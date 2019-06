व्यापार रियायतों पर अमेरिका के सामने मोदी के जल्द झुकने की संभावना नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ग्लोबल व्यापार युद्ध का नया शिकार भारत को बनाया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन शुक्रवार को भारत का विशेष व्यापार दर्जा खत्म करके कई संदेश दिए हैं। यह निर्णय बहुत पहले लिए जाने की संभावना थी। इस मुद्दे पर दोनों देशों में एक माह से बातचीत चल रही थी। ट्रम्प के समान मोदी भी राष्ट्रवादी नीतियों पर चलते हैं। इसलिए दोनों में से किसी नेता के जल्द झुकने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ट्रम्प व्यापार में आक्रामक नीतियां लागू कर अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं।सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के नेता अश्विनी महाजन कहते हैं, अमेरिका भारत को उन मामलों में दबाने का प्रयास कर रहा है जिनमें भारत अमेरिका के अनुकूल फैसले नहीं ले सकता है। मंच ने सरकार पर दबाव डालकर छोटी भारतीय कंपनियों और किसानों के पक्ष में नीतियां लागू करवाई हैं। ये नीतियां विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हैं।भारत सरकार ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि वह देश के हितों को आगे रखेगी। व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘हमारे सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारतीय जनता भी बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखती है। सरकार का रुख निर्धारित करने में यह निर्णायक तत्व होगा’। कारोबार में तरजीह का दर्जा खत्म होने से भारत पर बहुत ज्यादा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने 2018 में अमेरिका को 83.2 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया था। लेकिन, इसमें से केवल 5.6 अरब डॉलर के निर्यात को टैक्स से छूट मिली। इससे कपड़ा, आभूषण और ऑटो पार्ट उद्योग प्रभावित होंगे।अमेरिकी अधिकारी इस फैसले को उन देशों के साथ व्यापार नियमों को नए सिरे से तय करने का कदम मान रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी निर्माताओं के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, ट्रम्प ने पहले चीन के खिलाफ निर्णय लिया। जापान को सतर्क किया, अब भारत की बारी आई। इस फैसले के साथ ट्रम्प चुनाव अभियान में उतर चुके हैं। भारत के मामले में ट्रम्प सरकार अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, आयातित मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम टैक्स, अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने और अमेरिकी टेक्नोलॉजी और वित्तीय कंपनियों के खिलाफ भारत की संरक्षणवादी नीतियों में नरमी सुनिश्चित करना चाहती है।ट्रम्प का फोकस भारत में आयातित हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकल पर लगाए जा रहे भारी टैक्स पर भी है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के कॉलेज के डीन श्रीराम चौलिया कहते हैं, अमेरिका उम्मीद कर रहा है चूंकि भारत में चुनाव हो चुके हैं इसलिए मोदी सब्सिडी पर कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ट्रम्प अपने दोबारा निर्वाचन का अभियान शुरू करना चाहते हैं। अभी हाल के महीनों में भारत ने कई आयातित प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाए हैं। उसने अमेरिकी मेवों, सेब और धातु के सामान पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। मोदी को धीमी आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर और निवेशकों का स्वागत करना पड़ेगा जो ट्रम्प सरकार पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत-अमेरिका के बीच उत्पन्न हुई कठिन स्थिति में समझौते का रास्ता खोजने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नए विदेश मंत्री जयशंकर पर भी होगी।© The New York Times2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ।अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का विस्तार रोकने की मांगराष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले मोदी पर भारतीय कंपनियों और जॉब्स की सुरक्षा का दबाव है। अमेरिका द्वारा अल्युमीनियम, स्टील आयात पर टैक्स लगाने से भारत की बड़ी कंपनियां प्रभावित हुई हैं। अमेजॉन के कारण छोटे, मझोले दुकानदारों का कारोबार सिकुड़ रहा है। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो सहित इंटरनेट कंपनियां फेसबुक, गूगल जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों का दायरा सीमित करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही हैं।विंदू गोयल | मुंबईअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ग्लोबल व्यापार युद्ध का नया शिकार भारत को बनाया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले दिन शुक्रवार को भारत का विशेष व्यापार दर्जा खत्म करके कई संदेश दिए हैं। यह निर्णय बहुत पहले लिए जाने की संभावना थी। इस मुद्दे पर दोनों देशों में एक माह से बातचीत चल रही थी। ट्रम्प के समान मोदी भी राष्ट्रवादी नीतियों पर चलते हैं। इसलिए दोनों में से किसी नेता के जल्द झुकने की संभावना नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ट्रम्प व्यापार में आक्रामक नीतियां लागू कर अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं।सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के नेता अश्विनी महाजन कहते हैं, अमेरिका भारत को उन मामलों में दबाने का प्रयास कर रहा है जिनमें भारत अमेरिका के अनुकूल फैसले नहीं ले सकता है। मंच ने सरकार पर दबाव डालकर छोटी भारतीय कंपनियों और किसानों के पक्ष में नीतियां लागू करवाई हैं। ये नीतियां विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हैं।भारत सरकार ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि वह देश के हितों को आगे रखेगी। व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘हमारे सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारतीय जनता भी बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखती है। सरकार का रुख निर्धारित करने में यह निर्णायक तत्व होगा’। कारोबार में तरजीह का दर्जा खत्म होने से भारत पर बहुत ज्यादा आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने 2018 में अमेरिका को 83.2 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया था। लेकिन, इसमें से केवल 5.6 अरब डॉलर के निर्यात को टैक्स से छूट मिली। इससे कपड़ा, आभूषण और ऑटो पार्ट उद्योग प्रभावित होंगे।अमेरिकी अधिकारी इस फैसले को उन देशों के साथ व्यापार नियमों को नए सिरे से तय करने का कदम मान रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी निर्माताओं के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, ट्रम्प ने पहले चीन के खिलाफ निर्णय लिया। जापान को सतर्क किया, अब भारत की बारी आई। इस फैसले के साथ ट्रम्प चुनाव अभियान में उतर चुके हैं। भारत के मामले में ट्रम्प सरकार अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, आयातित मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम टैक्स, अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने और अमेरिकी टेक्नोलॉजी और वित्तीय कंपनियों के खिलाफ भारत की संरक्षणवादी नीतियों में नरमी सुनिश्चित करना चाहती है।ट्रम्प का फोकस भारत में आयातित हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकल पर लगाए जा रहे भारी टैक्स पर भी है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के कॉलेज के डीन श्रीराम चौलिया कहते हैं, अमेरिका उम्मीद कर रहा है चूंकि भारत में चुनाव हो चुके हैं इसलिए मोदी सब्सिडी पर कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ट्रम्प अपने दोबारा निर्वाचन का अभियान शुरू करना चाहते हैं। अभी हाल के महीनों में भारत ने कई आयातित प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाए हैं। उसने अमेरिकी मेवों, सेब और धातु के सामान पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। मोदी को धीमी आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर और निवेशकों का स्वागत करना पड़ेगा जो ट्रम्प सरकार पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत-अमेरिका के बीच उत्पन्न हुई कठिन स्थिति में समझौते का रास्ता खोजने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नए विदेश मंत्री जयशंकर पर भी होगी।© The New York Times