भास्कर प्रश्न बैंक - 8

चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो या नौकरी के लिए हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीज़निंग या सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण से जुड़े प्रश्न रहते हैं। एजुकेशन भास्कर में शनिवार को इस तरह के प्रश्न दे रहे हैं। आप इन्हें हल कीजिए और देखिए कितने सवालों के जवाब कितने कम समय में सही दे सकते हैं। ये सवाल आपको अभ्यास में भी मदद करेंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के हैं। आपको उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन करना है। यहां दिए गए सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इन्हें हल कीजिए और उत्तर तथा कितने समय में सभी प्रश्न हल किए, यह लिखकर नोट कीजिए। हमें कई पाठकों के पत्र मिले हैं जिन्होंने उत्तर भी साथ देने का आग्रह किया है। इस बार हम उत्तर भी दे रहे हैं।1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :A + B का अर्थ है कि A, B का पुत्र है।A B का अर्थ है कि A, B की प|ी है।व्यंजक P + R Q का क्या अर्थ है ?(अ) Q, P का पुत्र है (ब) Q, P की प|ी है(स) Q, P का पिता है (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं2. भिन्न ऊंचाइयों के तीन खंभे X, Y और Z हैं। तीन मकड़ियां A, B और C क्रमश: इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में A, X पर 6 सेमी चढ़ती है किंतु 1 सेमी नीचे फिसल जाती है। B. Y पर 7 सेमी चढ़ती है किंतु 3 सेमी नीचे फिसल जाती है। C, Z पर 6.5 सेमी चढ़ती है किंतु 2 सेमी नीचे फिसल जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंभे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करने पड़ते हैं, तो सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई क्या है ?(अ) 161 सेमी (ब) 163 सेमी(स) 182 सेमी (द) 210 सेमी3. एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?(अ) 30 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां फिर एक-ही समय दिखाती हैं।(ब) 90 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां फिर एक-ही समय दिखाती हैं।(स) 120 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां फिर एक-ही समय दिखाती हैं।(द) इनमें से कोई नहीं।4. यदि एक पिंड एकसमान वेग से गतिमान है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही नहीं है ?(अ) उसकी गति एक सरल रेखा पर है(ब) उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है।(स) उसका त्वरण शून्य है।(द) उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकत: (linearly) बढ़ता है।5. एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दण्ड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या है ?(अ) शून्य (ब) यह चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है(स) कभी भी शून्य नहीं(द) यह तापमान पर निर्भर करता है।6. लवण जल (ब्राइन) किसका जलीय विलयन है ?(अ) NaCl (ब) NaOH(स) NaHCO3 (द) Na2CO37. उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों के सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है(अ) फ़ाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस(ब) फ़ाइलम क्लास फैमिली ऑर्डर जीनस(स) फैमिली ऑर्डर क्लास स्पीशीज़ जीनस(द) क्लास फैमिली ऑर्डर स्पीशीज़ जीनस8. पौधों के वर्गीकरण के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?(अ) थैलोफाइटो में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है(ब) फ्यूनेरिया एक कवक (फंगस) है(स) सभी टेरिडोफाइट पुष्पोद्भिद (फैनेरोगम) होते हैं(द) ब्रायोफाइटों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है।9. मानव शरीर में, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व आवश्यक होता है(अ) लीथियम (ब) सोडियम (स) रुबीडियम (द) सीज़ियम10. Find the word opposite in meaning to the underlined wordThere are a few miscellaneous items to discuss in this meeting(अ) pure (ब) mixed(स) homogenous (द) discordant11. Which is the most appropriate expression.Don’t count your chickens before the eggs have hatched.(अ) If you are not good at something, better to avoid that(ब) Don’t make plans for something that might not happen(स) Not to come up to expectations(द) Don’t put all your resources in one possibility.12. प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सा अंक आएगा?(अ) 6 (ब) 12 (स) 14 (द) 16उत्तर: 1 स, 2 ब, 3 द, 4 ब, 5 अ, 6 अ, 7 अ, 8 द, 9 ब, 10 स, 11 ब, 12 असवाल और सुझाव के लिए ई-मेल कीिजए education@dbcorp.in1531351911