फेसबुक की प्रस्तावित ग्लोबल डिजिटल करेंसी से सरकारों के आर्थिक साम्राज्य को नुकसान होगा

वर्षों से वाॅल स्ट्रीट सहित अन्य फाइनेंशियल मार्केट्स की चिंता रही है कि सिलिकॉन वैली की दिग्गज टेक कंपनियां फाइनेंस के क्षेत्र में उलटफेर कर सकती हैं। फेसबुक सोचती है, उसने ऐसा करने का रास्ता खोज लिया है। वह 2020 में डिजिटल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। लिब्रा की कीमत प्रमुख करेंसी बास्केट से जुड़ी रहेगी। 28 बड़ी कंपनियां करेंसी के कंसोर्टियम में शामिल होंगी। अगर फेसबुक के दो अरब 40 करोड़ यूज़र लिब्रा का उपयोग करते हैं तो यह विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा बन जाएगी। इसके साथ कंज्यूमर क्रांति तो शुरू होगी पर फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता प्रभावित होगी। सरकारों का आर्थिक साम्राज्य सिमट जाएगा।लिब्रा का लेन-देन आसान रहेगा। फेसबुक के मैसेंजर एप या व्हाट्स एप और अगले वर्ष अलग एप के माध्यम से ऐसा हो सकेगा। अन्य एप में यूज़रों का बैंक खाता होना जरूरी है। लिब्रा में किसी बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी। यह पैसा ट्रांसफर करने वाली सेवाओं से सस्ती होगी। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में लिब्रा कुछ सेकंड के भीतर यहां से वहां जाएगी। शुुरुआत में प्रति सेकंड एक हजार ट्रांजेक्शन होंगे।सफल होने पर लिब्रा फेसबुक के लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकती है। ट्रांजेक्शन फीस से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। लेकिन, लिब्रा के कारण फेसबुक ऑनलाइन एड के लिए अधिक पैसा ले सकेगी। वह डेटा का नया स्रोत बन जाएगी। फिर भी सतर्क कंज्यूमर उनके पर्सनल डेटा को लीक करने वाले सोशल नेटवर्क के हाथ में अपना पैसा नहीं सौंपेंगे। यूज़र सामने नहीं आएंगे तो व्यापारी भी करेंसी को सहारा नहीं देंगे।डेटा सुरक्षित रखने का वादा न निभाने वाली फेसबुक ने सोशल और फाइनेंशियल डेटा अलग रखने के लिए सहायक कंपनी केलिब्रा बनाई है। कंसोर्टियम के हर सदस्य को एक करोड़ डॉलर फीस देनी होगी। प्रोजेक्ट के रास्ते में कई अड़चनें आएंगी। हैकर्स कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक होगी। डिजिटल वालेट सेवाओं को मनी लांडरिंग कानूनों का पालन करना पड़ता है। मैसेंजर, व्हाट्सएप से मिलकर केलिब्रा सबसे बड़ा वालेट हो जाएगा। इससे प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं पैदा होंगी। वित्तीय स्थिरता प्रभावित होने का अंदेशा रहेगा।लिब्रा की सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है। हालांकि, फ्लॉप होने पर भी यह उपयोगी साबित होगी। क्योंकि यह फेसबुक को आगे चलाने का खाका सामने रखेगी। लिब्रा कंसोर्टियम में यूज़रों, विज्ञापनदाताओं सहित अन्य प्रतिनिधि होंगे। ये फेसबुक के सभी यूज़रों का ब्योरा रखने वाले एक अन्य डेटाबेस-सोशल ग्राफ की देखरेख करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि फेसबुक यूज़र दूसरे सोशल नेटवर्क पर पोस्ट कर सकें। विश्व के महत्वपूर्ण मसलों में सोशल मीडिया नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फेसबुक के संविधान को इस दिशा में बनाने की मांग बढ़ती जा रही है।क्या लिब्रा फेसबुक के लिए मॉडल हो सकती है? यह पूछे जाने पर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डेविड मार्कस कहते हैं, यह एक नए दौर की शुुरुआत होगी। फिर भी, नियंत्रण और संतुलन के कारण फेसबुक का मुनाफा कम हो जाएगा। यह विडंबना होगी अगर एक नई डिजिटल करेंसी फेसबुक के अपार धन कमाने के दिनों के अंत की शुरुआत करेगी।© 2019 The Economist Newspaper Limited.All rights reserved.अमेरिका में सरकार की चेतावनी के बावजूद दिग्गज फार्मा कंपनियों ने दवाइयों के मूल्य फिर बढ़ा दिए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की नई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2017 के बीच दुनियाभर में दवाइयों पर हुए कुल खर्च में अमेरिकियों की हिस्सेदारी लगभग दो तिहाई रही। 14 जून को एक कंपनी ब्लू बर्ड बायो ने खून की आनुवंशिक गड़बड़ी से संबंधित एक बीमारी के इलाज की जीन थैरेपी पेश की है। इसके प्रति ट्रीटमेंट का खर्च 12 करोड़ रुपए से अधिक है। कुछ दिन पहले ही स्विस कंपनी नोवार्टिस ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी की जीन थैरेपी का मूल्य 14 करोड़ 50 लाख रुपए घोषित किया है। यह दुनिया का सबसे महंगा इलाज है।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने दवा निर्माताओं के लिए टेलीविजन विज्ञापनों में दवाइयों के अधिसूचित मूल्य बताने का निर्णय लिया है। इस फैसले को तीन बड़ी कंपनियों ने अदालत में चुनौती दी है। वैसे, दवा कंपनियों का मुनाफा रेस्तरां, रेलवे सहित अन्य कई बिजनेस की तुलना में अधिक है। स्टर्न बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अश्वथ दामोदरन की नई स्टडी के अनुसार दवा निर्माताओं के फायदे का मार्जिन 24% है। दूसरी तरफ दवा कंपनियों का कहना है, रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट में पहले जैसा फायदा नहीं रहा। उन्हें बायो रिसर्च पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका विकल्प बॉयोटेक्नोलॉजी फर्मों की खरीद के रूप में सामने आया है। फाइजर ने बताया, वह कैंसर थैरेपी विकसित करने वाली आरे बायो फार्मा को 787 अरब रुपए में खरीदेगी। ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने 5114 अरब रुपए में सैलजीन कंपनी को खरीदने का निर्णय लिया है।कंसल्टेंसी फर्म पीडब्लूसी की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, इलाज पर लोगों का खर्च फिर बढ़ेगा। यह दवाइयों की ऊंची कीमतों की वजह से होगा। प्रमुख कैंसर अस्पताल मेमोरियल स्लोन कैटरिंग, न्यूयॉर्क के पीटर बैच का कहना है, लाखों डॉलर मूल्य की थैरेपी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बताया, 2012 में उनके अस्पताल ने मरीजों को सनोफी की नई कैंसर दवा देने का ऑफर ठुकरा दिया था। विश्लेषण से पता लगा कि परिणामों के हिसाब से दवा की कीमत ज्यादा है। इसके बाद फ्रेंच कंपनी ने दाम घटा दिए।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.