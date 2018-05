अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे बहनोई श्री सागरमल जी अजमेरा (मंडा भीमसिंह वाले) का स्वर्गवास कलकत्ता में दिनांक 25.05.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 27.05.18 को सायं 5.15 से 6 बजे MGPS विद्याधर नगर,जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- चम्पालाल, दामोदरप्रसाद, सत्यनारायण, प्रहलादराय, ओमप्रकाश, बनवारीलाल, संतोषकुमार, रामअवतार, शिवरतन एवं समस्त तोतला परिवार रामजीपुरा वाले। 9829015616, 9314504529.हमारे पूजनीय पिताजी वैद्य श्री राधेश्यामजी शर्मा (संवासा वाले) का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.05.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक शिव हनुमान मन्दिर पार्क, सेक्टर- 4 ,विद्याधर नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कमलेश- मीना, बाबूलाल- गुड‌्डी, महेश- सुमित्रा, मुकेश- संगीता, श्यामबाबू- बेबी, राजराजेश्वर- तारा (पुत्र- पुत्रवधू), प्रेम- स्व. केदारजी, तारा- रतनलालजी, कान्ति- स्व. दौलतजी (पुत्री- दामाद), मनोज- पुष्पलता, लोकेश- संतोष, आनन्द- हेमलता (पौत्र- पौत्रवधू), अरविन्द, अमित, प्रकाश, हिमांशु, अभिषेक, केशव, मौनिका (पौत्र- पौत्री), राघव, निहारिका, दीपिका, अनुष्का, राधिका, परी, हितांशी (पड़पौत्र- पड़पौत्री) एवं समस्त सोड़वा परिवार। 9680393006, 9829295464.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौंरीलाल जी गुर्जर का स्वर्गवास 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 27.5.2018 को दोपहर 12 से 3 बजे तक निवास स्थान ग्राम डोबला कलां त. कोटखावदा वाया चाकसू में होगी। शाेकाकुल:- छोटूलाल (भाई), रामभजन, छीतर, मूलचन्द, हरीनारायण, राजाराम, शिवचरण, रामस्वरूप (पुत्र), कैलाश, राजेश, चिंटू, शिवराज, शंकर, बाबू, पप्पू, कालू, रवि, अशोक, अंकित, सचिन (पौत्र), पवन, अभिषेक (पड़पौत्र) एवं समस्त बारवाल परिवार। फर्म:- देवश्री केिडट को. ओ. सोसाइटी लि. 506 डायमंड टावर पुरानी चुंगी अजमेर रोड जयपुर। मो. 9829021946. राज कम्यूनिकेशन कोटखावदा। मो. 9950690625.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी प|ी स्व. श्री रामस्वरूप साकुनिया का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 27.05.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक सीनियर स्कूल भाण्डारेज पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम, घनश्याम (पुत्र), रामअवतार, कृष्णअवतार, प्रदीप, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, संजय (भतीजे), मुकेश, राकेश, दीपेश, अंकित, अनूप (पौत्र), भास्कर, कविश (प्रपौत्र), शांति, प्रेम, कांता- ओमप्रकाश, विमला- किशनलाल (पुत्री- दामाद), सुमन- अनिल, चीनू- मनोज (पौत्री- दामाद) एवं समस्त साकुनिया परिवार, भाण्डारेज (दौसा)। फर्म:- रामा स्वीट्स, जयपुर। साकुनिया एंटरप्राइजेज, भाण्डारेज। 9828269444, 9785743966, पीहर पक्ष:- श्री नारायण सहाय, घनश्याम कृष्ण जी, बाबूलाल जी, तेज प्रकाशजी, कैलाश चन्द जी, समस्त चौधरी परिवार, बसवा वाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री ओमकार लाल शर्मा (जांगिड़) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को शाम 5 से 6 बजे भीमा शंकर महादेव मन्दिर, रोड नम्बर 6, विश्वकर्मा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- जगदीश (पिता), शान्ति देवी (धर्मप|ी), रामेश्वर, शंकर, मुरलीधर, मालीराम, रामकरण, मनोज (भ्राता), मनोज, अनिल, वरूण, मयूर (पुत्र) समस्त धनधेरवा परिवार बांसा वाले। मो. 9414362022, 9828880266.