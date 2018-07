आलिया ने कर्नाटक के 40 परिवारों तक पहुंचाई रोशनी

Áबीते दिनों आलिया भट्‌ट ने गरीब परिवारों की मदद के लिए अपनी कुछ पसंदीदा चीजों की नीलामी करने का फैसला किया था। सुनने में आ रहा है कि आलिया ने ऐसा करके तकरीबन 40 परिवारों के घर तक रोशनी पहुंचाई है। आलिया की नीलाम हुई चीजों से जो पैसे इकट्ठे हुए उसे कर्नाटक के किकेरी गांव के 40 परिवारों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किया गया। आलिया के इस नेक काम में बेंगलुरु की एक संस्था ने भी मदद की है। इस मुहिम के तहत आगे करीब 200 परिवारों के घर रोशन करने की योजना है।Áकॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह टीवी पर एक नया शो लेकर आने वाले हैं। हालांकि यह शो किस चैनल पर आएगा इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि यह 15 अगस्त को ऑन एयर हो सकता है। कृष्णा ने बताया, ‘इस प्रोजेक्ट को सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस स्पॉन्सर कर रहा है। हमने उनकी प्रोडक्शन कंपनी को स्पॉन्सर करने के लिए अप्रोच किया था।’ कृष्णा फिलहाल अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बिजी हैं। वहीं भारती जल्द ही ‘खतरों के खिलाड़ी’ के नए सीजन में नजर आएंगी।Áआमिर खान की अपकमिंग फिल्म ‘ओशो’ इन दिनों चर्चा में हैं। सूत्रों की मानें तो इस फिल्म में आमिर के साथ आलिया भट्‌ट भी होंगी। फिल्म में ऋषि कपूर भी दिखाई देंगे। वे इसमें ओशो के गुरु की भूमिका निभाएंगे। मेकर्स का मानना है कि ऋषि इस किरदार के लिए परफेक्ट हैं। ‘ओशो’ बायाेपिक को ‘कपूर एंड सन्स’ फेम डायरेक्टर शकुन बत्रा डायरेक्ट करेंगे। अगर ऋषि फिल्म के लिए हामी भरते हैं तो यह दूसरा मौका होगा जब ऋषि शकुन के साथ काम करेंगे।सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर कई भाषाओं में फिल्में बन चुकी है। जल्द ही उन पर बनी हिंदी बायोपिक ‘गुल मकई’ रिलीज होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर अमजद खान बताते हैं कि फिल्म के पहले दिन की कमाई ‘मलाला फंड’ को दी जाएगी। कोशिश होगी कि इस फंड को भारत के उन इलाकों में खर्च किया जाए जहां एजुकेशन सिस्टम की हालत जर्जर है।Á‘स्वाभिमान’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ जैसे शो में नजर आईं एक्ट्रेस अचिंत कौर को एकता कपूर ने अपने नए शो के लिए अप्रोच किया है। एकता इन दिनों ‘कसौटी जिंदगी की’ के सीक्वल की कास्टिंग कर रही हैं। उन्होंने अचिंत को शो में नेगेटिव कैरेक्टर मोहिनी का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया है। अचिंत ने बताया, ‘मैंने अभी शो के लिए बेसिक डायलॉग ऑडिशन दिया है। अब इस पर कोई और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं खुद उनके कॉल का वेट कर रही हूं।’ हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि अचिंत शो पर किस का रोल निभाएंगे पर ऐसा मानना है कि उनका किरदार नेगेटिव होगा। अचिंत आखिरी बार सीरियल ‘जमाई राजा’ में नजर आई थीं।अमित कर्ण | मुंबईनो बेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की हिंदी बायोपिक ‘गुल मकई’ का फर्स्ट लुक हाल ही में मलाला के जन्मदिन पर जारी किया गया। फिल्म के डायरेक्टर अमजद खान बताते हैं कि रिलीज के बाद फिल्म के पहले दिन की कमाई ‘मलाला फंड’ में जाएगी। फिर मलाला से गुजारिश कर उस फंड को भारत के उन इलाकों में खर्च किया जाएगा जहां एजुकेशन सिस्टम की हालत जर्जर है। अमजद ने आगे बताया, ‘जब मुंबई जैसे महानगरों में बच्चे फुटपाथ पर पढ़ते दिख सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि देश के दूरदराज इलाकों में बच्चे किस हालात में पढ़ते-लिखते होंगे। मेरे ख्याल से मलाला की बायोपिक लोगों और सिस्टम को मौजूदा हालात सुधारने के लिए प्रेरित करेगी।’