ईरानी जनरल को मारने के ट्रम्प के फैसले से अफसर स्तब्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के फैसले से रक्षा विभाग के अफसर हैरत में हैं। वैसे अधिकारियों ने ही मेजर जनरल सुलेमानी पर हमले का प्रस्ताव ट्रम्प के सामने रखा था। वे सोच रहे थे कि राष्ट्रपति ऐसा आक्रामक कदम नहीं उठाएंगे। 11 सितंबर 2001 के बाद से ही पेंटागन के अधिकारी राष्ट्रपतियों के सामने असंभावी विकल्प रखते रहे हैं। वे सोचते थे कि ऐसा करने से राष्ट्रपति अन्य विकल्पों पर गौर करेंगे।राष्ट्रपति ने 28 दिसंबर को सुलेमानी पर हमले का विकल्प रद्द कर दिया था। उसकी बजाय ईरान समर्थक शिया गुट के अड्‌डों पर हवाई हमले किए गए। सरकार और रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ दिन बाद ट्रम्प टेलीविजन पर बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान समर्थक गुटों के हमले की खबरों को देखकर गुस्से से उबल रहे थे। ट्रम्प ने शनिवार को निर्णय कर लिया। हालांकि, प्रशासन में हमले के फैसले पर विवाद था।खुफिया विभाग ने हमले के बाद सीरिया, इराक और लेबनान में अमेरिकी दूतावासों और सैनिकों को खतरा होने की चेतावनी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जनरल सुलेमानी ने कुछ दिन पहले ही इन देशों का दौरा किया था। सुलेमानी जल्द ही हमले करने की योजना बना रहे थे। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उपराष्ट्रपति माइक पेंस ईरान की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के पक्ष में थे।© The New York Timesहेलेन कूपर, एरिक स्मिट