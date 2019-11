कई चीनी कंपनियों की प्रशांत महासागर के द्वीपों पर नजर

सोलोमन आइलैंड्स में भरपूर पैसा लगाने के ऑफर दिएचीनी कंपनियां दुनिया के कुछ उपेक्षित इलाकों में भारी-भरकम बुनियादी ढांचा खड़ा करने के करार कर रही हैं। ये खबरें आमतौर पर जल्दी सामने नहीं आती हैं। पिछले माह प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन आइलैंड्स के एक अधिकारी ने चीन की बड़ी कंपनी सैम एंटरप्राइज ग्रुप से एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इसमें शामिल है, एक छोटे द्वीप तुलगी की 75 साल की लीज, तेल-गैस टर्मिनल , फिशिंग हार्बर और विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण। लेकिन, न्यूयॉर्क टाइम्स में -चीन एक समूचा पेसिफिक आइलैंड लीज पर ले रहा है- शीर्षक से छपी खबर के बाद मामला दबाने की कोशिश शुरू हो गई। करार पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी स्टेनले मनितेवा ने फौरन कहा, तुलगी को पट्‌टे पर देना संभव नहीं है।ध्यान रहे, सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने पिछले माह ताइवान से कूटनीतिक संबंध तोड़ने और चीन से रिश्ते कायम करने का निर्णय लिया है। इस स्थिति से कई चीनी कंपनियां फायदा उठाने की उम्मीद कर रही हैं। पड़ोसी देश वनुआतु में भारी पैसा लगाने वाली कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन ने सोलोमन को तीन करोड़ 54 लाख रुपए कर्ज और मदद का ऑफर दिया है। चाइना रेलवे इंटरनेशनल ने एक बंद पड़ी सोना खदान के शुरू करने के लिए 5848 करोड़ रुपए के कर्ज के पेशकश की है। चीन सरकार ने स्टेडियम बनाने और ताइवान का 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कहा है। चीन ने सांसदों के ग्रामीण चुनाव क्षेत्र विकास कोष के लिए पैसा देने कहा है। इसके लिए पहले ताइवान धन देता था।सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मनासेह सोगावरे ने अक्टूबर में चीन की यात्रा में चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होेंने चाइना सैम, हुवावे सहित कई बड़ी चीनी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.comसोलोमन आइलैंड्स में भरपूर पैसा लगाने के ऑफर दिएचीनी कंपनियां दुनिया के कुछ उपेक्षित इलाकों में भारी-भरकम बुनियादी ढांचा खड़ा करने के करार कर रही हैं। ये खबरें आमतौर पर जल्दी सामने नहीं आती हैं। पिछले माह प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन आइलैंड्स के एक अधिकारी ने चीन की बड़ी कंपनी सैम एंटरप्राइज ग्रुप से एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इसमें शामिल है, एक छोटे द्वीप तुलगी की 75 साल की लीज, तेल-गैस टर्मिनल , फिशिंग हार्बर और विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण। लेकिन, न्यूयॉर्क टाइम्स में -चीन एक समूचा पेसिफिक आइलैंड लीज पर ले रहा है- शीर्षक से छपी खबर के बाद मामला दबाने की कोशिश शुरू हो गई। करार पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी स्टेनले मनितेवा ने फौरन कहा, तुलगी को पट्‌टे पर देना संभव नहीं है।ध्यान रहे, सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने पिछले माह ताइवान से कूटनीतिक संबंध तोड़ने और चीन से रिश्ते कायम करने का निर्णय लिया है। इस स्थिति से कई चीनी कंपनियां फायदा उठाने की उम्मीद कर रही हैं। पड़ोसी देश वनुआतु में भारी पैसा लगाने वाली कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन ने सोलोमन को तीन करोड़ 54 लाख रुपए कर्ज और मदद का ऑफर दिया है। चाइना रेलवे इंटरनेशनल ने एक बंद पड़ी सोना खदान के शुरू करने के लिए 5848 करोड़ रुपए के कर्ज के पेशकश की है। चीन सरकार ने स्टेडियम बनाने और ताइवान का 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए कहा है। चीन ने सांसदों के ग्रामीण चुनाव क्षेत्र विकास कोष के लिए पैसा देने कहा है। इसके लिए पहले ताइवान धन देता था।सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मनासेह सोगावरे ने अक्टूबर में चीन की यात्रा में चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होेंने चाइना सैम, हुवावे सहित कई बड़ी चीनी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com