फिल्म की तकनीकी जानकारियों से अवगत करवाते हुए अमजद बताते हैं, ‘इस फिल्म के लिए मलाला से राइट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अमूमन अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी फिल्म में दिखानी हो तो जरूर राइट्स लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही मलाला इतनी ऊंची हस्ती हैं कि मुझे यकीन था कि उनकी तरफ से राइट्स काे लेकर किसी तरह का इश्यू सामने नहीं आएगा और ऐसा ही हुआ। हमने जब फिल्म अनाउंस की तो उन्होंने अपने विकिपीडियापेज पर हमारी फिल्म का जिक्र भी किया। वे इन दिनों ब्रिटेन में हैं। हमने उनकी टीम से दरख्वास्त की है कि वे हमारी फिल्म से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बनें।’Amjad Khanदैिनक भास्कर, श्रीगंगानगर, रविवार, 15 जुलाई, 2018फिल्म के प्रोड्यूसर्स इसे भारत में 1500 से 2000 स्क्रीन् पर रिलीज करना चाहते हैं। इसके अलावा वे साउथ एशिया और यूरोपीय देशों को भी टारगेट कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि यह फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी या नहीं। शूटिंग के बारे में अमजद ने बताया, ‘हमनें इस बायोपिक को ग्लोबल स्केल पर बनाने की कोशिश की है। इसमें 400 से ज्यादा कलाकार दिखाई देंगे। शूटिंग के वक्त सेट पर 1200 क्रू मेंबर्स हुआ करते थे। हमने पूरा सीक्वेंस 16 कैमरों के सेटअप में शूट किया है। हमने इसे ग्लोबल ऑडियंस को जहन में रखकर ही शूट किया है।’Áट्विंकल खन्ना इन दिनों पति अक्षय कुमार के साथ लंदन में हैं। अक्षय यहां अपकमिंग फिल्म ‘हाउसफुल 4’ की शूटिंग कर रहे हैं। शनिवार को ट्विंकल ने अक्षय के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा... ‘काश, अक्षय मेरी तरफ भी ऐसे ही देखते, जैैसे वे इस ग्रीन टी कप को देख रहे हैं। एक छोेटे से रेस्त्रां में डिलीशियस फूड के साथ...’ #Titu #hiddengem. अक्षय की फिल्म ‘गोल्ड’ 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है।फ राह खान इन दिनोंे लंदन में मल्टीस्टारर फिल्म ‘हाउसफुल 4’ की शूटिंग में बिजी हैं। वे फिल्म का गाना ‘may i say’ कोरियोग्राफ कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने फिल्म के सेट से तीनों एक्ट्रेस कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा... With the lovely ladies of #Housefull4 .. who really DO get along.. coz heroines fighting is sooooo passe.. @kritisanon @PoojaHegdeSays @kritikharbanda5.. इसके अलावा फराह ने फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख के साथ भी एक तस्वीर शेयर की है।ऐ श्वर्या राय, राजकुमार राव और अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'फन्ने खां' का गाना 'हल्का-हल्का' शनिवार को रिलीज किया गया। इस राेमांटिक गाने को अमित त्रिवेदी ने कम्पोज किया है और इसे सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार ने अावाज दी है। गाने के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। यह गाना राजकुमार और ऐश्वर्या पर फिल्माया गया है। अतुल मांजरेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 अगस्त काे रिलीज होगी।