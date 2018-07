परीक्षाओं की तैयारी के लिए सवाल-जवाब

Q1. रेलवे ने अपना पहला समेकित BMS लॉन्च किया, जो एक वेब-सक्षम आईटी अप्लीकेशन है जो अपने एक लाख 50 हजार ब्रिज पर डेटा स्टोर करने के लिए है। BMS का पूर्ण रूप क्या है?(a) बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (b) ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम(c) ब्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम (d) बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टमQ2. फिनलैंड के टाम्परे में अंतरराष्ट्रीय मंच पर एथलेटिक्स स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बनाने वाली धावक का नाम बताइए?(a) अरुणिमा चिंगा (b) अंजली भागवत(c) अनिस सय्यद (d) हिमा दासQ3. भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी लॉडरिंग को रोकने के लिए भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता के के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। भुगतान साधनों में ______शामिल है?(a) डिमांड ड्राफ्ट (b) पे आर्डर(c) बैंकर चेक (d) सभी (a) (b) व (c)Q4. भारत के उपराष्ट्रपति और भारतीय मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के अध्यक्ष, एम वेंकैया नायडू ने ___को महानिदेशक, परिषद के पूर्व पदाधिकारी सचिव-सचिव, आईसीडब्ल्यूए के रूप में नियुक्त किया है?(a) के बी विजय श्रीनिवास (b) पी के श्रीवास्तव (c) डॉ टीसीए राघवन (d) प्रो. उत्तम ढिल्लोंQ5. दक्षिण कोरिया का राजधानी शहर क्या है?(a) प्योंगयांग (b) हांग कांग (c) सीओल (d) बीजिंगQ6. दूरसंचार आयोग ने भारत की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की नेट यूटिलिटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जो सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सामग्री व सेवाओं के खिलाफ ब्लॉकिंग, थ्रॉटलिंग से भेदभाव या उच्च गति पहुंच प्रदान करती है। ______दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष हैं?(a) तुषार अरोथ (b) अरुणा सुंदरराजन(c) संदीप संचेती (d) टी लथाQ7. निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, राज्य संचालित बिजली विशाल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) ने 1,500 करोड़ रुपये के निवेश पर 250 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र खोला?(a) केरल (b) राजस्थान (c) कर्नाटक (d) मध्य प्रदेशQ8. नॉर्म, दि मिशन ओलंपिक सेल ने टार्गेट ओलंपिक पोडियम (TOP) योजना में पूरी _____ को शामिल किया?(a) इंडियन मेन हॉकी टीम (b) भारतीय महिला बैडमिंटन टीम(c) इंडियन मेन बॉक्सिंग टीम (d) इंडियन मेन फुटबॉल टीमQ9. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्युटेरेस ने डिजिटल सहयोग पर एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया। पैनल की सह-अध्यक्षता __________ द्वारा की जाएगी?(a) मेलिंडा गेट्स (b) बिल गेट्स(c) जैक मा (d) दोनों (a) व (c)Q10. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने चीनी व्यापारी जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। जैक मा _______ है?(a) सिनोपेक के सह-संस्थापक (b) सैमसंग के सह-संस्थापक(c) अलीबाबा के सह-संस्थापक (d) जियोमी के सह-संस्थापकQ11. निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के दक्षिणी भाग में नहीं बोली जाती?(a) तेलुगू (b) कोंकणी (c) मैथिली (d) मलयालमउत्तर : 1 (b), 2 (d), 3 (d), 4 (c), 5 (c), 6 (b), 7 (d), 8 (a), 9 (d), 10 (c), 11 (c)जून में निर्यात ने सरकार को कुछ राहत दी, लेकिन आयात बढ़ने से एक बार फिर व्यापार घाटे ने तगड़ा झटका दिया है। जून में निर्यात 17.6 फीसदी बढ़कर 27.70 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वहीं महंगे क्रूड के आयात से व्यापार घाटा बढ़कर 16.6 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो साढ़े तीन साल में सबसे ज्यादा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में आयात 21.3 फीसदी बढ़कर 44.3 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.comभास्कर संवाददाता | सीकररेलवे में ग्रुप सी और डी के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।दैनिक भास्कर की जॉब-जंक्शन टीम ने परीक्षा की तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स से बातचीत की है। रेलवे भर्ती के लिए प्रश्न पत्र 15 अलग भाषाओं में दिया जाएगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, असमिया, मराठी, ओडिया, मणिपुरी, तेलुगू और तमिल शामिल हैं। रेलवे से मिले आकड़ों के अनुसार, दो करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में 90,000 पदों और रेलवे सुरक्षा बल में 9,500 के लिए आवेदन मांगा गया था। जिसमें रेलवे बोर्ड अधिकारी ने बताया सहायक लोको पायलटों और तकनीशियन नौकरियों के लिए 50 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं भर्ती के लिए 26,502 लोको पायलट और तकनीशियन पद और 62,907 ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति होनी हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अभ्यर्थियों को पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट जाना चाहिए।1. गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके साथ घटता है ?2. कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है?3. पॉजीट्रॉन की खोज किसने की थी?4. दाब की एसआई यूनिट क्या है?5. किस प्रकार का लैंस मायोपिया रोग को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?6. जोनस सॉल्क ने कौनसा टीका विकसित किया था?7. दूध का दही में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है?8. ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है?9. ‘नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लाण्ट जेनेटिक रिसोर्सेज’ की स्थापना कहां की गई है?10. लेजर द्वारा विकिरित ऊर्जा को मापने के लिए किस उपकरण (यंत्र) का प्रयोग किया जाता है?उत्तर : 1. ऊंचाई बढ़ने के साथ, 2. कार्बन डाइऑक्साइड, 3. कार्लडेविड एंडरसन ने, 4. पास्कल, 5. कॉनकेव लैंस, 6. पोलियो का, 7. रासायनिकपरिवर्तन, 8. रक्त की, 9. नई दिल्ली में, 10. थर्मोपाइल लेजर सेंसर का।मैथेमेटिक्स | नंबर सिस्टम, बोडमास (BODMAS), दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति (mensuration), समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और यौगिक ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक आंकड़े (elementary statistics), वर्ग रूट, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी के सवाल (Pipes and cistern) पूछे जा सकते हैं।जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग | एनालॉजीज, वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग-डिकोडिंग, गणितीय परिचालन, संबंध, शब्दावली,जुम्बलिंग , वैन आरेख, डाटा विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और मतभेद, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशानिर्देश, कथन-तर्क धारणा इत्यादि को लेकर तैयारी करनी चाहिए।जनरल साइंस | फिजिक्स, लाइफ साइंस और केमेस्ट्री काे लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह जनरल अवेयरनेस में साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को लेकर सवाल पूछे जाने की संभावना है।रेलवे ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा सहायक लोको पायलटों और तकनीशियनों की 26,502 रिक्तियों के लिए परीक्षा नाै अगस्त से शुरू होगी। रेलवे ने कहा कि वह कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पहले चरण के तौर पर 26 जुलाई को मॉक लिंक (परीक्षा का छद्म अभ्यास) सक्रिय करेगा। आरआरबी की ग्रुप ‘सी’ (एएलपी और तकनीशियन) भर्ती परीक्षा के लिए करीब 47.56 लाख आवेदकों ने इन नौकरियों के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवार परीक्षा से चार दिन पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे की नोटिस में कहा गया है, उम्मीदवार परीक्षा केंद्र (शहर), दिन, सत्र जानने, यात्रा दस्तावेज (बस अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवार) और ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आरआरबी की अधिकृत वेबसाइटों पर प्रदत्त लिंक के माध्यम से उपरोक्त तारीखों पर लॉगइन कर सकता है। नोटिस के अनुसार, सामान्य उम्मीदवारों के लिए एक घंटे की और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 80 मिनट की परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र में 75 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और हर गलत उत्तर पर 1/3 नकारात्मक अंक होंगे। सभी उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर भर्ती संबंधी जानकारी देख सकते हैं।क्वालीफिकेशन नंबर | इस परीक्षा में उम्मीदवार को पास होने के लिए प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 42 नंबर की जरूरत है। नियम सभी उम्मीदवारों के लिए लागू है। वहीं एपीएल मेरिट लिस्ट उन्हीं उम्मीदवारों से ली जाएगी जिन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया हो। वहीं दूसरे चरण सीबीटी के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70 प्रतिशत वेटेज और कंप्यूटर आधारित एटी में प्राप्त अंकों के लिए 30 प्रतिशत वेटेज होगा। बता दें, सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और हर गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटे जाएंगे।श्रीगंगानगर, बुधवार 25 जुलाई, 2018 | 13न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के 685 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं, 30 जून 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट है। जबकि सफल उम्मीदवारों को 14,435-40,080 रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा।शुल्क | जनरल व ओबीसी उम्मीदवारों को 500 रु. एससी, एसटी व पीडब्ल्यूडी को 50 रु. आवेदन शुल्क देना होगा।कैसे करें आवेदन | ऑफिशियल वेबसाइट https://www.newindia.co.in/portal/ के माध्यम से इन पदों के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया | चयन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, अंग्रेजी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे।