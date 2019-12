सरकारों को जासूसी के लिए डिवाइस बेचने का बिजनेस जोरों पर

कई देशों में बुद्धिजीवियों और एनजीओ के खिलाफ उपयोगअभी हाल में कई मुकदमों ने साइबर सिक्यूरिटी इंडस्ट्री के लगभग अनजान कोने की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। अधिकतर साइबर सिक्यूरिटी फर्म हैकरों और मालवेयर से लोगों के बचाव पर फोकस करती हैं। लेकिन इजरायल के एनएसओ ग्रुप, एंग्लो जर्मन फर्म गामा ग्रुप, इटालवी कंपनी हैकिंग टीम सहित कुछ कंपनियां सरकारों को किसी व्यक्ति के ऑनलाइन डेटा तक पहुंच के लिए सॉफ्टवेयर मुहैया कराती हैं। बुद्धिजीवियों, एनजीओ के खिलाफ इनका उपयोग ज्यादा है।2 अक्टूबर 2018 को सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दफ्तर में हत्या कर दी गई थी। दो माह बाद एक अन्य सऊदी असंतुष्ट उमर अब्दुलअजीज ने इजरायल में एनएसओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसओ ने सऊदी सरकार को स्मार्टफोन की जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस बेचा है। इसका उपयोग उनके और खाशोगी पर नजर रखने के लिए किया गया। अक्टूबर में व्हाट्सएप ने कंपनी पर दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उसके 1400 यूजरों को हैक करने के लिए हुआ है।कारोबार के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। एनएसओ ने बताया, 2018 में उसकी आमदनी 1700 करोड़ रु से अधिक हुई थी। फरवरी में ब्रिटिश इक्विटी फर्म नोवालपिना केपिटल ने कंपनी में अधिकतम हिस्सेदारी खरीद ली। कंपनी का मूल्य सात हजार करोड़ रु. से अधिक आंका गया है। अमनेस्टी इंटरनेशनल की डाना इंगलटन बताती हैं, यह बाजार अरबों डॉलर का है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.comकई देशों में बुद्धिजीवियों और एनजीओ के खिलाफ उपयोगअभी हाल में कई मुकदमों ने साइबर सिक्यूरिटी इंडस्ट्री के लगभग अनजान कोने की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। अधिकतर साइबर सिक्यूरिटी फर्म हैकरों और मालवेयर से लोगों के बचाव पर फोकस करती हैं। लेकिन इजरायल के एनएसओ ग्रुप, एंग्लो जर्मन फर्म गामा ग्रुप, इटालवी कंपनी हैकिंग टीम सहित कुछ कंपनियां सरकारों को किसी व्यक्ति के ऑनलाइन डेटा तक पहुंच के लिए सॉफ्टवेयर मुहैया कराती हैं। बुद्धिजीवियों, एनजीओ के खिलाफ इनका उपयोग ज्यादा है।2 अक्टूबर 2018 को सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दफ्तर में हत्या कर दी गई थी। दो माह बाद एक अन्य सऊदी असंतुष्ट उमर अब्दुलअजीज ने इजरायल में एनएसओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसओ ने सऊदी सरकार को स्मार्टफोन की जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस बेचा है। इसका उपयोग उनके और खाशोगी पर नजर रखने के लिए किया गया। अक्टूबर में व्हाट्सएप ने कंपनी पर दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उसके 1400 यूजरों को हैक करने के लिए हुआ है।कारोबार के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। एनएसओ ने बताया, 2018 में उसकी आमदनी 1700 करोड़ रु से अधिक हुई थी। फरवरी में ब्रिटिश इक्विटी फर्म नोवालपिना केपिटल ने कंपनी में अधिकतम हिस्सेदारी खरीद ली। कंपनी का मूल्य सात हजार करोड़ रु. से अधिक आंका गया है। अमनेस्टी इंटरनेशनल की डाना इंगलटन बताती हैं, यह बाजार अरबों डॉलर का है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com