आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यह क्विज उपयोगी होगी

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन होगा?छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन इस बार लेह में 21 जून, 2020 को किया जाएगा। पहली बार इतने ऊंचे स्थान पर यह आयोजन होगा। दुनिया के 200 देश इस दिवस को मनाते हैं।दिव्य कला शक्ति आयोजन का सम्बन्ध है?दिव्य कला शक्ति का पहला आयोजन तमिलनाडु में किया गया। इस आयोजन में दिव्यांगोंकी कला, संगीत, नृत्य आदि में विशेष प्रतिभा का शोकेस किया जाता है। यह आयोजन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के पांच दक्षिण जोन के बच्चों और युवाओं के लिए है।एआरआई-516 को किसने विकसित किया है?एआरआई-516 अंगूर की नई उत्कृष्ट किस्म है जिसे आघारकर अनुसंधान संस्थान ने अमरीकी काटावाबा और विटिस विनिफेरा को मिलाकर विकसित किया है। इस किस्म में बेहतररोग प्रतिरोध क्षमता है। अंगूर उत्पादन में भारत का दुनिया में 12वां स्थान है।विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है?मार्च के दूसरे सप्ताह के बृहस्पतिवार को हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 मार्च को यह मनाया गया। इस वर्ष की थीम “Kidney Health for Everyone Everywhere–from Prevention to Detection and Equitable Access to Care.” रही। 2006 से यह दिवस मनाया जा रहा है।डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 की नई कैटेगरी घोषित की है?विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के 100 देशों में फैलने के बाद इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यह डब्ल्यूएचओ की उच्चतम स्तर की इमरजेंसी है। इस महामारी को अब पैनडेमिक घोषित कर दिया गया है।