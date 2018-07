परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज

Q1. किस विटामिन में कोबाल्ट होता है?(a) विटामिन बी 6 (b) विटामिन बी 2(c) विटामिन बी1 (d) विटामिन बी12Q2. थायमीन है?(a) विटामिन C (b) विटामिन B2(c) विटामिन B6 (d) विटामिन B1Q3. विटामिन क्या हैं?(a) कार्बनिक यौगिक (b) अकार्बनिक यौगिक(c) जीवित जीव (d) इनमें से कोई नहींQ4. निम्नलिखित में से किस धातु से इटाई-इटाई रोग होता है?(a) पारा (b) निकल (c) कैडमियम (d) लेडQ5. जल में घुलनशील विटामिन है?(a) विटामिन A (b) विटामिन C(c) विटामिन D (d) विटामिन EQ6. विटामिन ‘C’ निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में सहायता करता है?(a) आयरन (b) कैल्शियम(c) आयोडीन (d) सोडियमQ7. कौन सा हार्मोन, पाचक रस के उत्पादन के लिए अग्न्याशय को उत्तेजित करता है?(a) रेनिन (b) ट्रिप्सिन(c) सेक्रेटिन (d) पेप्सिनQ8. इनमें से कौन जैव उर्वरक का स्रोत है?(a) ख़मीर (b) क्लोरेला(c) अज़ोला (d) फफूंदQ9. मछली _____के माध्यम से सांस लेती है?(a) त्वचा (b) नाक(c) गलफड़ा (d) पंखQ10. DNA में मौजूद चीनी है?(a) शर्करा (b) फ्रक्टोज(c) डीऑक्सीराइबोज (d) राइबोजQ11. पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है, क्योंकि?(a) पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है।(b) आपका पसीना तेजी से सुखा देता है।(c) हमारे शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित करता है।(d) वायु के प्रवाह में वृद्धि होती है।Q12. मिटटी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है?(a) संक्षेपण (b) वाष्पीकरण(c) उर्ध्वपातन (d) उपरोक्त में से कोई नहींQ13. गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं?(a) गर्मी की शुरुआत (b) गर्मी के मध्य(c) उच्च वाष्पीकरण (d) चरम तापमानQ14. ज़ैरिक स्थिति का संदर्भ है?(a) कम तापमान (b) कम नमी(c) उच्च वाष्पीकरण (d) अधिकतम तापमानQ15. ______और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं?(a) सतह (b) सामान्य(c) स्पर्श रेखा (d) प्रतिबिंबित किरणQ16. धूप के चश्में की पावर है?(a) 0 डायोप्टर (b) 1 डायोप्टर(c) 2 डायोप्टर (d) 4 डायोप्टरQ17. रंगीन टीवी में रंग किन तीन रंगों के संयोजन से निर्मित होते हैं?(a) लाल, नीला व नारंगी (b) लाल, हरा व नीले(c) लाल, पीला व हरे रंग (d) लाल, हरा व भूराQ18. कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है?(a) काला (b) हरा(c) लाल (d) नीलाउत्तर : 1 (d), 2 (d), 3 (a), 4 (c), 5 (b), 6 (a), 7 (c), 8 (c), 9 (c), 10 (c), 11 (b), 12 (b), 13 (c), 14 (b), 15 (b), 16 (a), 17 (b), 18 (a)पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.com