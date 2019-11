बगदादी की मौत से आईएस पर बहुत असर नहीं

इंडोनेशिया और फिलीपींस में आईएस की गतिविधियां बढ़ींस्वघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी की मौत का मतलब यह नहीं है कि उसका आतंकवादी संगठन आईएस खत्म हो गया है। ग्रुप की गतिविधियां सीरिया, इराक के कुछ हिस्सों में जारी हैं। वह हमले करता रहता है। अपने अभियान चलाने के लिए नागरिकों से पैसा ऐंठता है। उसने विश्व में कई स्थानों पर अपने प्रांत (विलायत) बना रखे हैं।बगदादी ने दुनियाभर में हजारों समर्थक बना लिए थे। उसकी मौत से इस्लामिक स्टेट अस्त-व्यस्त तो होगा पर बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा। जॉर्जिया टेक्नोलॉजी इस्टीट्यूट की जेना जॉर्डन ने आतंकवादी या विद्रोही गुटों के सरगना की मौतों या पकड़े जाने के एक हजार मामलों का परीक्षण किया है। वे अपनी नई किताब में लिखती हैं, किसी भी ग्रुप के टिके रहने में तीन कारणों की भूमिका होती है- उसका प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने की क्षमता और वैचारिक जोश।इन कारणों पर आईएस खरा उतरता है। उसने अपनी शाखाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सभी तरीके और प्रक्रियाओं की जानकारी दी है। हालांकि, पहले के समान उसकी कमाई दस लाख डॉलर प्रतिदिन नहीं है। फिर भी, उसके पास बहुत पैसा है। उसे सीरिया में बशर अल असद की सेना से स्थानीय सुन्नियों के असंतोष का फायदा मिलेगा।बगदादी के उत्तर पूर्व सीरिया और पश्चिम इराक में अपने प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर इदलिब में मारे जाने पर सवाल उठे हैं। इदलिब अल कायदा समर्थक समूह हुरास अल दीन का क्षेत्र है। कुछ खबरों में बताया गया है कि उसका मेजबान आईएस का एजेंट था। कई विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि बगदादी अल कायदा से सुलह करना चाहता था। वह 2013 में उससे अलग हुआ था। सीरिया, इराक के साथ अन्य देशों में आईएस मौजूद है। पूर्वी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खोरासान ने पांव जमा रखे हैं। उत्तर नाईजीरिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में संगठन हमले कर चुका है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. The original article, in English, can be found on www.economist.comआईएस ने मैसेंजर सर्विस टेलीग्राम पर ऑडियो रिकॉर्डिंग में बगदादी की मौत की पुष्टि करते हुए अबू इब्राहिम अल कुरैशी को नया प्रमुख और खलीफा घोषित किया है। यह नाम अनजान है। समूह ने अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई है।इंडोनेशिया और फिलीपींस में आईएस की गतिविधियां बढ़ींस्वघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी की मौत का मतलब यह नहीं है कि उसका आतंकवादी संगठन आईएस खत्म हो गया है। ग्रुप की गतिविधियां सीरिया, इराक के कुछ हिस्सों में जारी हैं। वह हमले करता रहता है। अपने अभियान चलाने के लिए नागरिकों से पैसा ऐंठता है। उसने विश्व में कई स्थानों पर अपने प्रांत (विलायत) बना रखे हैं।बगदादी ने दुनियाभर में हजारों समर्थक बना लिए थे। उसकी मौत से इस्लामिक स्टेट अस्त-व्यस्त तो होगा पर बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा। जॉर्जिया टेक्नोलॉजी इस्टीट्यूट की जेना जॉर्डन ने आतंकवादी या विद्रोही गुटों के सरगना की मौतों या पकड़े जाने के एक हजार मामलों का परीक्षण किया है। वे अपनी नई किताब में लिखती हैं, किसी भी ग्रुप के टिके रहने में तीन कारणों की भूमिका होती है- उसका प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने की क्षमता और वैचारिक जोश।इन कारणों पर आईएस खरा उतरता है। उसने अपनी शाखाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सभी तरीके और प्रक्रियाओं की जानकारी दी है। हालांकि, पहले के समान उसकी कमाई दस लाख डॉलर प्रतिदिन नहीं है। फिर भी, उसके पास बहुत पैसा है। उसे सीरिया में बशर अल असद की सेना से स्थानीय सुन्नियों के असंतोष का फायदा मिलेगा।बगदादी के उत्तर पूर्व सीरिया और पश्चिम इराक में अपने प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर इदलिब में मारे जाने पर सवाल उठे हैं। इदलिब अल कायदा समर्थक समूह हुरास अल दीन का क्षेत्र है। कुछ खबरों में बताया गया है कि उसका मेजबान आईएस का एजेंट था। कई विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि बगदादी अल कायदा से सुलह करना चाहता था। वह 2013 में उससे अलग हुआ था। सीरिया, इराक के साथ अन्य देशों में आईएस मौजूद है। पूर्वी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खोरासान ने पांव जमा रखे हैं। उत्तर नाईजीरिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में संगठन हमले कर चुका है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 