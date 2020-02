Dainik Bhaskar Feb 06, 2020, 03:42 PM IST

सीकर. जिले की धोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री परसराम मोरदिया की कार गुरुवार को टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मोरदिया के पैर में फैक्चर हो गया। उन्हें सीकर में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। मोरदिया के साथ कार में मौजूद प्रधान ओमप्रकाश झीगर के भी चोटें आईं हैं।

जानकारी के मुताबिक, मोरदिया और ओमप्रकाश गुरुवार दोपहर सीकर में लोसल कस्बे जा रहे थे। तभी बोसाना गांव के पास टायर फटकर गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने विधायक मोरदिया, प्रधान ओमप्रकाश और कार ड्राइवर को बाहर निकाला।

परसराम मोरदिया पिछली गहलोत सरकार में राजस्थान आवासन मंडल के चैयरमेन रह चुके हैं। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था। वे सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी 5 बार विधायक रह चुके हैं।



गहलोत ने किया ट्वीट-

Concerned about the well-being of MLA and senior Congress leader Sh. Parasram Mordia ji, who has been injured in a road accident. I wish him speedy recovery.#Rajasthan