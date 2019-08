दो साल में बड़ी कंपनियों का सीएसआर खर्च 55 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया

पश्चिमी देशों में पूंजीवाद उस तरह काम नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। नौकरियां भरपूर हैं लेकिन विकास दर धीमी है, असमानता बहुत ज्यादा है और पर्यावरण की दुर्दशा हो रही है। लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारें इससे निपटने के लिए सुधार लागू करेंगी पर कई स्थानों पर राजनीति अनिर्णय की शिकार है या अस्थिर है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियों को आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सुलझानी चाहिए। पिछले दिनों वालमार्ट, जेपी मोर्गन चेज सहित 180 से अधिक अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने तीस साल पुराने ढर्रे में बदलाव का निश्चय किया है। उन्होंने केवल अपने मालिकों की सेवा करने की बजाय ग्राहकों, स्टाफ, सप्लायरों और समाज पर ध्यान देने का वचन दिया है।यों भी बीते कुछ वर्षों से कार्पोरेट जगत की प्राथमिकताओं में परिवर्तन नजर आने लगा है। 2016 से 2018 के बीच यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों की कंपनियों का सीएसआर खर्च 55,900 करोड़ रुपए बढ़ गया। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के इरादे रणनीतिक भी हो सकते हैं। वे बड़े व्यवसायियों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के हमलों को बेअसर बनाने की आशा करते होंगे। यह परिवर्तन यूरोप में भी चल रहा है। युवा उन कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं जो मौजूदा नैतिक और राजनीतिक सवालों पर स्पष्ट रुख अपनाती हैं। उधर राजनेता चाहते हैं कि कंपनियां देश में जॉब्स और इन्वेस्टमेंट लाएं। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका, यूरोप ने प्रबंधकों के पूंजीवाद का प्रयोग किया था। इसके तहत बड़ी कंपनियों ने सरकार और यूनियनों के साथ मिलकर कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और सुविधाएं दीं। 1970 में मंदी के बाद शेयरहोल्डर के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण हो गई। यूनियन महत्वहीन होती गईं। अमेरिका में कंपनियों का मुनाफा 1989 में जीडीपी के 5% से बढ़कर अब 8% हो गया है।यह कार्पोरेट ढांचा निशाने पर है। कारोबार के मूल्यों, सिद्धांतों में गिरावट आई है। बैंकर बोनस के साथ मुसीबत से उबरने के लिए सरकारी पैकेज मांगते हैं। शेयरहोल्डरों का ध्यान रखने के खराब आर्थिक नतीजे निकले हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट की उपेक्षा कर लाभ कमाने, स्टाफ के शोषण, कम वेतन और उनके कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई न करने जैसे आरोप हैं। हालांकि ये सभी आरोप सही नहीं हैं। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट 1960 की तुलना में बहुत ज्यादा है। वैसे कुछ आलोचना सही तो है। वर्कर की हिस्सेदारी घटी है। कंज्यूमर को नुकसान उठाना पड़ता है।इधर, कार्पोरेट फैसलों में बदलाव आया है। कंपनियां समाज कल्याण और कर्मचारियों की भलाई पर अधिक पैसा खर्च करने लगी हैं। फिर भी स्पष्ट नहीं है कि सीईओ कैसे जानेंगे कि समाज उनकी कंपनियों से क्या चाहता है? राजनेता, अभियान चलाने वाले ग्रुप और सीईओ ही सब फैसले करेंगे। साधारण व्यक्ति की कोई भागीदारी नहीं है। पिछले बीस वर्षों से इंडस्ट्री और फाइनेंस पर बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व है लिहाजा, गिने-चुने व्यवसायियों के पास समाज के लिए लक्ष्य तय करने के असीमित अधिकार हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था से एकाधिकार बढ़ा है। अगर आप 180 कंपनियों के सीईओ की सूची देखेंगे तो उसमें क्रेडिट कार्ड, केबल टीवी, दवा रिटेलिंग और एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियां ज्यादा हैं। ये कंपनियां कंज्यूमर से मनमानी कीमत वसूलती हैं और कस्टमर सेवाओं के मामले में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 