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हे कि मेरे बड़े पुत्र श्री कानाराम मीना S/O मूलचन्द मीना का आकस्मिक निधन दिनांक 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.5.2018 को 12 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ढाणी रघुनाथपुरा कानोता तहसील बस्सी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द मीना (पिता), सुकाराम, जगदीश (चाचा), मांगीलाल, रामफूल, टुन्डाराम, कैलाश, कालू, दीपक (भाई), दिनेश, रामराज, लालचन्द, दुर्गालाल, विष्णु, विक्की, सीताराम (पुत्र) एवं समस्त बांसकुआ परिवार हरडी वाले। 9928364856, 9782213034.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती दरियाव कंवर (खाचरियावास) का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे निवास स्थान 18-B, हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शाकाकुल:- सुरेन्द्र सिंह (Ex. Ranger) (पति), रुद्र प्रताप सिंह (पुत्र), शम्भू सिंह (जेठ), बृजराज सिंह (BSNL), पृथ्वीराज सिंह (भतीजे)। 9413241455, 7023098433.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बाईसा श्रीमती दरियाव कंवर खाचरियावास का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे 18B हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- ठा. सा. लक्ष्मण सिंह खाचरियावास (काकोसा), जितेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, दौलत सिंह, हिम्मत सिंह, दिपेन्द्र सिंह, कु. विक्रमादित्य सिंह (भाई) एवं समस्त शेखावत खाचरियावास परिवार। 9351497791.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा प्रिय भान्जा चेतन कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा (निवासी B-43, नयाखेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 4 से 5 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रघुवीर प्रसाद, केशर दयाल, शम्भू दयाल, कैलाश चन्द, अशोक, मुकेश लाटा (मामा), मक्खन, चन्द्रप्रकाश, लक्ष्मीनारायण, विष्णु, प्रदीप, राहुल, कपिल, अभिषेक, आनन्द, आदित्य, श्रीराम, मोहित, अमन, अनुज (भाई) एवं लाटा परिवार। मो. 9351486875, 9351271436.हमारे पूजनीय पिताजी श्री धोकलराम जी कटारियाँ का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया। जिनकी बैठक 27.05.2018 को 1:00 से 3:00 बजे ग्राम- विधानी में होगी। शोकाकुल:- कल्याण, गोपाल, रामकरण (भाई), सीताराम, जगदीश, पप्पू, लाला, राधेश्याम (पुत्र)। मो. 9829841962, 9782677324.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती फूलकंवर धर्मप|ी स्व. ठा. साहब श्री भंवरसिंह जी शेखावत का स्वर्गवास 24.5.18 को हो गया है। राित्र जागरण 3.6.18 को और गंगा प्रसादी 4.6.18 को स्थान जोरावर नगर, सीकर पर होगा। शोकाकुल:- मंगेजसिंह (देवर), मुकन्द सिंह, जगदीश सिंह, संग्राम सिंह (पुत्र), विक्रान्त सिंह कुनालसिंह (पौत्र), एवं समस्त शेखावत परिवार ठिकाना जोरावर नगर। 9602617400.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे बहनोई श्री सागरमल जी अजमेरा (मंडा भीमसिंह वाले) का स्वर्गवास कलकत्ता में दिनांक 25.05.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 27.05.18 को सायं 5.15 से 6 बजे MGPS विद्याधर नगर,जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- चम्पालाल, दामोदरप्रसाद, सत्यनारायण, प्रहलादराय, ओमप्रकाश, बनवारीलाल, संतोषकुमार, रामअवतार, शिवरतन एवं समस्त तोतला परिवार रामजीपुरा वाले। 9829015616, 9314504529.हमारे पूजनीय पिताजी वैद्य श्री राधेश्यामजी शर्मा (संवासा वाले) का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.05.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक शिव हनुमान मन्दिर पार्क, सेक्टर- 4 ,विद्याधर नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कमलेश- मीना, बाबूलाल- गुड‌्डी, महेश- सुमित्रा, मुकेश- संगीता, श्यामबाबू- बेबी, राजराजेश्वर- तारा (पुत्र- पुत्रवधू), प्रेम- स्व. केदारजी, तारा- रतनलालजी, कान्ति- स्व. दौलतजी (पुत्री- दामाद), मनोज- पुष्पलता, लोकेश- संतोष, आनन्द- हेमलता (पौत्र- पौत्रवधू), अरविन्द, अमित, प्रकाश, हिमांशु, अभिषेक, केशव, मौनिका (पौत्र- पौत्री), राघव, निहारिका, दीपिका, अनुष्का, राधिका, परी, हितांशी (पड़पौत्र- पड़पौत्री) एवं समस्त सोड़वा परिवार। 