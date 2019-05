मोदी देश को वैश्विक शक्ति बनाने और सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा जोर देंगे

जेफरी जेटलमैन, काई शुल्त्ज, हरि कुमार | नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हर भारतीय के मन में यह सवाल है कि इन पांच सालों में मोदी क्या करेंगे? सभी के मन में सवाल है कि गरीबों की मदद और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मोदी क्या कदम उठाएंगे। हिंदू चरमपंथियों ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि मोदी ने कभी उनकी भाषा नहीं बोली। एक ओर जहां मोदी के आलोचकों को लगता है कि वे भाजपा के हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ कई विश्लेषक मानते हैं कि मोदी आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जेएनयू की प्रोफेसर ज़ोया हसन को लगता है कि खराब आर्थिक रिकॉर्ड के बावजूद मोदी को बहुमत मिला है, इसलिए वे पार्टी के एजेंडे से अलग नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों ने मोदी का नजदीक से अध्ययन किया है, वे मानते हैं कि मोदी एक जटिल व्यक्तित्व हैं। वे राष्ट्रवाद और जनवाद का मिश्रण हैं। अगर वे हिंदू आस्था पर विश्वास करते हैं, तो आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध भी हैं।मोदी की इच्छा एक बड़ी वैश्विक शक्ति का नेता बनकर उभरने की भी होगी। किंग्स कॉलेज, लंदन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी. पंत कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म को लेकर उतने जोश में हैं, जितना कि उनके आलोचक बताते हैं। भारत वैश्विक शक्ति के रूप में क्या भूमिका निभा सकता है और भारत एक उन्नत राष्ट्र कैसे बन सकता है, ये बातें उन्हें आगे बढ़ाती हैं।’ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मोदी पुरानी महाशक्ति अमेरिका और नई महाशक्ति चीन के बीच की बारीक रेखा पर चलते रहेंगे। भारत स्पष्ट रूप से अमेरिका और चीन दोनों से ही अच्छे व्यापारिक संबंध रखना चाहता है। वहीं कश्मीर में मोदी अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि पिछले पांच सालों के अनुभव के आधार पर मोदी दो तरह से काम करना जारी रखेंगे: पहला आर्थिक और विदेश नीतियों संबंधी पहलों को पहले की ही तरह आगे बढ़ाना, दूसरा खुद को संयमित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना। केरल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर जोसुकुट्‌टी चेरियनथराइल अब्राहम कहते हैं, ‘मोदी और अधिक आध्यात्मिक होने का प्रयास करेंगे। वे हिन्दुत्व के तत्वों से खुद को अलग करेंगे। लेकिन इस एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों को नहीं रोकेंगे।’ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने और हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने जैसी गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि वे बहुमत का इस्तेमाल सभी के लिए हेल्थ केयर प्लान जैसे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता नई नौकरियों का सृजन होगा। हो सकता है इसके लिए कंपनियों को फैक्टरियां बनाने के लिए जमीन देने के नए कानून बनाने पड़ें। इस तरह के भूमि सुधार की कोशिश उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी की थी। © The New York Timesजेफरी जेटलमैन, काई शुल्त्ज, हरि कुमार | नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हर भारतीय के मन में यह सवाल है कि इन पांच सालों में मोदी क्या करेंगे? 