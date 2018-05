‘पेज 3 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स’ में वॉक करेंगी करिश्मा

Á28 अप्रैल को दुबई में होने वाले ‘पेज 3 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स’ में करिशमा कपूर वॉक करने वाली हैं। इस अवॉर्ड नाइट में वे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी। वे यहां सिर्फ वॉक ही नहीं करेंगी बल्कि विनर्स को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। इस अवॉर्ड शो में डायरेक्टर विक्रम भट्‌ट, फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा भी मौजूद रहेंगे, वहीं गौरव चोपड़ा इसे होस्ट करने वाले हैं।Áअक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी’ के सेट पर लगी आग से शूटिंग के लिए बनाया गया सारागढ़ी का किला जलकर खाक हो गया। फिल्म की सिर्फ 25 दिनों की शूटिंग बाकी थी। अब हालात देखते हुए मेकर्स ने शेड्यूल में बदलाव किया है। टीम अब मई के पहले हफ्ते में हिमाचल जाएगी, जहां ढाई हफ्ते तक फिल्म की शूटिंग होगी। इसके बाद वाई वाले सेट पर वापस लौट आएंगे। तब तक सेट पर फिर से सारागढ़ी का किला तैयार कर लिया जाएगा, जहां बाकी की शूटिंग की जाएगी।Á‘गली बाॅय’ की शूटिंग खत्म करने के बाद रणवीर सिंह वेकेशन एंजॉय करने स्विट्जरलैंड निकल गए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। रणवीर ने लिखा है... Where i am off to go? रणवीर पिछले साल भी वेकेशन एंजॉय करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। वे स्विट्जरलैंड टूरिज्म के इंडियन एंबेसडर भी हैं।Áनोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज डबल मर्डर पर बेस्ड नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म ‘तलवार’ लिखने वाले प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इस फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीक्वल की कहानी गुड़गांव के स्कूल में हुए छात्र के मर्डर पर आधारित होगी। इस सीक्वल का स्क्रीनप्ले विशाल भारद्वाज ही लिखेंगे। विशाल ने कहा, ‘फिल्म तलवार एक बेहद जघन्य अपराध पर आधारित थी, जिसने सोसायटी को आइना दिखाने के साथ-साथ हमारे सिस्टम के कई लूपहोल्स को सामने रखा था। ऐसे क्राइम हमारे समाज को झकझोर देते हैं और इन्हें बहुत गहराई में जाकर टटोलने की जरूरत है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम ‘तलवार’ की तरह ही क्राइम की सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाते रहेंगे।’शा हरुख खान का टेक्नोलॉजी प्रेम जगजाहिर है। वे अकसर अपनी फिल्मों में नए-नए गैजेट्स आैर टेक्नीक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी अगली फिल्म ‘जीरो’ में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को शाहरुख खान टेक्नोडॉली कैमरे से शूट कर रहे हैं। इस कैमरे की मदद से अब तक फिल्म की 80 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब टीम लास्ट शेड्यूल की शूटिंग के लिए अमेरिकन स्पेस रिसर्च सेंटर नासा भी जा रही है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ‘जीरो’ की टीम 27 अप्रैल की रात मुंबई से अमेरिका जाएगी। अगले 45 दिनों तक टीम वहीं रहेगी। नासा में शूटिंग की परमिशन लेने के लिए हाल ही में शाहरुख खान और आनंद एल राय ने वहां के काउंसलेट से मुलाकात की थी। अमेरिका में ‘जीरो’ की शूटिंग सिर्फ नासा में ही नहीं बल्कि ऑरलैंडो और अलाबामा शहर में भी की जाएगी। दरअसल फिल्म का क्लाइमैक्स यहीं शूट किया जाना है। ये सभी सीन शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा पर फिल्माए जाएंगे। कटरीना कैफ अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही खत्म कर चुकी हंै इसलिए वे अमेरिका नहीं जा रही हैं।‘जीरो’ में शाहरुख खान एक छोटे कद वाले शख्स का किरदार निभा रहे हैं। आमतौर पर फिल्मों में किसी किरदार को छोटा दिखाने के लिए उसकी टांगों पर काले कपड़े बांधकर शूटिंग की जाती है पर यहां सेट पर आर्मी ट्रेंच बनाकर शूटिंग की जा रही है। आर्मी ट्रेंच छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, जिनमें सैनिक छिप कर रहते हैं। शाहरुख ने बौने के किरदार की बॉडी लैंग्वेज पकड़ने के लिए फिल्म के ही एक क्रू मेंबर की मदद ली है। वह क्रू मेंबर छोटे कद का है।दैिनक भास्कर, पाली, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2018extraबता दें, शाहरुख इससे पहले भी 2004 में रिलीज हुई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘स्वदेस’ की शूटिंग नासा में कर चुके हैं। ‘स्वदेस’ पहली इंडियन फिल्म थी, जो वहां शूट हुई थी। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत भी फिल्म ‘चंदा मामा दूर के’ की शूटिंग से पहले वर्कशॉप लेने के लिए नासा गए थे।Áजैकलीन फर्नांडीज आैर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रेस-3’ की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर में हैं। जैकलीन ने सलमान के साथ वहां से अपनी एक तस्वीर इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है...‘too hot to handle’दरअसल, जैकलीन का वहां ठंड के मारे बुरा हाल है। इससे बचने के लिए वे खुद को ब्लैंकेट, जैकेट्स में कवर किए हुए हैं आैर कुछ गर्मागर्म पी रही हैं। जबकि सलमान बनियान पहने हुए हैं। वे कड़कती ठंड में भी हॉट फील कर रहे हैं।‘फिल्म सिटी’ मुंबई में 15 करोड़ की लागत से बने इस सेट की तस्वीरें लीक ना हो जाएं, इसलिए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।Áकरण जौहर कभी भी अपनी फिल्मों के सेट में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अपनी अपकमिंग मल्टीस्टारर फिल्म ‘कलंक’ पर भी वे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। यह फिल्म भारत-पािकस्तान के विभाजन के दौरान की कहानी बयां करेगी। इसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार..., इस पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए करण ने 15 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी दिल्ली का सेट तैयार किया है। फिल्म सिटी में लगे इस सेट को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है ताकि इसके इंटीरियर्स की तस्वीरें लीक ना हो जाएं।इस सेट काे प्रोड्क्शन डिजाइनर अमृता ने डिजाइन किया है। सेट पर एक महल बनाया गया है आैर इसी के साथ पुरानी दिल्ली के मोहल्लों को भी रीक्रिएट किया गया है। चूंकि, इसकी कहानी 1940 के दशक की है इसलिए सेट को भी उसी तरह तैयार किया जा रहा है।‘कलंक’ करण के पिता का ड्रीम प्रोजेक्ट थाकरण के करीबियों के मुताबिक यह फिल्म करण के लिए बेहद खास है। दरअसल, उनके पिता यश जौहर चाहते थे कि इस फिल्म को जरूर बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि यह प्रोजेक्ट लंबे समय से पाइपलाइन में था। करण जौहर इसे अपनी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म के लिए वरुण धवन पहले ही एक गाना शूट कर चुके हैं।