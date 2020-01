जापान से भागे कार्लोस घोन लेबनान में सेलेब्रिटी हैं

© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence.The original article, in English, can be found on www.economist.comकार इंडस्ट्री के मेगास्टार अपने बचपन के देश में चुप नहीं बैठेंगेनिसान और रेनाल्ट के पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोन के जापान से भागकर लेबनान जाने की घटना ने सभी संबंधित पक्षों को परेशानी में डाला है। जापान को बताना पड़ेगा कि निगरानी के बाद भी घोन कैसे भाग गए। घोन के इन दावों में कितना सच है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति प्रेरित हैं?टोक्यो में नवंबर 2018 में गिरफ्तारी से पहले घोन फ्रांसीसी कार निर्माता रेनाल्ट और जापानी कंपनी निसान के विलय की कोशिश कर रहे थे। इससे जापानी सत्ता तंत्र में कई लोग आहत हो सकते थे क्योंकि यह जापान के इंडस्ट्रियल आइकन के अधिग्रहण जैसा दिखाई पड़ता। घोन पर कंपनी के पैसे में घोटाले का आरोप है। घोन का कहना है िक निसान के दिग्गजों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। गिरफ्तारी से पहले घोन जापान में हीरो थे। उन्होंने निसान को मुश्किल से उबारा था। उन पर एक कॉमिक सीरीज मंगा बनी थी।जापान में अब घोन खलनायक हैं। लेकिन लेबनान में वे सेलेब्रिटी हैं। ब्राजील में जन्मे घोन का बचपन लेबनान में बीता है। वहां उनके पारिवारिक संबंध हैं। लेबनान की डाक टिकटों में घोन को जगह मिली है। जापान में गिरफ्तारी के बाद बेरुत में लगे होर्डिंग में कहा गया- हम सब कार्लोस घोन हैं। घोन को अपना करियर फिर से बनाने में मुश्किल होगी। वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की गलत जानकारी देने के आरोप में अमेरिकी सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने घोन पर दस लाख डॉलर पेनाल्टी लगाई है। उन्होंने दस वर्ष तक किसी कंपनी में अधिकारी या डायरेक्टर के रूप में सेवा न देने का वचन दिया है। निसान, घोन और उनके सहयोगी ग्रेग केली ने जुर्माना चुकाते समय आरोप स्वीकार नहीं किया और खंडन भी नहीं किया। इधर, बहुत कम लोगों को आशा है कि घोन चुपचाप बैठेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा है, मैं अब मीडिया से बात करने के लिए स्वतंत्र हूं।कार इंडस्ट्री के मेगास्टार अपने बचपन के देश में चुप नहीं बैठेंगेनिसान और रेनाल्ट के पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोन के जापान से भागकर लेबनान जाने की घटना ने सभी संबंधित पक्षों को परेशानी में डाला है। जापान को बताना पड़ेगा कि निगरानी के बाद भी घोन कैसे भाग गए। घोन के इन दावों में कितना सच है कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति प्रेरित हैं?टोक्यो में नवंबर 2018 में गिरफ्तारी से पहले घोन फ्रांसीसी कार निर्माता रेनाल्ट और जापानी कंपनी निसान के विलय की कोशिश कर रहे थे। इससे जापानी सत्ता तंत्र में कई लोग आहत हो सकते थे क्योंकि यह जापान के इंडस्ट्रियल आइकन के अधिग्रहण जैसा दिखाई पड़ता। घोन पर कंपनी के पैसे में घोटाले का आरोप है। घोन का कहना है िक निसान के दिग्गजों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। गिरफ्तारी से पहले घोन जापान में हीरो थे। उन्होंने निसान को मुश्किल से उबारा था। उन पर एक कॉमिक सीरीज मंगा बनी थी।जापान में अब घोन खलनायक हैं। लेकिन लेबनान में वे सेलेब्रिटी हैं। ब्राजील में जन्मे घोन का बचपन लेबनान में बीता है। वहां उनके पारिवारिक संबंध हैं। लेबनान की डाक टिकटों में घोन को जगह मिली है। जापान में गिरफ्तारी के बाद बेरुत में लगे होर्डिंग में कहा गया- हम सब कार्लोस घोन हैं। घोन को अपना करियर फिर से बनाने में मुश्किल होगी। वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की गलत जानकारी देने के आरोप में अमेरिकी सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने घोन पर दस लाख डॉलर पेनाल्टी लगाई है। उन्होंने दस वर्ष तक किसी कंपनी में अधिकारी या डायरेक्टर के रूप में सेवा न देने का वचन दिया है। निसान, घोन और उनके सहयोगी ग्रेग केली ने जुर्माना चुकाते समय आरोप स्वीकार नहीं किया और खंडन भी नहीं किया। इधर, बहुत कम लोगों को आशा है कि घोन चुपचाप बैठेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा है, मैं अब मीडिया से बात करने के लिए स्वतंत्र हूं।