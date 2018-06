बचपन के दोस्त के बेटे जहीर को लॉन्च करेंगे सलमान खान

Áसलमान खान ने इंडस्ट्री में सूरज पंचोली और अथिया शेट्‌टी समेत कई न्यूकमर्स को लॉन्च किया है। इस बार वे अपने बचपन के दोस्त इकबाल के बेटे जहीर इकबाल को इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं। सलमान ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर जहीर के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था..., ‘कल इसे लॉन्च करूंगा, कल देखते हैं ये लड़का आज कैसा दिखता है।’ गुरुवार को उन्होंने जहीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...,How these kids grow up so soon... ALWAYS keep giving your best #ZAHERO no matter what. Stand tall and always bend backwards for those u love and those who love u, Yeh yaad rakhna that the most important thing in life is Respect and Loyalty. @iamzahero.सलमान, जहीर को इंडस्ट्री में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि, इस बारे में अधिक जानकारी उन्होंने नहीं दी।