9680393006, 9829295464.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौंरीलाल जी गुर्जर का स्वर्गवास 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 27.5.2018 को दोपहर 12 से 3 बजे तक निवास स्थान ग्राम डोबला कलां त. कोटखावदा वाया चाकसू में होगी। शाेकाकुल:- छोटूलाल (भाई), रामभजन, छीतर, मूलचन्द, हरीनारायण, राजाराम, शिवचरण, रामस्वरूप (पुत्र), कैलाश, राजेश, चिंटू, शिवराज, शंकर, बाबू, पप्पू, कालू, रवि, अशोक, अंकित, सचिन (पौत्र), पवन, अभिषेक (पड़पौत्र) एवं समस्त बारवाल परिवार। फर्म:- देवश्री केिडट को. ओ. सोसाइटी लि. 506 डायमंड टावर पुरानी चुंगी अजमेर रोड जयपुर। मो. 9829021946. राज कम्यूनिकेशन कोटखावदा। मो. 9950690625.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी प|ी स्व. श्री रामस्वरूप साकुनिया का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 27.05.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक सीनियर स्कूल भाण्डारेज पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम, घनश्याम (पुत्र), रामअवतार, कृष्णअवतार, प्रदीप, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, संजय (भतीजे), मुकेश, राकेश, दीपेश, अंकित, अनूप (पौत्र), भास्कर, कविश (प्रपौत्र), शांति, प्रेम, कांता- ओमप्रकाश, विमला- किशनलाल (पुत्री- दामाद), सुमन- अनिल, चीनू- मनोज (पौत्री- दामाद) एवं समस्त साकुनिया परिवार, भाण्डारेज (दौसा)। फर्म:- रामा स्वीट्स, जयपुर। साकुनिया एंटरप्राइजेज, भाण्डारेज। 9828269444, 9785743966, पीहर पक्ष:- श्री नारायण सहाय, घनश्याम कृष्ण जी, बाबूलाल जी, तेज प्रकाशजी, कैलाश चन्द जी, समस्त चौधरी परिवार, बसवा वाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री ओमकार लाल शर्मा (जांगिड़) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को शाम 5 से 6 बजे भीमा शंकर महादेव मन्दिर, रोड नम्बर 6, विश्वकर्मा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- जगदीश (पिता), शान्ति देवी (धर्मप|ी), रामेश्वर, शंकर, मुरलीधर, मालीराम, रामकरण, मनोज (भ्राता), मनोज, अनिल, वरूण, मयूर (पुत्र) समस्त धनधेरवा परिवार बांसा वाले। मो. 9414362022, 9828880266.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हे कि मेरे बड़े पुत्र श्री कानाराम मीना S/O मूलचन्द मीना का आकस्मिक निधन दिनांक 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.5.2018 को 12 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ढाणी रघुनाथपुरा कानोता तहसील बस्सी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द मीना (पिता), सुकाराम, जगदीश (चाचा), मांगीलाल, रामफूल, टुन्डाराम, कैलाश, कालू, दीपक (भाई), दिनेश, रामराज, लालचन्द, दुर्गालाल, विष्णु, विक्की, सीताराम (पुत्र) एवं समस्त बांसकुआ परिवार हरडी वाले। 9928364856, 9782213034.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती दरियाव कंवर (खाचरियावास) का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे निवास स्थान 18-B, हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शाकाकुल:- सुरेन्द्र सिंह (Ex. Ranger) (पति), रुद्र प्रताप सिंह (पुत्र), शम्भू सिंह (जेठ), बृजराज सिंह (BSNL), पृथ्वीराज सिंह (भतीजे)। 9413241455, 7023098433.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बाईसा श्रीमती दरियाव कंवर खाचरियावास का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे 18B हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- ठा. सा. लक्ष्मण सिंह खाचरियावास (काकोसा), जितेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, दौलत सिंह, हिम्मत सिंह, दिपेन्द्र सिंह, कु. विक्रमादित्य सिंह (भाई) एवं समस्त शेखावत खाचरियावास परिवार। 9351497791.