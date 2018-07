पेरिस में 4 वर्ष में 300 से ज्यादा रेस्तरां बंद

पेरिस में बिस्त्रोस यानी रेस्तरां 19वीं सदी के आसपास शुरू हुए। बाहर से आए लोगों ने सस्ता खाना देने के लिए इन्हें बनाया था। बाद के दौर में ये बौद्धिक वार्ता करने का केंद्र बन गए। 1920 में हेमिंगवे और फिट्जजेराल्ड ने ला केफे डू डोम लिखी। आज बिस्त्रोज में कैफे के मुकाबले ज्यादा खाना दिया जाता है। साथ ही इनकी बैठक व्यवस्था भी बेहद सुविधाजनक है। कुछ समय पहले इन बिस्त्रोज ने संयुक्त राष्ट्र से कल्चरल हैरिटेज का दर्जा भी मांगा है। इस संबंध में सितंबर महीने में ये फ्रांस के संस्कृति मंत्री को इस तरह का प्रस्ताव देंगे, ताकि वे तय कर सकंे कि इसे यूनेस्को में देना है या नहीं। परिवार भी यहां आते हैं, पर्यटक, ब्लू कॉलर जॉब वाले और छात्र भी यहां आते हैं। लोग यहां जमा होते हैं, खूब चर्चाएं करते हैं, खाते-पीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 2014 से लेकर 2018 तक यानी मात्र चार वर्षों में 300 से ज्यादा बिस्त्रोज़ बंद हो गए। इनके बंद होने के कुछ कारण हैं। पेरिस में किराया तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि परिवार इन्हें चला रहे हैं, तो उन्हें इतने कम दाम पर खाना देना मुश्किल हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में देशभर में फास्ट फूड चेन्स शुरू हो गई हैं। वे भी ब्रांडेड कंपनियों की हैं। आतंकी हमलों के कारण लोग आने से कतराने लगे हैं। कुछ समय पहले ला बेले इक्विट नाम का बिस्त्रो आधुनिक बनाया गया। लेकिन जो मजा और आराम उन्हें पुराने क्लासिक में था, वह नए में नहीं लगा।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।