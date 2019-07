लगातार 10 साल से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर में बढ़ोतरी का नया रिकॉर्ड

दुनियाभर में इन्वेस्टर, व्यवसायी और सेंट्रल बैंकर चौंकाने वाले सच की गुत्थी सुलझाने के लिए जूझ रहे हैं। जुलाई के अंत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 121 वें माह (10 साल) भी बढ़ोतरी दर्ज करेगी। 1854 में विकास दर के दर्ज होने की शुरुआत के बाद यह वृद्धि दर जारी रहने का रिकॉर्ड होगा। इतिहास बताता है कि मंदी की शुरुआत जल्द होगी। कई क्षेत्रों में इसकी आहट सुनाई देती है। लंबी अवधि की ब्याज दरें कम अवधि की ब्याज दरों से कम होने पर बॉण्ड मार्केट ने गिरावट की घंटी बजाई है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म चौकस हैं। व्यवसायियों का मनोबल गिर रहा है। फिर भी, इक्विटी इन्वेस्टर उत्साहित हैं। शेयर बाजार छलांग मार रहा है। वह इस वर्ष 19% बढ़ चुका है। जून माह में 2,24,000 नए जॉब पैदा हुए। ग्लोबल उत्पादन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी एक चौथाई है। इसलिए अगर यह लड़खड़ाई तो दुनिया की स्थिति भी डांवाडोल होगी।21 खरब डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहरे परिवर्तन दिखाई पड़े हैं। विकास दर धीमी लेकिन अधिक स्थिर है। इसकी गतिविधि सेवाओं और अप्रत्यक्ष संपत्ति की तरफ मुड़ी है। फिर भी जीवन स्तर तेजी से बेहतर ना होने के कारण उग्र नीतियों को लागू करने के इच्छुक राजनीतिक नेतृत्व से चिंतित होने की जरूरत है। गोल्डमैन सॉक्स के अनुसार बीसवीं सदी में अमेरिका की एक तिहाई मंदी का कारण औद्योगिक गिरावट या तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी रहे हैं।आज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की केवल 11% है। सेवाएंं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 70% है। फैक्टरियों और संपत्ति की बजाय बौद्धिक संपदा में इन्वेस्टमेंट होने लगा है। 3.7% बेरोजगारी दर 50 वर्ष की सबसे नजदीक दर के पास है। इससे लगता है कि मंदी के जाने-पहचाने कारण मौजूद नहीं हैं। कई वर्ष तक थोड़े अच्छे दिन चलते रहेंगे। इस दलील के साथ गड़बड़ी यह है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ जोखिम भी बदल गए हैं। गड़बड़ी के संभावित कारणों की पहचान कठिन है लेकिन तीन तरह की समस्याएं सामने दिखाई पड़ती हैं। पहला- अमेरिका के कारपोरेट चैम्पियन अस्वाभाविक कमजोरियों के शिकार हैं। इनमें अधिकतर ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करते हैं जिन्हें व्यापार युद्ध ने झकझोर डाला है। कल्पना करें क्या होगा यदि एपल चीन में अपनी फैक्टरियों से वंचित हो जाए। इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी कंपनियों का हिस्सा एक तिहाई है। इनका बिजनेस विज्ञापन पर आधारित है। इन कंपनियों पर रेगुलेटरों की भी निगाह है। कुछ अन्य कारोबार भी आउटसोर्सिंग करते हैं। दूसरा जोखिम फाइनेंशियल है। कुल निजी कर्ज जीडीपी का 250% है। संपत्ति के मूल्यों का ढांचा कम और स्थिर ब्याज दरों पर टिका है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कुछ कंपनियां मुश्किल में फंस जाएंगी। अंतिम खतरा राजनीति से है। राष्ट्रपति ट्रम्प अधिक उग्र नीतियां लागू कर सकते हैं। अमेरिका की सबसे लंबी विकास दर को खतरा गलत नीतियों से हो सकता है। इसका नया दौर जल्द शुरू हो सकता है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.कुछ ट्रेंड बताते हैं, मंदी की शुरुआत जल्द हो सकती हैचीनी अरबपति अमेरिका में पढ़ रहे अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं। जब भी चीनी अधिकारी पश्चिमी देशों के लोगों से मिलते हैं, वे चीनी छात्रों और विद्वानों से अमेरिका के बर्ताव पर चर्चा करते हैं। 8, 9 जुलाई को सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग में विश्व शांति फोरम के सम्मेलन में कई चीनी नेता और विदेशी मेहमान मौजूद थे। वहां सार्वजनिक बहस और निजी बातचीत में चीन के मंत्रियों, प्रोफेसरों, रिटायर्ड जनरलों और यहां तक कि पश्चिमी देशों के राजदूतों ने अमेरिकियों की बार-बार खिंचाई की। अारोप था कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी छात्रों और विद्वानों को परेशान करता है।मई में दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद चीन का सरकारी मीडिया अमेरिका विरोधी प्रचार में जुटा है। यह भी बताया जा रहा है, संपन्न लेकिन अपराधों से घिरा अमेरिका चीनी युवाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सम्मेलन में चीन के उपविदेशमंत्री ली यूचेंग ने अपने भाषण में कहा, अमेरिका की कई समस्याओं के लिए चीन के उदय को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। भाषण के बाद एक प्रोफेसर ने मंंत्री से चीनी छात्रों को वीजा मिलने में देर पर सवाल किया। ली ने कहा, चीन अपने युवाओं को अमेरिका भेजता है लेकिन, उनके साथ जासूसों जैसा बर्ताव होता है। चीनी विद्वानों, छात्रों को खुफिया अधिकारी विमानतलों, होटलों में प्रताड़ित करते हैं। फोरम में हिस्सा ले रहे अमेरिकियों ने बताया कि पश्चिमी विद्वानों और छात्रों को कई वर्षों से चीन में कड़े वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालयों में सख्त निगरानी होती है। चार चीनी नेताओं ने अपने बच्चों को अध्ययन के लिए अमेरिका भेजा। राष्ट्रपति शी जिन पिंग की बेटी हार्वर्ड में पढ़ चुकी है। वैसे, विज्ञान के विषयों में चीनी आवेदकों के लिए अमेरिका ने कठोर नियम लागू किए हैं। एफबीआई के कई प्रमुख संसद में कह चुके हैं कि चीन गोपनीय रहस्य चुराने के लिए छात्रों का उपयोग करता है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.सम्मेलनों, आपसी चर्चा में चीनी अधिकारी यह मुद्दा उठाते हैंअमेरिकी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के दौरान औसत जीडीपी वृद्धि 2.3% रही। यह अमेरिका के पहले तीन विस्तार 3.6 % से बहुत कम है। यह गंभीर अस्वस्थता की ओर इशारा करता है। वर्कफोर्स की आयु बढ़ रही है। बड़ी कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाकर कम इन्वेस्ट करती हैं। प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ धीमी है। अर्थशास्त्री रॉबर्ट गोर्डन चिंता जताते हैं कि इनोवेशन के क्षेत्र में अमेरिका पिछड़ रहा है। जेट एंजिनों या इंटरनेट जैसे आविष्कार का स्थान इमोजी या बिटकॉइन नहीं ले सकते हैं। ये खराब खबर है।