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा प्रिय भान्जा चेतन कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा (निवासी B-43, नयाखेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 4 से 5 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रघुवीर प्रसाद, केशर दयाल, शम्भू दयाल, कैलाश चन्द, अशोक, मुकेश लाटा (मामा), मक्खन, चन्द्रप्रकाश, लक्ष्मीनारायण, विष्णु, प्रदीप, राहुल, कपिल, अभिषेक, आनन्द, आदित्य, श्रीराम, मोहित, अमन, अनुज (भाई) एवं लाटा परिवार। मो. 9351486875, 9351271436.हमारे पूजनीय पिताजी श्री धोकलराम जी कटारियाँ का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया। जिनकी बैठक 27.05.2018 को 1:00 से 3:00 बजे ग्राम- विधानी में होगी। शोकाकुल:- कल्याण, गोपाल, रामकरण (भाई), सीताराम, जगदीश, पप्पू, लाला, राधेश्याम (पुत्र)। मो. 9829841962, 9782677324.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती फूलकंवर धर्मप|ी स्व. ठा. साहब श्री भंवरसिंह जी शेखावत का स्वर्गवास 24.5.18 को हो गया है। राित्र जागरण 3.6.18 को और गंगा प्रसादी 4.6.18 को स्थान जोरावर नगर, सीकर पर होगा। शोकाकुल:- मंगेजसिंह (देवर), मुकन्द सिंह, जगदीश सिंह, संग्राम सिंह (पुत्र), विक्रान्त सिंह कुनालसिंह (पौत्र), एवं समस्त शेखावत परिवार ठिकाना जोरावर नगर। 9602617400. तीये की बैठक अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे बहनोई श्री सागरमल जी अजमेरा (मंडा भीमसिंह वाले) का स्वर्गवास कलकत्ता में दिनांक 25.05.18 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 27.05.18 को सायं 5.15 से 6 बजे MGPS विद्याधर नगर,जयपुर में रखी गई है। शोकाकुल:- चम्पालाल, दामोदरप्रसाद, सत्यनारायण, प्रहलादराय, ओमप्रकाश, बनवारीलाल, संतोषकुमार, रामअवतार, शिवरतन एवं समस्त तोतला परिवार रामजीपुरा वाले। 9829015616, 9314504529.हमारे पूजनीय पिताजी वैद्य श्री राधेश्यामजी शर्मा (संवासा वाले) का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 27.05.2018 को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक शिव हनुमान मन्दिर पार्क, सेक्टर- 4 ,विद्याधर नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कमलेश- मीना, बाबूलाल- गुड‌्डी, महेश- सुमित्रा, मुकेश- संगीता, श्यामबाबू- बेबी, राजराजेश्वर- तारा (पुत्र- पुत्रवधू), प्रेम- स्व. केदारजी, तारा- रतनलालजी, कान्ति- स्व. दौलतजी (पुत्री- दामाद), मनोज- पुष्पलता, लोकेश- संतोष, आनन्द- हेमलता (पौत्र- पौत्रवधू), अरविन्द, अमित, प्रकाश, हिमांशु, अभिषेक, केशव, मौनिका (पौत्र- पौत्री), राघव, निहारिका, दीपिका, अनुष्का, राधिका, परी, हितांशी (पड़पौत्र- पड़पौत्री) एवं समस्त सोड़वा परिवार। 9680393006, 9829295464.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौंरीलाल जी गुर्जर का स्वर्गवास 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 27.5.2018 को दोपहर 12 से 3 बजे तक निवास स्थान ग्राम डोबला कलां त. कोटखावदा वाया चाकसू में होगी। शाेकाकुल:- छोटूलाल (भाई), रामभजन, छीतर, मूलचन्द, हरीनारायण, राजाराम, शिवचरण, रामस्वरूप (पुत्र), कैलाश, राजेश, चिंटू, शिवराज, शंकर, बाबू, पप्पू, कालू, रवि, अशोक, अंकित, सचिन (पौत्र), पवन, अभिषेक (पड़पौत्र) एवं समस्त बारवाल परिवार। फर्म:- देवश्री केिडट को. ओ. सोसाइटी लि. 506 डायमंड टावर पुरानी चुंगी अजमेर रोड जयपुर। मो. 9829021946. राज कम्यूनिकेशन कोटखावदा। मो. 9950690625.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी प|ी स्व. श्री रामस्वरूप साकुनिया का स्वर्गवास 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 27.05.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक सीनियर स्कूल भाण्डारेज पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम, घनश्याम (पुत्र), रामअवतार, कृष्णअवतार, प्रदीप, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, संजय (भतीजे), मुकेश, राकेश, दीपेश, अंकित, अनूप (पौत्र), भास्कर, कविश (प्रपौत्र), शांति, प्रेम, कांता- ओमप्रकाश, विमला- किशनलाल (पुत्री- दामाद), सुमन- अनिल, चीनू- मनोज (पौत्री- दामाद) एवं समस्त साकुनिया परिवार, भाण्डारेज (दौसा)। फर्म:- रामा स्वीट्स, जयपुर। साकुनिया एंटरप्राइजेज, भाण्डारेज। 9828269444, 9785743966, पीहर पक्ष:- श्री नारायण सहाय, घनश्याम कृष्ण जी, बाबूलाल जी, तेज प्रकाशजी, कैलाश चन्द जी, समस्त चौधरी परिवार, बसवा वाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र श्री ओमकार लाल शर्मा (जांगिड़) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को शाम 5 से 6 बजे भीमा शंकर महादेव मन्दिर, रोड नम्बर 6, विश्वकर्मा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- जगदीश (पिता), शान्ति देवी (धर्मप|ी), रामेश्वर, शंकर, मुरलीधर, मालीराम, रामकरण, मनोज (भ्राता), मनोज, अनिल, वरूण, मयूर (पुत्र) समस्त धनधेरवा परिवार बांसा वाले। मो. 9414362022, 9828880266.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हे कि मेरे बड़े पुत्र श्री कानाराम मीना S/O मूलचन्द मीना का आकस्मिक निधन दिनांक 25.5.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.5.2018 को 12 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ढाणी रघुनाथपुरा कानोता तहसील बस्सी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द मीना (पिता), सुकाराम, जगदीश (चाचा), मांगीलाल, रामफूल, टुन्डाराम, कैलाश, कालू, दीपक (भाई), दिनेश, रामराज, लालचन्द, दुर्गालाल, विष्णु, विक्की, सीताराम (पुत्र) एवं समस्त बांसकुआ परिवार हरडी वाले। 9928364856, 9782213034.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती दरियाव कंवर (खाचरियावास) का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे निवास स्थान 18-B, हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शाकाकुल:- सुरेन्द्र सिंह (Ex. Ranger) (पति), रुद्र प्रताप सिंह (पुत्र), शम्भू सिंह (जेठ), बृजराज सिंह (BSNL), पृथ्वीराज सिंह (भतीजे)। 9413241455, 7023098433.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बाईसा श्रीमती दरियाव कंवर खाचरियावास का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 6 से 7 बजे 18B हरिनगर, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- ठा. सा. लक्ष्मण सिंह खाचरियावास (काकोसा), जितेन्द्र सिंह, रणजीत सिंह, दौलत सिंह, हिम्मत सिंह, दिपेन्द्र सिंह, कु. विक्रमादित्य सिंह (भाई) एवं समस्त शेखावत खाचरियावास परिवार। 9351497791.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारा प्रिय भान्जा चेतन कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा (निवासी B-43, नयाखेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर) का आकस्मिक निधन दिनांक 25.05.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.05.2018 को सायं 4 से 5 बजे आदर्श विद्या मन्दिर, अम्बाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रघुवीर प्रसाद, केशर दयाल, शम्भू दयाल, कैलाश चन्द, अशोक, मुकेश लाटा (मामा), मक्खन, चन्द्रप्रकाश, लक्ष्मीनारायण, विष्णु, प्रदीप, राहुल, कपिल, अभिषेक, आनन्द, आदित्य, श्रीराम, मोहित, अमन, अनुज (भाई) एवं लाटा परिवार। मो. 9351486875, 9351271436.हमारे पूजनीय पिताजी श्री धोकलराम जी कटारियाँ का स्वर्गवास दिनांक 25.05.2018 को हो गया। जिनकी बैठक 27.05.2018 को 1:00 से 3:00 बजे ग्राम- विधानी में होगी। शोकाकुल:- कल्याण, गोपाल, रामकरण (भाई), सीताराम, जगदीश, पप्पू, लाला, राधेश्याम (पुत्र)। मो. 9829841962, 9782677324.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती फूलकंवर धर्मप|ी स्व. ठा. साहब श्री भंवरसिंह जी शेखावत का स्वर्गवास 24.5.18 को हो गया है। राित्र जागरण 3.6.18 को और गंगा प्रसादी 4.6.18 को स्थान जोरावर नगर, सीकर पर होगा। शोकाकुल:- मंगेजसिंह (देवर), मुकन्द सिंह, जगदीश सिंह, संग्राम सिंह (पुत्र), विक्रान्त सिंह कुनालसिंह (पौत्र), एवं समस्त शेखावत परिवार ठिकाना जोरावर नगर। 9602617400. शोक संदेश