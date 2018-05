Âइन दिनों साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टूर में बिजी विराट कोहली वाइफ अनुष्का शर्मा को बेहद मिस कर रहे हैं। उन्होंने...

Âइन दिनों साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टूर में बिजी विराट कोहली वाइफ अनुष्का शर्मा को बेहद मिस कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनुष्का के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...



My one and only!



यह तस्वीर कुछ महीने पहले की है जब अनुष्का विराट के साथ साउथ अफ्रीका टूर पर गई थीं। अनुष्का इन दिनों चंदेरी में ‘सुई-धागा’ की शूटिंग में व्यस्त हैं।