एड में साथ नजर आ सकते हैं टाइगर और दिशा

Áइस साल रिलीज हुई फिल्म ‘बागी-2’ में साथ नजर आए टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी जल्द ही एक एड में साथ नजर आएंगे। दोनों को हाल ही में एक ब्रैंड ने एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच किया है। इसके लिए दोनों ने 5 करोड़ की डिमांड की है। चूंकि, इस एड के लिए दोनों परफेक्ट कपल हैं इसलिए ब्रैंड टीम ने उनकी यह डिमांड असेप्ट कर ली है। टाइगर इन दिनों ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ की शूटिंग और दिशा ‘भारत’ की तैयारियों में व्यस्त हैं।Áइंडस्ट्री में चर्चा है कि शाहरुख खान 2011 में रिलीज हुई फिल्म ‘रा.वन’ का सीक्वल बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल ही में बताया कि शाहरुख और मैं इस फिल्म के सीक्वल के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। साइंस फिक्शन फिल्म बनाना कभी आसान नहीं होता है।’ शाहरुख ने हाल ही में फिल्म ‘जीरो’ की शूटिंग खत्म की है।Áसिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा की बायोपिक होगी। इस फिल्म में उनके अपोजिट ‘एम एस धाेनी’ फेम किआरा आडवाणी को कास्ट किया गया है। इस बायोपिक में किआरा विक्रम की गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म को करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन के तले शब्बीर बॉक्सवाला के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर विष्णुवर्धन बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे।Áकॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में डॉ. हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। रिपोर्ट्स की मानें तो आजाद को मुंबई के मीरा रोड स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। उनके निधन की खबर सुनते ही शो की शूटिंग रोक दी गई है। वे इस शो से बीते दस साल से जुड़े हुृए थे।अमित कर्ण | मुंबईचा र साल पहले सुभाष घई ने मिष्टी चक्रवर्ती को अपनी फिल्म ‘कांची’ से इंट्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में मिष्ठी के अपोजिट कार्तिक आर्यन थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद मिष्ठी कुछ तेलुगू फिल्मों के अलावा ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ और ‘बेगम जान’ जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं। अब वे जल्द ही ‘मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी’ में नजर अाएंगी। मिष्टी कहती हैं कि भले ही ‘कांची’ हिट ना हो सकी पर इस फिल्म की वजह से उन्हें आज तक काम मिल रहा है। अब अपनी अगली फिल्म ‘मणिकर्णिका...’ से उन्हें खासी उम्मीदें हैं। इसमें उन्होंने काशीबाई की भूमिका निभाई है।Áइस फिल्म में ढेर सारा एक्शन है। कंगना और मिष्टी ने इसके ज्यादातर स्टंट खुद किए हैं। हालांकि बाकी कलाकारों की तरह मिष्टी तलवारबाजी और घुड़सवारी के लिए ट्रेनिंग नहीं ले पाईं। उन्होंने बताया, ‘दरअसल, मेरी कास्टिंग लास्ट मोमेंट पर हुई थी। मुझे ट्रेनिंग के लिए बस 2 से 3 दिन मिल सके। ऐसे में मेरे लिए यह रोल बड़ा चैलेंजिंग रहा। सेट पर डायरेक्टर कृष ने मेरा काफी हौसला बढ़ाया।दैिनक भास्कर, पाली, मंगलवार, 10 जुलाई, 2018Áहाल ही में नेटफ्लिक्स पर पहली इंडियन ओरिजिनल वेब सिरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में नजर आईं राधिका आप्टे अब नेटफ्लिक्स की पहली इंडियन हॉरर सीरीज ‘घोल’ में भी दिखाई देंगी। यह एक 3 एपिसोड की इंडियन हॉरर मिनी सीरीज होगी। यह वेब सीरीज जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस और अनुराग कश्यप के फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तहत बन रही है। इसके राइटर और डायरेक्टर पैट्रिक ग्राहम हैं। इस वेब सीरीज मेंे राधिका के अपोजिट मानव कौल होंगे। यह सीरीज 24 अगस्त को रिलीज होगी और इसका ट्रेलर मंगलवार को रिलीज होगा।मिष्टी कहती हैं..., ‘मणिकर्णिका...’ में मेरी कास्टिंग मेरे पहले के काम को देखते हुए हुई। प्रोड्यूसर कमल जैन को ‘कांची’ में मेरा काम और स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आया था। साथ ही ‘मणिकर्णिका...’ के डायरेक्टर कृष साउथ के जाने माने डायरेक्टर रहे हैं। वे मेरी तमिल और तेलुगू फिल्में देख चुके थे इसलिए उन्होंने भी मुझे इस फिल्म के लिए तुरंत फाइनल कर लिया।’इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में वे बताती हैं, ‘फिल्म में काशीबाई का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों हैं। काशीबाई उनके बचपन की दोस्त है। उनके लिए वे अपना सबकुछ कुर्बान कर देती है।सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी स्टारर फिल्म ‘किजी और मैनी’ का पोस्टर सोमवार को रिलीज किया गया। यह फिल्म हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘फॉल्ट इन अवर स्टार्स’ की हिंदी रीमेक है। सोमवार से इसकी शूटिंग जमशेदपुर में शुरू हो गई है। इस फिल्म को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबडा डायरेक्टर कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा... No one compliments each other's craziness like they do!
प्रियंका चोपड़ा 17 जुलाई से अली अब्बास जफर की फिल्म 'भारत' की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। इस फिल्म से पहले उन्होंने 'मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ' फेम डायरेक्टर शोनाली बोस की फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की स्क्रिप्ट की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...' And it Begins...#Prep #hindimovie' इस फिल्म का नाम 'द स्काय इज पिंक' है। चर्चा है कि इस फिल्म में प्रियंका के अपोजिट फरहान अख्तर होंगे। इस फिल्म की कहानी मोटीवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की जिंदगी पर बेस्ड है। इसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होगी।