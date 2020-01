अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान के पास ज्यादा विकल्प नहीं पर वह एटम बम बना सकता है

अमेरिकी हवाई हमलों से बचने के लिए ईरान तत्काल बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में नहींअमेरिकी मिसाइल हमले में सबसे महत्वपूर्ण फौजी अफसर कासिम सुलेमानी की मौत ने ईरान को हिला दिया है। कई पश्चिमी विशेषज्ञों ने इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। लेकिन, इराक में दो अमेरिकी अड्‌डों पर ईरानी मिसाइल हमले में किसी की मौत नहीं हुई है। लगता है, ईरान ने मामले को ठंडा करने और इज्जत बचाने के लिए यह कार्रवाई की है। ईरान के संयम से संकेत मिलता है कि वह अमेरिका के हवाई हमलों से बचना चाहता है।हमले के परिणामों को लेकर स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बहुत आश्वस्त नहीं हैं। कुछ स्थितियों से पता लगेगा कि जनरल की हत्या किस हद तक कामयाब रही है। हमले का ईरान के आक्रामक रुख पर नियंत्रण और क्षेत्र में उसके प्रभाव को रोकने में कितना असर पड़ेगा? पिछले वर्ष ईरान और उसके सहयोगी गुटों द्वारा होरमुज की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों, दो अमेरिकी ड्रोन, सऊदी तेल क्षेत्रों और इराक मंे सैनिक अड्डों पर हमलों के समय ट्रम्प चुपचाप रहे। इसलिए ईरान का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। 3 जनवरी के हमले से सामने आया कि अमेरिका जवाब देना चाहता है।फिर भी, ईरान की बदले की आग पूरी तरह नहीं बुझी है। भले ही सामने से किसी हमले को टाला जाए लेकिन ईरान साइबर हमलों, आत्मघाती बम हमलों, अमेरिकी अधिकारियों की हत्याओं और कई अन्य तरीकों को आजमा सकता है।जनरल सुलेमानी की मौत से लड़ाकों के नेटवर्क पर असर पड़ेगा। कुद्स फोर्स के लिए पैसे की कमी पड़ेगी। प्रतिबंधों के कारण ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर करने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज करेगा क्योंकि बम बनाने के बाद अमेरिका को उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई के विषय में सोचना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जनरल सुलेमानी की हत्या से अमेरिका की ईरान नीति कड़े प्रतिबंधों और हमले जैसी सख्त कार्रवाई तक सिमट रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे शांति चाहते हैं पर कोई रास्ता नहीं दिखता है। अमेरिका के अंतिम विकल्प स्पष्ट न होने के कारण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी से दुनिया के कई देशों और कुछ बड़ी कंपनियों में चिंता और अनिश्चय का माहौल है। बड़ी मात्रा में तेल का उपयोग करने वाली एयरलाइन जैसी कंपनियों को आघात लगा है। प्रतिबंधों के कारण कोई भी अमेरिकी कंपनी ईरान में नहीं है। मोर्गन स्टेनले के अनुसार 2019 में मध्य पूर्व और अफ्रीका से अमेरिकी कंपनियों की आय 2.4% रही। यह यूरोपीय, जापानी कंपनियों के लिए क्रमश: 4.9% और 1.8% रही। मध्य पूर्व देशों के लोग कारें भी कम खरीदते हैं- 2018 में दुनियाभर में बिकी 8 करोड़ 60 लाख कारों में मध्य पूर्व की हिस्सेदारी 23 लाख रही।मध्य पूर्व में पश्चिमी फाइनेंस कंपनियों की उपस्थिति मामूली है। 2018 में बड़े अमेरिकी बैंकों ने 18.5 अरब डॉलर का कारोबार किया था। वहां यूरोपीय बैंक पीछे हटे हैं। फ्रांस के बीएनपी परिबास ने मिस्र का बिजनेस सात साल पहले बेच दिया था। मध्य पूर्व में ब्रिटिश एचएसबीसी की संपत्ति 58.5 अरब डॉलर है। यह उसकी बैलेंस शीट (2.7 खरब डॉलर) का छोटा हिस्सा है। तेल का मोर्चा थोड़ा प्रभावित होगा। कई पश्चिमी कंपनियां अरब देशों से भारी पैमाने पर कच्चा तेल मंगवाती हैं। 2018 में फ्रांसीसी कंपनी टोटल के कुल उत्पादन की 25% खपत मध्य पूर्व और अफ्रीका में हुई। एक्सॉन मोबिल ने अमीरात के एक तेल क्षेत्र में 6.5 अरब डॉलर लगाए हैं। एक्सॉन, ईएनआई और शेवरॉन के इराक में कई प्रोजेक्ट हैं। कुछ सीमेंट कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। फ्रेंच-स्विस फर्म लाफार्ज होलसिम के क्षेत्र में 44 प्लांट हैं। जर्मन हाइडलबर्ग की 19% बिक्री मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में होती है। एयरलाइन कंपनियां बोइंग और एयरबस मुश्किल में पड़ सकते हैं। All rights reserved.अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी से दुनिया के कई देशों और कुछ बड़ी कंपनियों में चिंता और अनिश्चय का माहौल है। बड़ी मात्रा में तेल का उपयोग करने वाली एयरलाइन जैसी कंपनियों को आघात लगा है। प्रतिबंधों के कारण कोई भी अमेरिकी कंपनी ईरान में नहीं है। मोर्गन स्टेनले के अनुसार 2019 में मध्य पूर्व और अफ्रीका से अमेरिकी कंपनियों की आय 2.4% रही। यह यूरोपीय, जापानी कंपनियों के लिए क्रमश: 4.9% और 1.8% रही। मध्य पूर्व देशों के लोग कारें भी कम खरीदते हैं- 2018 में दुनियाभर में बिकी 8 करोड़ 60 लाख कारों में मध्य पूर्व की हिस्सेदारी 23 लाख रही।मध्य पूर्व में पश्चिमी फाइनेंस कंपनियों की उपस्थिति मामूली है। 2018 में बड़े अमेरिकी बैंकों ने 18.5 अरब डॉलर का कारोबार किया था। वहां यूरोपीय बैंक पीछे हटे हैं। फ्रांस के बीएनपी परिबास ने मिस्र का बिजनेस सात साल पहले बेच दिया था। मध्य पूर्व में ब्रिटिश एचएसबीसी की संपत्ति 58.5 अरब डॉलर है। यह उसकी बैलेंस शीट (2.7 खरब डॉलर) का छोटा हिस्सा है। तेल का मोर्चा थोड़ा प्रभावित होगा। कई पश्चिमी कंपनियां अरब देशों से भारी पैमाने पर कच्चा तेल मंगवाती हैं। 2018 में फ्रांसीसी कंपनी टोटल के कुल उत्पादन की 25% खपत मध्य पूर्व और अफ्रीका में हुई। एक्सॉन मोबिल ने अमीरात के एक तेल क्षेत्र में 6.5 अरब डॉलर लगाए हैं। एक्सॉन, ईएनआई और शेवरॉन के इराक में कई प्रोजेक्ट हैं। कुछ सीमेंट कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। फ्रेंच-स्विस फर्म लाफार्ज होलसिम के क्षेत्र में 44 प्लांट हैं। जर्मन हाइडलबर्ग की 19% बिक्री मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में होती है। एयरलाइन कंपनियां बोइंग और एयरबस मुश्किल में पड़ सकते हैं।