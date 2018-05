कारों के खिलाफ कड़े नियमों में ढील दी

दुनिया की तीन कार कंपनियां जीएम, फोर्ड और फिएट क्रिसलर के सीईओ पिछले दिनों अमेरिकी प्रशासन से मिले और उन्होंने...

दुनिया की तीन कार कंपनियां जीएम, फोर्ड और फिएट क्रिसलर के सीईओ पिछले दिनों अमेरिकी प्रशासन से मिले और उन्होंने वाहनों से निकलने वाले धुएं के मानकों में थोड़ी ढील देने की मांग की। ये कड़े मानक ओबामा प्रशासन ने लगाए थे। ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने कार कंपनियों की समस्या को हल करने का वादा किया था।



एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के प्रमुख स्कॉट प्रूइट ने तीन दिन पूर्व घोषणा की कि वे उस नियम को हटा सकते हैं, जिसमें 2025 तक वाहन कंपनियों को 54.5 मील प्रति गैलन की ईंधन खपत के एवरेज को प्राप्त करना है। इससे 12 अरब बैरल तेल की बचत हो सकेगी और 6 अरब मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। घोषणा के दौरान स्कॉट ने ओबामा प्रशासन की आलोचना कर कहा कि वे अव्यावहारिक लक्ष्य लेकर काम कर रहे थे।



कंपनियों के साथ समस्या ये है कि यदि वे इन मानकों का पालन करने जाती हैं, तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अभी तक तो ये राष्ट्रीय स्तर पर था, अब केलिफोर्निया जैसे राज्यों में ये शुरु हो गया है। इस पर स्कॉट का कहना था कि संघीय प्रशासन में ये संभव नहीं है कि एक राज्य अपने नियम दूसरों पर थोपे। लेकिन स्कॉट की घोषणा के कारम अमेरिका अपने पुराने वादे से पीछे हटता नजर आया, जिसमें उसने ग्लोबल वॉर्मिंग कम करने को कहा था। फोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बिल फोर्ड और सीईओ जिम हैकेट का कहना है कि वे क्लीन कार के नियमों के समर्थक हैं। फोर्ड कंपनी पेरिस मौसम समझौते के मुताकिब कार्बन कम छोड़ने वाली कार पर काम कर लेगी। मौसम के जानकार प्रो एन कार्लसन का कहना है कि आने वाले समय में एक अलग ही ऑटो मार्केट होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।



