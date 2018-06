परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सवाल

Q1. एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होता है?(a) बचत में वृद्धि (b) ऋण में कमी(c) उत्पादन लागत में वृद्धि (d) पूंजीगत लाभ में वृद्धिQ2. आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का पारंपरिक रूप से अर्थ है?(a) जिस तरह से कीमतें बढ़ती हैं।(b) जिस तरीके से बैंक क्रेडिट बनाते हैं।(c) एक प्रारंभिक निवेश के कारण अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती है।(d) जिस तरह से सरकारी व्यय बढ़ता है।Q3. किसने कहा कि ‘आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है’?(a) एडम स्मिथ (b) जेबीसे (c) मार्शल (d) रिकार्डोQ4. बाजार का नियम कहता है कि-(a) आपूर्ति मांग के बराबर नहीं होती है।(b) आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है।(c) मांग अपनी आपूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है।(d) आपूर्ति मांग से अधिक होती है।Q5. किसी देश में जीवन स्तर, किसका प्रतिनिधित्व करता है?(a) गरीबी अनुपात (b) प्रति व्यक्ति आय(c) राष्ट्रीय आय (d) बेरोजगारी दरQ6. राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि-(a) आय विधि (b) मूल्य वर्धित विधि (c) व्यय विधि (d) उपर्युक्त सभीQ7. निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं जे.एम. केनेस के सबसे निकट हैं?(a) मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण (b) सीमांत उपयोगिता सिद्धांत(c) उदासीनता वक्र विश्लेषण (d) पूंजी की सीमांत दक्षताQ8. जब सकल आपूर्ति, सकल मांग से अधिक हो जाती है तो-(a) बेरोजगारी गिरती है (b) कीमतें बढ़ती हैं(c) सूची संग्रह (d) बेरोजगारी बढ़ती हैQ9. एक व्यवसाय में कच्चा माल, घटकों, कार्य प्रगति पर होना और तैयार माल को संयुक्त रूप से क्या माना जाता है?(a) पूंजीगत स्टॉक (b) सूची (स्टॉक)(c) निवेश (d) शुद्ध मूल्यQ10. निवेश और बचत को किसके स्तर में बदलाव के माध्यम से बराबर रखा जाता है?(a) खपत (b) निवेश (c) सरकारी व्यय (d) आयQ11. किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय की कुल राशि को कहा जाता है?(a) सकल घरेलू उत्पाद (b) राष्ट्रीय आय(c) सकल घरेलू आय (d) सकल राष्ट्रीय आयQ12. आय का निर्धारण करते समय निम्नलिखित मदों में से किसमें व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाता है?(a) कारखाने का निर्माण (b) कंप्यूटर(c) न बिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि(d) संयुक्त स्टॉक कंपनी में स्टॉक और शेयरQ13. यह किसने कहा है कि ‘आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागता है’?(a) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (b) महात्मा गांधी(c) जवाहरलाल नेहरु (d) सी. राजगोपालचारीQ14. भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया?(a) बाल गंगाधर तिलक (b) राजा राममोहन रॉय(c) जेए हिक्की (d) लार्ड विलियम बेंटिंकउत्तर : 1 (d), 2 (c), 3 (b), 4 (b), 5 (b), 6 (d), 7 (d), 8 (c), 9 (b), 10 (a), 11 (b), 12 (c), 13 (c), 14 (c)पूर्व फुटबॉलर टिमोथी परेरा का निधन : टाटा एफसी का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर टिमोथी परेरा का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हॉकी भी खेली और कैथोलिक जिमखाना का प्रतिनिधित्व किया था।भारत में विकसित किए जाएंगे 13 ‘ब्लू फ्लैग’ बीच : पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और पर्यटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से लैस 13 भारतीय समुद्र तटों को जल्द ही ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणीकरण मिलेगा।पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.comभास्कर संवाददाता | सीकरस्वास्थ्य विभाग में 8459 विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नर्स श्रेणी-II के 6035, सहायक रेडियोग्राफर के 1157 और प्रयोगशाला सहायक के 1267 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है। भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर होगी। नर्स के 6035 पदों के लिए तीन जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इनमें अनारक्षित के 3015 पद हैं। पुरुष के 1508 व महिला के 1507 पद हैं। वहीं, अनुसूचित जाति के 954, अनुसूचित जनजाति के 715, बारां जिलेे के सहरिया के 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1251, अति पिछड़ा वर्ग के 60 पद हैं। वहीं, इंटर+जीएनएम कोर्स+आरएनसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी तरह सहायक रेडियोग्राफर के 1157 पद हैं। आवेदन 28 जून तक किए जा सकते हैं। अनारक्षित के 582 पद हैं। वहीं, अनुसूचित जाति के 182, अनुसूचित जनजाति के 137, बारां जिले के सहरिया के पांच पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 240 पद, अति पिछड़ा वर्ग के 11 पद हैं। आवेदन के लिए इंटर साइंस-बायोलॉजी या मैथमेटिक्स के साथ या समकक्ष+रेडियोग्राफी कोर्स+राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक के 1267 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। अनुसूचित जाति के 141 पद, गैर अनुसूचित जाति के 1393 पद हैं। आवेदन के लिए इंटर साइंस के साथ या समकक्ष+मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या हाईस्कूल+मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या तीन साल का अनुभव जरूरी है। इन पदों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर rajswasthya.nic.in से ली जा सकती है।ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 127 पदों पर भर्ती के लिए 27 जून, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से नर्सिंग में चार वर्षीय बीएससी डिग्री या समकक्ष योग्यता साथ किसी राज्य या इंडियन नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके साथ न्यूनतम 200 बेड वाले अस्पताल में कम से कम दो वर्ष तक काम करने का अनुभव होना जरूरी है। आयु सीमा 21-35 वर्ष है। ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और एससी/एसटी कोटि के उम्मीदवारों को पांच वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। आवेदन शुल्क : जनरल व ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों को 1000 रुपए और एससी/एसटी उम्मीदवारों को 200 रुपए शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। उम्मीदवार वेबसाइट http://www.aiimsjodhpur.edu.in/ के माध्यम मे 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल कोटि को 50 ओबीसी को 45 प्रतिशत और एससी/एसटी कोटि के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।उत्तर : 1. उज्जैन (उज्जयिनी) से, 2. 3 जून, 1947 को, 3. 16 अक्टूबर, 1905 से, 4. अलाउद्दीन खिलजी, 5. कृष्ण प्रथम, 6. राजा राज प्रथम ने, 7. हर्यक राजवंश, 8. अथर्ववेद, 9. प्रतिहार राजवंश, 10. बालाजी विश्वनाथ।यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने एनडीए-II के 383 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन दो जुलाई तक किए जा सकते हैं। जबकि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि एक जुलाई है। लिखित एग्जाम नौ सितंबर को होगा। वेबसाइट www.upsc.gov.in पर ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 339 पद (208 पद: आर्मी, 39 पद: नेवी, 92 पद: एयरफोर्स) हैं। वहीं, नेवल एकेडमी के 44 पद हैं। आवेदन के लिए आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी: इंटर या समकक्ष व इंटर फिजिक्स व मैथ्स के साथ होना जरूरी है। आवेदन के लिए 2 जनवरी 2000 के पहले व 1 जनवरी 2003 के पहले न जन्मा होना जरूरी है।इंडियन एयर फोर्स ने ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल के 182 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक और 10+2 स्तर पर फिजिक्स और मैथ्स पास या समकक्ष या मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई/ बीटेक न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा-फ्लाइंग ब्रांच के लिए जन्म 02 जुलाई, 1995 से 01 जुलाई, 1999 का बीच हुआ हो। नॉन-टेक्निकल पदों के लिए जन्म 02 जुलाई, 1993 से 01 जुलाई, 1999 के बीच हुआ हो। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 250 रुपए का भुगतान करना होगा। कैसे करें आवेदन : उम्मीदवार वेबसाइट https://careerindianairforce.cdac.in या https://afcat.cdac.in के माध्यम से 16 जून से 15 जुलाई तक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल व मेडिकल जांच और और इंटरव्यू के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा।राजस्थान पुलिस ने विभिन्न यूनिट के कुल 13142 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। 14 जून, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता-जिला पुलिस/इंटेलीजेंस के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से सेकेंड्री या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास हों, आरएसी/एमबीसी बटालियन के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा पास, पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर पद के लिए हायर सेकेंड्री या 10+2 विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय सब्जेक्ट के साथ। आयु सीमा: आवेदकों की आयु की गणना पहली जनवरी, 2019 को आघार पर की जाएगी। पद और कोटि के अनुरूप अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क: 400 रुपए का भुगतान शुल्क के रूप में करना होगा। एससी/एसटी उम्मीदवारों को 350 रुपए का भुगतान करना होगा। वेबसाइट http://www.recruitment2rajsthan.gov.in/ के माध्यम से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया- योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल जांच के बाद किया जाएगा।सीकर, बुधवार 13 जून, 2018 |19