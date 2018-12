खत्म नहीं होता स्पाइडरमैन का जादुई करिश्मा

एक ऐसे वर्ष में जब फिल्म एवेंजर्स : इनफिनिटी वार्स में 26 सुपर हीरो के बीच एक एलियन को मारने की होड़ लगी रही तब सुपरहीरो से ऊबने के लिए लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं। अब एक और सुपर हीरो की बारी है। पिछले 16 वर्षों में 8 लाइव एक्शन फिल्मों में आ चुका स्पाइडरमैन इस वर्ष तीन बड़े प्रोजेक्ट में मुख्य पात्र रहा है। इनफिनिटी, स्पाइडरमैन वीडियो गेम की कामयाबी के बाद अब एनिमेटिड फिल्म स्पाइडरमैन: इन टू द स्पाइडर- वर्स 14 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस सूची में विलेन स्पाइडरमैन पर बनी हिट फिल्म वीनम शामिल नहीं है।मार्वल के स्टेन ली और स्टीव डिटको ने 1962 में स्पाइडरमैन को जन्म दिया था। उस दौर में कॉमिक बुक्स में आम लोगों की पहुंच से दूर हीरो का दबदबा था। सुपरमैन एलियन था, वंडर वुमन अर्द्धदेवी और बैटमैन एक चिंतनशील अरबपति था। पीटर पार्कर हाईस्कूल में पढ़ने वाला किशोर था जिसमें पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम का इजहार करने का साहस नहीं था। स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर होगा, लेकिन बड़े परदे पर उसकी सफलता की गारंटी नहीं रही। 2002 से 2007 के बीच टोबी मेग्वायर की तीन फिल्मों ने अच्छी कामयाबी पाई थी। सोनी ने 2012 में एंड्रयू गारफील्ड को दो फिल्मों में पेश किया लेकिन वे पिछली फिल्मों की कामयाबी नहीं दोहरा पाई थीं।सोनी ने 2017 में स्पाइडरमैन : होमकमिंग से स्पाइडी के फिल्मी करिअर की वापसी की। पिछली दो फिल्मों के समान इसकी कहानी एक गोरे और अटपटे युवा पर केन्द्रित थी। इस वर्ष प्लेस्टेशन का वीडियो गेम भी वास्तविकता के नजदीक रहा। इन टू द स्पाइडर वर्स में अश्वेत पुलिसमैन और प्योरटो रिको की नर्स के टीनएज बेटे माइल्स मोराल्स के उदय का ब्योरा है। फिल्म में बताया गया है, पीटर पार्कर में कुछ खास नहीं है। वह विलेन के हाथों मारा जाता है। इसके साथ दूसरी दुनिया से कई स्पाइडर आ जाते हैं। सबसे पहले 40 वर्षीय पीटर पार्कर आता है। फिर दूसरी दुनिया से ग्वेन स्टेसी (स्पाइडरग्वेन), ब्लैक एंड व्हाइट पीटर पार्कर (स्पाइडरमैन नोइर), पेनी पार्कर और पीटर पोर्कर (स्पाइडर हैम) आते हैं। फिल्म बताती है कोई भी स्पाइडरमैन की नकाब पहन सकता है।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।