डोनाल्ड ट्रम्प के टि्वटर फीड पर झूठ, नफरत से जुड़े प्रचार का बोलबाला

उन्होंने 217 ऐसे अकाउंट का कंटेंट रिट्वीट किया है जो विश्वसनीय नहीं हैंमाइक मेकइनटायर, करेन यूरिश, लैरी बुचाननअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया साइट टि्वटर को अपने राजनीतिक एजेंडा के अतिरंजित और झूठे प्रचार का माध्यम बना रखा है। उनके अकाउंट पर घृणा फैलाने, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले संदेशों की भरमार है। वे संदिग्ध अकाउंट पर आए मैसेज रिट्वीट करते हैं। ट्रम्प ऐसे संदेशों के जरिये श्वेत राष्ट्रवादियों, मुस्लिम विरोधी प्रोपेगंडा का समर्थन करते हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक राजनेताओं के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले मैसेज आगे बढ़ाते हैं।न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रम्प के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद टि्वटर पर उनके 11000 से अधिक ट्वीट और सैकड़ों ऐसे अकाउंट का विश्लेषण किया है जिन्हें वे रिट्वीट करते हैं। इससे नतीजा निकला है कि राष्ट्रपति उग्रवादियों, बहुरूपियों और जासूसों के साथ संवाद में काफी समय बिताते हैं। चीन, ईरान और रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े फर्जी अकाउंट ने ट्रम्प को हजारों ट्वीट भेजे हैं। रूसी अकाउंट्स ने 30000 से अधिक बार ट्रम्प को टैग किया है। ट्रम्प ने एक ऐसे नकली रूसी अकाउंट को रिट्वीट किया है जिसमें कहा गया है, राष्ट्रपति हम आपको प्यार करते हैं। ट्रम्प ने 145 से अधिक संदिग्ध अकाउंट के मैसेज रिट्वीट किए हैं। इनमें शामिल है- एक अज्ञात अकाउंट वीबी नेशनलिस्ट। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा शैतान की पूजा करने और बच्चों के यौन शोषण के बारे में झूठा प्रचार किया गया।उन्होंने कुल मिलाकर 217 अकाउंट को रिट्वीट किया है जिनकी पुष्टि टि्वटर ने नहीं की है। इनमें से 145 अकाउंट से षडयंत्रकारी और उग्रवादी कंटेंट आगे बढ़ाया गया है। ट्रम्प ने 2017 में एक धुर दक्षिणपंथी ब्रिटिश हस्ती के तीन वीडियो रिट्वीट किए थे। इनमें मुसलमानों को हिंसा करते दिखाया गया है। प्रत्येक वीडियो झूठा है।© The New York Timesउन्होंने 217 ऐसे अकाउंट का कंटेंट रिट्वीट किया है जो विश्वसनीय नहीं हैंमाइक मेकइनटायर, करेन यूरिश, लैरी बुचाननअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया साइट टि्वटर को अपने राजनीतिक एजेंडा के अतिरंजित और झूठे प्रचार का माध्यम बना रखा है। उनके अकाउंट पर घृणा फैलाने, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले संदेशों की भरमार है। वे संदिग्ध अकाउंट पर आए मैसेज रिट्वीट करते हैं। ट्रम्प ऐसे संदेशों के जरिये श्वेत राष्ट्रवादियों, मुस्लिम विरोधी प्रोपेगंडा का समर्थन करते हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक राजनेताओं के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले मैसेज आगे बढ़ाते हैं।न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रम्प के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद टि्वटर पर उनके 11000 से अधिक ट्वीट और सैकड़ों ऐसे अकाउंट का विश्लेषण किया है जिन्हें वे रिट्वीट करते हैं। इससे नतीजा निकला है कि राष्ट्रपति उग्रवादियों, बहुरूपियों और जासूसों के साथ संवाद में काफी समय बिताते हैं। चीन, ईरान और रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े फर्जी अकाउंट ने ट्रम्प को हजारों ट्वीट भेजे हैं। रूसी अकाउंट्स ने 30000 से अधिक बार ट्रम्प को टैग किया है। ट्रम्प ने एक ऐसे नकली रूसी अकाउंट को रिट्वीट किया है जिसमें कहा गया है, राष्ट्रपति हम आपको प्यार करते हैं। ट्रम्प ने 145 से अधिक संदिग्ध अकाउंट के मैसेज रिट्वीट किए हैं। इनमें शामिल है- एक अज्ञात अकाउंट वीबी नेशनलिस्ट। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा शैतान की पूजा करने और बच्चों के यौन शोषण के बारे में झूठा प्रचार किया गया।उन्होंने कुल मिलाकर 217 अकाउंट को रिट्वीट किया है जिनकी पुष्टि टि्वटर ने नहीं की है। इनमें से 145 अकाउंट से षडयंत्रकारी और उग्रवादी कंटेंट आगे बढ़ाया गया है। ट्रम्प ने 2017 में एक धुर दक्षिणपंथी ब्रिटिश हस्ती के तीन वीडियो रिट्वीट किए थे। इनमें मुसलमानों को हिंसा करते दिखाया गया है। प्रत्येक वीडियो झूठा है।© The New York Times