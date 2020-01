Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 10:53 AM IST

चूरू. चूरू जिले में स्थित सालासर के पास रविवार रात ट्रक की टक्कर से फॉर्च्यूनर कार सवार 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। मरने वाले सभी सीकर जिले में फतेहपुर के रोलसाहबसर गांव के रहने वाले हैं। हादसा करीब 12 बजे हुआ।

हादसा फतेहपुर-सुजानगढ़ नेशनल हाइवे 58 पर न्यामा गांव में हुआ। कार सवार लोग सुजानगढ़ की तरफ जा रहे थे। हादसे का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सभी आठ लोग अंदर फंस गए थे। जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया।

हादसे में इनकी मौत

हादसे में इमरान खान (32), गाजी खान (30), इमरान खान (35), रफीक खान, बाबू खान (35), इकबाल (38), इस्लाम की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया

Deeply saddened to know of a road accident in which seven people have lost lives at Salasar Fatehpur Road in Salasar area, Churu. My heart goes out to their families. May they find strength. Prayers for speedy recovery of those injured. #Rajasthan