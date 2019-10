अमेरिका में बेघर लोगों की संख्या घट रही पर बड़े शहरों में ये 18 से 59% तक बढ़े

दो सांख्यिकीविदों का कहना है कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में मकान किराए में 10 % की बढ़ोतरी से बेघरबार लोगों की संख्या में 8 % वृद्धि होती है। होनोलुलू, सिएटल और वाशिंगटन जैसे शहरों में घरविहीनता की स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का कारण आवास का भारी खर्च है। लॉस एंजिलिस काउंटी के सुपरवाइजर मार्क थॉमस बताते हैं, हम सड़कों से हर दिन 133 व्यक्तियों को हटाते हैं। दूसरी ओर 150 व्यक्ति प्रतिदिन आ जाते हैं। डिप्टी मेयर क्रिस्टीना मिलर का कहना है, घरविहीन लोगों को शरण देने का हमारा बजट 3279 करोड़ रुपए है। यह 2015 से 25 गुना अधिक है।महंगे मकान और अधिक किराया है समस्या का प्रमुख कारणदुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में बेघरबार लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है। लेकिन, संपन्न शहरों में स्थिति उलटी है। 2009 के बाद से न्यूयॉर्क में 59%, लॉस एंजिलिस 50 %, सिएटल 35 % और सैन फ्रांसिस्को में बेघर लोगों की तादाद 18% बढ़ी है। वैसे, पूरे देश के हिसाब से देखें तो घर विहीन लोगों की संख्या 12 % घटी है। संपत्ति का अधिक मूल्य और मकान किराया ज्यादा होने की वजह से समस्या गंभीर हो रही है।लॉस एंजिलिस में कई संस्थाएं सड़कों पर पनाह लेने वाले लोगों को सामान रखने की जगह मुहैया कराती हैं। शहर में बेघरों को राहत देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इनमें शामिल है, सेल्स टैक्स सरचार्ज और रियायती घरों के लिए 85 अरब रुपए के बॉण्ड। अरबों रुपए खर्च करने के बाद शहर के अधिकारी हतप्रभ रह गए जब जुलाई में पता लगा कि बेघर लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में 12 % बढ़ गई है। लॉस एंजिलिस में 50 हजार लोगों के पास घर नहीं है।जनवरी में हर वर्ष अमेरिका का आवास एवं शहरी विकास विभाग हजारों लोगों से सड़कों पर बेघरों की गिनती करवाता है। कई विशेषज्ञों का कहना है, जिस तरीके से गिनती होती है, उससे लगता है कि बेघरबार लोग बहुत ज्यादा हैं। महाभियोग में उलझे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने इस मामले में कैलिफोर्निया राज्य में दखल देने की शुरुआत की है। चार में से एक बेघर अमेरिकी का ठिकाना इस राज्य में है। सरकार ने बंद पड़े एरोप्लेन के हैंगर और गोदामों में रहने वाले लोगों की गिरफ्तारी का सुझाव दिया है। इसका लक्ष्य मदद करने की बजाय प्रमुख डेमोक्रेट संसद सदस्यों को नीचा दिखाना लगता है।बेघर लोगों के बारे में कई मिथ प्रचलित हैं। पहला यह कि नशा या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति घरविहीन हैं। केवल 35% बेघरबार लोगों के पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। अमेरिका में अधिकतर बेघर लोग चैरिटी संस्थाओं या सरकारी खर्च पर चल रही अस्थायी पनाहगाहों में रहते हैं। सैनफ्रांसिस्को में 6900 बेघरों में से 4400 सड़क पर रहते हैं। न्यूयॉर्क में 79 हजार बेघर हैं लेकिन, इनमें से केवल 3700 लोगों के पास कोई बसेरा नहीं है। दूसरा मिथ है कि शहरों में अच्छे मौसम या अन्य फायदों के कारण बाहर से आए लोगों के कारण समस्या है। सैनफ्रांसिस्को में करीब 70 % घर विहीन लोग पहले से शहर में रहते हैं। लॉस एंजिलिस में सड़कों पर रहने वाले 75% लोग आसपास के इलाकों से आए हैं। दूसरी तरफ हवाई में अधिकतर बेघर लोग मूल निवासी हैं। जाहिर है, समस्या मुख्यत: स्थानीय है। लोगों के घरविहीन रहने का सबसे प्रमुख कारण हाउसिंग का खर्च है। बड़े शहरों में संपत्ति के दाम बहुत ज्यादा हैं। मकानों का किराया भी लगातार बढ़ रहा है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 