रीजनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

Q1. 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या होगी?(a) 34 (b) 22 (c) 21 (d) 112Q2. मुकेश के पास सोहन के धन का दो गुना है तथा सोहन के पास पंकज से 50 प्रतिशत ज्यादा धन है, यदि उनकी औसत धनराशि 110 रुपए हो तो मुकेश की धनराशि होगी?(a) 123 रुपए (b) 134 रुपए (c) 167 रुपए (d) 180 रुपएQ3. एक मोटर वाहक 50 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से 150 किमी की दूरी तय करता है तथा वापस 30 किमी प्रति घंटा से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी?(a) 42.3 किमी/घंटा (b) 37.5 किमी/घंटा(c) 13.23 किमी/घंटा (d) 43.22 किमी/घंटाQ4. 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु होगी ?(a) 48 वर्ष (b) 40 वर्ष (c) 37 वर्ष (d) 56 वर्षQ5. 50 गेंदों का औसत भार 2 पौंड है। यदि कंटेनर को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 0.05 पौंड बढ़ जाता है। कंटेनर का वजन है?(a) 7.34 पौंड (b) 4.55 पौंड (c) 3.22 पौंड (d) 6.34 पौंडQ6. एक कंपनी के 30 कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन 4000 रुपये है। यदि प्रबंधक के वेतन को सम्मिलित किया जाता है तो, औसत वेतन बढ़ कर 4300 रुपए हो जाता है। प्रबंधक का औसत वेतन ज्ञात करें?(a) 77700 रुपए (b) 45000 रुपए(c) 13300 रुपए (d) 63000 रुपएQ7. तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। आठ वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु वर्ष में क्या है?(a) 8,20,28 (b) 16,28,36 (c) 20,35,45 (d) 8,28,35Q8. एक व्यक्ति और उसकी प|ी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि विवाह के समय अनुपात 5:3 था तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था?(a) 8 वर्ष (b) 10 वर्ष (c) 12 वर्ष (d) 16 वर्षQ9. नीलम और शान की स्कूल की आयु के बीच अुनपात 5:6 है। यदि नीलम की एक तिहाई आयु और श्याम की आधी आयु के बीच अनुपात 5:9 है तो शान की स्कूल की आयु क्या है?(a) 25 वर्ष (b) 30 वर्ष (c) 36 वर्ष (d) तय नहीं कर सकतेQ10. A और B की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष पूर्व A की आयु और 4 वर्ष बाद B की आयु के बीच अनुपात 1:1 है। 4 वर्ष बाद A की आयु और 4 वर्ष पूर्व B की आयु के बीच अनुपात क्या है?(a) 1:3 (b) 2:3 (c) 3:1 (d) 4:1Q11. 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है?(a) 20 वर्ष (b) 30 वर्ष (c) 45 वर्ष (d) 35 वर्षQ12. A और B 30 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं जबकि B और C 24 दिनों में उसी कार्य का कर सकते हैं तथा C और A 20 दिनों में उसी कार्य काे कर सकते हैं। ये 10 दिनों तक एकसाथ कार्य करते हैं तत्पश्चात B और C कार्य छोड़ देते हैं A कितने अधिक दिन में कार्य पूर्ण करेगा?(a) 18 दिन (b) 24 दिन (c) 30 दिन (d) 36 दिनउत्तर : 1 (c), 2 (d), 3 (b), 4 (b), 5 (b), 6 (c), 7 (b), 8 (c), 9 (d), 10 (c), 11 (d), 12 (a)चीन ने भारत को समर्पित पहला निवेश फंड लॉन्च कियाचीन के एक सरकारी बैंक ने भारत के लिए समर्पित देश का पहला सार्वजनिक निर्गम वाला निवेश फंड लॉन्च किया है। दहाई अंकों की दर से विकास करने की संभावना के कारण भारतीय बाजार चीन के निवेशकों के लिए सर्वोत्तम निवेश अवसर प्रस्तुत करता है। नए निवेश फंड का नाम है - इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) क्रेडिट सुइस इंडिया मार्केट फंड। यह फंड भारतीय बाजार पर आधारित ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करेगा, जो यूरोप और अमेरिका के 20 से अधिक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। पर्यवेक्षकों ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज इस कदम को महत्वपूर्ण माना है।