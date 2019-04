गंगा सफाई योजना में कोई खास काम नहीं हुआ

कई हिंदुओं के लिए गंगाजल से पवित्र और शुद्ध कुछ भी नहीं है। अपने पानी और उपजाऊ कछार के कारण मानव जाति के लिए 2500 किलोमीटर लंबी गंगा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपने पापों और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान किया। लेकिन, गंगा से बीमारियों का इलाज होने की बजाय उनके बढ़ने की आशंका अधिक है। वर्षों से उसके जल स्तर में चिंताजनक गिरावट आई है।कई शहरों का सीवेज गंगा में मिलता है। उसकी सफाई की सरकारी योजनाओं के अच्छे नतीजे नहीं निकले हैं। पनबिजली योजनाओं की बढ़ती संख्या, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी के उपयोग ने गंगा में पानी की मात्रा को प्रभावित किया है। पानी कम होने से मछुआरों और किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा है। मल में पाया जाने वाला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया गंगा के पानी में बहुत ज्यादा है। गंगा की सहायक नदी यमुना में प्रति 100 मिलीलीटर में एेसे बैक्टीरिया 1.1 अरब पाए गए। ये स्नान के लिए उपयुक्त पानी की अधिकृत सीमा से पांच लाख गुना अधिक हैं। रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डैथ- किताब में विक्टर मैलेट ने लिखा है, किस तरह गंगा नदी एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधी बैक्टीरिया की पाइपलाइन बन गई है।2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा की सफाई को प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। यह उनके हिंदू राष्ट्रवादी समर्थकों की इच्छा के अनुरूप था। सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरा ट्रीटमेंट के लिए नए प्लांट लगाने का वादा किया गया। लेकिन, पांच साल में इस दिशा में निराशाजनक काम हुआ है। वाराणसी में नदी की सफाई की बजाय इमारतों को गिराकर वीआईपी के लिए रास्ता बनाने पर फोकस है।चमड़ा कारखानों के शहर कानपुर में नदी का पानी बदबूदार हो चुका है। सीवेज के अलावा चमड़े की 300 से अधिक टैनरियों का अवशिष्ट, जिसमें ज्यादातर भारी धातु क्रोमियम होती है, उसमें मिलता है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग क्रोमियम से भरपूर भूमिगत पानी पीने के लिए मजबूर हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.comà चमड़ा कारखानों के अपशिष्ट के ट्रीटमेंट का सही इंतजाम नहीं