भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/पीएच/वीमेन को शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई है।

कैसे करें आवेदन: पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया : शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

28 जून, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन आवेदनयोग्यता : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 50 फीसदी मार्क्स के साथ 10वीं पास होना आवश्यक है।चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों को चयन 10वीं और आईटीआई के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। 17 जुलाई 2018 तक आवेदन किए जा सकते हैं।