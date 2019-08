भारत सहित कई देशों में दिल के दौरे और स्ट्रोक रोकने की दवा का ट्रायल

दिल के दौरे रोकने के लिए एक सस्ती जेनरिक दवा का आइडिया लगभग डेढ़ दशक पहले प्रस्तावित किया गया था लेकिन उसका बहुत कम परीक्षण हुआ था। इधर, नए अध्ययन से पता लगा है, जो लोग ये गोलियां रोज लेते हैं, उनमें दिल के दौरे की दर आधे से भी कम हो गई। ऐसे ही परिणामों का पता लगाने के लिए भारत सहित कुछ अन्य देशों में ऐसे अध्ययन चल रहे हैं। अगर ये सफल रहे तो पोलीपिल्स नामक कई दवाइयों का मिश्रण गरीब देशों में बुजुर्गों को दिल के दौरे और दिमाग के स्ट्रोक से लड़ने के लिए सस्ता विकल्प मुहैया कराएगा।यह स्टडी ईरान में 50 से 75 वर्ष आयु के 6,800 ग्रामीणों पर की गई है। ब्लडप्रेशर की दो गोलियों, कोलेस्ट्राल घटाने की स्टेटिन और एस्पिरिन की कम मात्रा को मिलाकर नई दवा बनाई है। लैंसेट में गुरुवार को प्रकाशित पोलीईरान नामक स्टडी 14 वर्ष पहले सामने आई थी। तेहरान यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन और कुछ अन्य संस्थानों ने यह स्टडी की है।मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कनाडा में जनसंख्या स्वास्थ्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ सलीम यूसुफ का कहना है, आश्चर्य है कि इसे स्वीकार करने में लंबा समय लग रहा है। अलग-अलग जगह चल रही स्टडी में दूसरी दवाएं आजमाई गई हैं। डॉ. यूसुफ बांग्लादेश, कनाडा, कोलंबिया, भारत, मलेशिया, फिलीपीन्स, तंजानिया और ट्यूनिशिया में 5,700 लोगों पर चल रहे टिप्स 3 ट्रायल की अगुआई कर रहे हैं। स्टडी में ब्लडप्रेशर की तीन दवाइयों और एक स्टेटिन का उपयोग किया है। इसके मार्च 2020 में समाप्त होने की संभावना है।© The New York Timesदिल की बीमारियों से दुनियाभर में हर साल एक करोड़ 80 लाख लोग मरते हैं। इनमें से 80 प्रतिशत गरीब और मध्यम आय वर्ग देशों के हैं। इन देशों में मोटापे, डायबिटीज, तंबाकू के उपयोग और निष्क्रिय जीवनशैली से ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है।डेविड जी मैकनीलदिल के दौरे रोकने के लिए एक सस्ती जेनरिक दवा का आइडिया लगभग डेढ़ दशक पहले प्रस्तावित किया गया था लेकिन उसका बहुत कम परीक्षण हुआ था। इधर, नए अध्ययन से पता लगा है, जो लोग ये गोलियां रोज लेते हैं, उनमें दिल के दौरे की दर आधे से भी कम हो गई। ऐसे ही परिणामों का पता लगाने के लिए भारत सहित कुछ अन्य देशों में ऐसे अध्ययन चल रहे हैं। अगर ये सफल रहे तो पोलीपिल्स नामक कई दवाइयों का मिश्रण गरीब देशों में बुजुर्गों को दिल के दौरे और दिमाग के स्ट्रोक से लड़ने के लिए सस्ता विकल्प मुहैया कराएगा।यह स्टडी ईरान में 50 से 75 वर्ष आयु के 6,800 ग्रामीणों पर की गई है। ब्लडप्रेशर की दो गोलियों, कोलेस्ट्राल घटाने की स्टेटिन और एस्पिरिन की कम मात्रा को मिलाकर नई दवा बनाई है। लैंसेट में गुरुवार को प्रकाशित पोलीईरान नामक स्टडी 14 वर्ष पहले सामने आई थी। तेहरान यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन और कुछ अन्य संस्थानों ने यह स्टडी की है।मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कनाडा में जनसंख्या स्वास्थ्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ सलीम यूसुफ का कहना है, आश्चर्य है कि इसे स्वीकार करने में लंबा समय लग रहा है। अलग-अलग जगह चल रही स्टडी में दूसरी दवाएं आजमाई गई हैं। डॉ. यूसुफ बांग्लादेश, कनाडा, कोलंबिया, भारत, मलेशिया, फिलीपीन्स, तंजानिया और ट्यूनिशिया में 5,700 लोगों पर चल रहे टिप्स 3 ट्रायल की अगुआई कर रहे हैं। स्टडी में ब्लडप्रेशर की तीन दवाइयों और एक स्टेटिन का उपयोग किया है। इसके मार्च 2020 में समाप्त होने की संभावना है।© The New York Timesडेविड जी मैकनीलदिल के दौरे रोकने के लिए एक सस्ती जेनरिक दवा का आइडिया लगभग डेढ़ दशक पहले प्रस्तावित किया गया था लेकिन उसका बहुत कम परीक्षण हुआ था। इधर, नए अध्ययन से पता लगा है, जो लोग ये गोलियां रोज लेते हैं, उनमें दिल के दौरे की दर आधे से भी कम हो गई। ऐसे ही परिणामों का पता लगाने के लिए भारत सहित कुछ अन्य देशों में ऐसे अध्ययन चल रहे हैं। अगर ये सफल रहे तो पोलीपिल्स नामक कई दवाइयों का मिश्रण गरीब देशों में बुजुर्गों को दिल के दौरे और दिमाग के स्ट्रोक से लड़ने के लिए सस्ता विकल्प मुहैया कराएगा।यह स्टडी ईरान में 50 से 75 वर्ष आयु के 6,800 ग्रामीणों पर की गई है। ब्लडप्रेशर की दो गोलियों, कोलेस्ट्राल घटाने की स्टेटिन और एस्पिरिन की कम मात्रा को मिलाकर नई दवा बनाई है। लैंसेट में गुरुवार को प्रकाशित पोलीईरान नामक स्टडी 14 वर्ष पहले सामने आई थी। तेहरान यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ब्रिटेन और कुछ अन्य संस्थानों ने यह स्टडी की है।मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कनाडा में जनसंख्या स्वास्थ्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ सलीम यूसुफ का कहना है, आश्चर्य है कि इसे स्वीकार करने में लंबा समय लग रहा है। अलग-अलग जगह चल रही स्टडी में दूसरी दवाएं आजमाई गई हैं। डॉ. यूसुफ बांग्लादेश, कनाडा, कोलंबिया, भारत, मलेशिया, फिलीपीन्स, तंजानिया और ट्यूनिशिया में 5,700 लोगों पर चल रहे टिप्स 3 ट्रायल की अगुआई कर रहे हैं। स्टडी में ब्लडप्रेशर की तीन दवाइयों और एक स्टेटिन का उपयोग किया है। इसके मार्च 2020 में समाप्त होने की संभावना है।© The New York Times