भारत में लगभग आधे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं

अगर खर्च को महत्वपूर्ण पैमाना माना जाए तो विकासशील देश पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। पिछले दस वर्षों में अमीर देशों में शिक्षा पर खर्च में कोई अंतर नहीं आया है लेकिन भारत और चीन में यह दोगुना से अधिक बढ़ा है। चीन में शिक्षा पर घर की आय का 5% और भारत में 4 % खर्च होता है। अमेरिका में यह खर्च 2.5% और यूरोप में 1% है। विकासशील देशों में प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों का कारोबार जमकर चल रहा है।विकासशील देशों में लोग सरकारी शिक्षण संस्थाओं की तुलना में बेहतर स्कूलों का रुख कर रहे हैं। जिन देशों में शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आया है। भारत में कुल बच्चों में से लगभग आधे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 30% से अधिक है। दोनों देशों में सरकारी शिक्षा सेक्टर सिकुड़ रहा है। पूर्व एशिया के जिन देशों में सरकारी शिक्षण संस्थान अच्छे हैं, वहां भी धनवान लोग आम लोगों की तुलना में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थानों में भेजते हैं। वियतनाम में सरकारी स्कूलों का सिस्टम किसी गरीब देश के हिसाब से बहुत अच्छा है लेकिन, फिर भी प्राइवेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अमीर देशों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पृष्ठभूमि और योग्यता को ध्यान में रखते हैं। वहां प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट सरकारी सेक्टर के समान हैं। भारत के 8 राज्यों में एक अध्ययन में पाया गया कि प्रति रुपए खर्च के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों के परिणाम सरकारी स्कूलों से बेहतर रहे हैं। यह अनुपात बिहार में डेढ़ गुना और उत्तरप्रदेश में 29 गुना है। लेकिन, प्राइवेट स्कूलों से असमानता बढ़ती है। अमीर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब बच्चे स्तरहीन स्कूलों में शिक्षा पाते हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 0 25 50 75अमीरातचिलीभारतस्पेनआॅस्ट्रेलियाथाईलैंडब्राजीलसऊदी अरबहॉन्गकॉन्गमलेशियाचीनजर्मनीवियतनामब्रिटेनसिंगापुर 2007  2017 -स्रोत सरकारी आंकड़े।15 वर्षों में पूरी दुनिया में प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। यह बढ़ोतरी प्रायमरी स्कूलों में 10-17% व सेकंडरी स्कूलों में 19-27% है। वृद्धि अमीर देशों में उतनी नहीं है, जितनी निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में है। हैती में 80% बच्चे प्राइवेट प्रायमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। जर्मनी में यह 5% और स्वीडन में 10% है। ब्रिटेन, अमेरिका में सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान बढ़े हैं।निवेशकों के लिए शिक्षा का बाजार बहुत आकर्षक है। दुबई स्थित कंपनी जैम्स एजुकेशन के मध्य पूर्व देशों में 47 स्कूल हैं। ब्रिटिश कंपनी कॉग्निटा ने 8 देशों में 73 स्कूल खोले हैं। पाकिस्तानी कंपनी बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स के 7 देशों में 200 स्कूल चल रहे हैं। 1560 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में वेस्टमिंस्टर स्कूल 40 गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए खोला था। अब उसमें 750 बच्चे पढ़ते हैं। इसका विस्तार चीन में हो रहा है। 