मोसुल को फिर बसाने की चुनौती

इराक के मोसुल में पतझड़ के बीच टिगरिस की ओर से ठंडी हवाएं आने लगी हैं और मैं अपने दोस्त सैफवान के साथ 12वीं शताब्दी के महल के पास टहल रहा हूं। हमने अपनी सुबह एक एनजीओ की ओर से लोगों की सीधी कैश सहायता देने में मदद करते हुए बिताई। यहां चारों तरफ बरबादी ही बरबादी है, लेकिन कई परिवार इसके बीच एक-एक पत्थर हटाकर किसी तरह जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। पेशे से इंजीनियर 29 वर्षीय सैफवान इसे देखकर असंतुष्ट है। वह कहता है कि सरकार के गंभीर प्रयास और विदेशी मदद के बिना इस विनाश से उबरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा अभी तक दिखा नहीं है।सैफवान जैसी कुंठा मोसुल में आम है। हालांकि, इस शहर को 2017 में ही आईएसआईएस के कब्जे से मुक्त करा लिया गया था। अब भी लाखों टन मलबा हटाना बाकी है। पुराने मोसुल के 40 फीसदी हिस्से में आज भी पानी का कोई नेटवर्क नहीं है। िबजली भी अनियमित है। कुछ जगहों पर सड़कों के किनारे शव व आईईडी पड़े हैं। शहर के 65 प्रतिशत घर या तो क्षतिग्रस्त हैं अथवा नष्ट हो गए हैं। जिन घरों को कम नुकसान हुआ है उनका किराया आसमान छू रहा है, जिससे लोग कर्ज में डूब रहे हैं। नौकरियों की कमी से लोग चाय की दुकानों पर बेकार पड़े हैं। जाे अस्पताल और स्कूल बच गए हैं वे 15 लाख लोगों के लिए नाकाफी हैं।क्या इसमें अमेरिकी मदद काम करेगी? जब मैंने मोसुल के पुनर्निर्माण मंे रुचि रखने वाले लोगों से यह सवाल पूछा तो उनका उत्तर एकदम से राजनीतिक था। उनका कहना था कि शहर को फिर से बसाना आवश्यक है क्योंकि इससे यूरोप और अमेरिका में शरण मांगने वाले इराकियों की संख्या कम हो जाएगी। कुछ लोग मोसुल की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के इच्छुक दिखे। 4000 साल पुराने मोसुल ने कई शासकों का बनना और गिरना देखा है। हमें इन शहरों के लिए जान देने वालों का सम्मान करना चाहिए। जैसे मोसुलवासियों ने तमाम दिक्कतों के बावजूद आतंक के खिलाफ खड़ा होकर दिखाया। इसके अलावा कॉमन सेंस भी कहता है कि हम चाहे किसी भी कारण से किसी स्थान को बरबाद करते हैं तो हमें उसके पुनर्निर्माण में भी मदद करनी ही चाहिए।यह काम आसान नहीं है। सौभाग्यवश कुछ उत्साहजनक काम हो रहे हैं। इनमें सबसे प्रभावी सीधे और बिना किसी रोकटोक के दी जाने वाली नगद सहायता है। चयन की प्रक्रिया सख्त है, लेकिन यह आइडिया सरल है। लोगों को बिना किसी शर्त के धन दे दो। एक नष्ट हो चुके शहर में लोगों के सामने अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। कैश से बेहतर मदद कुछ नहीं हो सकती। कोई और नहीं जान सकता कि इन हालात में प्रभावित परिवार को किस चीज की जरूरत है। मोसुलवासियों के लिए इस समय व्यक्तिगत तौर पर यह कैश मदद अहम है। इससे उनको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल रही है। तीन हजार डॉलर की मदद से एक किराना व्यापारी अपनी नष्ट हो चुकी दुकान को फिर से खड़ा कर लेता है और एक महीने का स्टॉक भी भर लेता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के अपने पहले के अभियानों के लिए 144 अरब डाॅलर आवंटित किए थे। आज मोसुल में नष्ट हुए घरों के लिए तो बस 5.1 से 6.9 अरब डॉलर की जरूरत है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए महज 77 लाख डॉलर ही यूएन के माध्यम से दिए हैं। इससे अमेरिकी सरकार की सामान्य विदेश नीति का भी पता चलता है। सरकार ने बजट में अधिकांश विदेशी मदद को खत्म कर दिया है। विदेश मंत्रालय के खर्च में एक तिहाई की कटौती कर दी है। इसके विपरीत पेंटागन का बजट 47 अरब डॉलर बढ़ा दिया।जस्टिन वारलैंडअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नवंबर को ट्वीट किया कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नवंबर को ट्वीट किया कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ? यह एक ऐसा सवाल था जो उन्हें पूछने की जरूरत नहीं थी। इसके दो दिन बाद ही अमेरिकी प्रशासन में 13 एजेंसियों के लिए काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नेशनल क्लाइमेट एसेसमेंट रिपोर्ट पर ट्रंप को एक कठोर रिमाइंडर भेजा। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के सवाल के बावजूद जलवायु पर संकट है। यह रोजाना के मौसम जैसा नहीं है। वार्मिंग अमेरिकी हितों के लिए खतरा है।यह रिपोर्ट लंबी प्लानिंग का हिस्सा है और ट्रंप के कार्यकाल में जलवायु की वास्तविक स्थिति को दिखाती है। राष्ट्रपति भले ही जलवायु परिवर्तन में भरोसा नहीं करते हों अथवा इसके पीछे के विज्ञान को न जानते हों, लेकिन वह इसके राजनीतिक, आर्थिक व वैज्ञानिक दुष्प्रभावों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह रिपोर्ट 1000 पेज की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से अमेरिका पर होने वाले असर के बारे में तीन सौ से अधिक वैज्ञानिकों के काम को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया ने देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर व इकोसिस्टम को पहले ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और यह तो अभी शुरुआत है, आगे चुनौती बड़ी है। जलवायु की नई स्थिति से बीमारियों को फैलने का मौका मिलेगा और कृषि उत्पादन में कमी से सदी के आखिर तक अमेरिका को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हाे जाएगा। इस रिपोर्ट के लेखक और नेशनल ओशियनिक एंड एटमोसफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक डेविड ईस्टर्लिंग बताते हैं कि इससे जीवन के कई क्षेत्रों पर असर होगा और नए खतरे पैदा होंगे।लेकिन इस चेतावनी का ट्रंप के लिए कोई मतलब नहीं है। जब उनसे इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि मैं इस पर भरोसा नहीं करता। यह जवाब एक ऐसे राजनेता से अप्रत्याशित नहीं है, जिसने इस बात को ही अफवाह करार दिया हो कि मनुष्यों से ग्लोबल वार्मिंग होती और इस मसले पर 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने का वादा किया हो। व्हाइट हाउस को इन सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है कि उसने अचानक इस रिपोर्ट को जारी करने का समय बदलकर क्या इसे दबाने की कोशिश की है। हालांकि, प्रशासन के एक प्रेस अधिकारी ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि पर्यावरण से जुड़ी कॉन्फ्रेंस की वजह से समय मंे बदलाव किया गया। वे इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर अाए कि क्या इसके लिए व्हाइट हाउस से अादेश आया था। साइंस को नकारने वाले ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। इसके बावजूद कई देश जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश में शामिल हो रहे हैं।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है। 