मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरे करीना कपूर और कार्तिक आर्यन

Áहाल ही में सिंगापुर में हुए समर फैशन वीक 2018 में कार्तिक आर्यन और करीना कपूर ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया। शो की कुछ तस्वीरें कार्तिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कीं। इसे शेयर करते हुए उन्हाेंने लिखा... Walked for my fav @ManishMalhotra With The Beautiful #KareenaKapoorKhan कार्तिक से पहले उनकी को-एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने भी मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर जलवे बिखेरे थे। दोनों की फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ हाल ही में 100 कराेड़ क्लब में शामिल हुई है।





