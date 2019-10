भारत स्वदेशी चिप इंडस्ट्री खड़ी करने की तैयारी में, अमेरिका, चीन और जापान की कंपनियों को कड़ी चुनौती मिल सकती है

भारत में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंपोनंेट- चिप की डिजाइन देश में करने की कोशिश तेजी से चल रही है। अभी चिप इंडस्ट्री पर अमेिरकी कंपनी इंटेल और जापानी कंपनी आर्म का दबदबा है। चीन और ताईवान में भी बड़े पैमाने पर चिप बनती हैं। भारत ने इंटरनेट पर हर किसी के लिए उपलब्ध रिस्क-वी डिजाइन को आधार बनाया है। पहली चिप की डिजाइन बन चुकी है। इसका निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। भारत में सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है।भारत लगभग शून्य से शुुुुरुआत कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी चंडीगढ़ में है। यह सरकारी है। सेमीकंडक्टर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दिल की भूमिका अदा करने वाले प्रोसेसर हैं। फैक्टरी का निर्माण 1983 में एक अमेरिकी चिप कंपनी की साझीदारी में हुआ था, जिसका अब अस्तित्व नहीं है। फैब अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और सैनिक उपयोग के लिए विशेष चिप बना रही है। चिप बनाने वाली फैक्टरियों को फैब-फैब्रिकेशन प्लांट- कहते हैं। सरकारी संस्था-आधुनिक कंप्यूटिंग विकास सेंटर (सीडीएसी) ने स्वयं कुछ चिप डिजाइन किए हैं। लेकिन, उन्हें बनाने के लिए विदेशियों को लाया गया था।2017 में भारत सरकार ने नए चिप डिजाइन करने के लिए सीडीएसी को 300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। ये चिप रिस्क-वी नामक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से निर्मित होंगे। इन्हें लाइसेंस के बिना चिप डिजाइन में शामिल कर सकते हैं। रिस्क-वी चिप्स सीडीएसी को सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए पश्चिमी कंपनियों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। सीडीएसी ने अपनी पहली रिस्क-वी चिप की डिजाइन पूरी कर ली है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी।सरकार ने कॉमर्शियल चिप प्रोजेक्ट-शक्ति के लिए भी पैसा दिया है। यह भी रिस्क-वी का उपयोग करेगा। सीडीएसी सरकार के लिए चिप बनाएगा और डिजाइन गोपनीय रखेगा। शक्ति के इंजीनियर अपने चिप्स की डिजाइन प्रकाशित कर सकेंगे ताकि कोई अन्य कंपनी उसे बना सके। प्रोजेक्ट के प्रमुख आईआईटी मद्रास के जीएस मधुसूदन ने शक्ति के डिजाइन से बने माइक्रोप्रोसेसर बनाने और बेचने के लिए एक कंपनी शुरू की है। वे कहते हैं, नई कंपनी द्वारा निर्मित चिप्स-इनकोर- आयातित विदेशी चिप से सस्ते होंगे। शक्ति प्रोजेक्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए ताईवान की एक फैक्टरी से चिप का निर्माण कराया है।मधुसूदन को आशा है, ओपन सोर्स चिप के निर्माण से देश में टेक्निकल माहौल बनेगा। कंप्यूटर चिप्स का उपयोग घरेलू उपकरणों, जूतोंं से लेकर कई वस्तुओं के निर्माण में होने लगा है। मधुसूदन का कहना है, भारत इस तरह के प्रोसेसर बनाने का प्रयास कर सकता है। रिस्क-वी प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत को विदेशी राजनीतिक प्रभावों से बचाने का है। रिस्क-वी पहली ओपन सोर्स डिजाइन है जिसकी पहुंच बहुत लोगों तक है। इधर,अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेमी कंडक्टर के निर्यात पर रोक लगा रखी है। सीडीएसी में हार्डवेयर डिजाइन के प्रमुख एस कृष्णकुमार कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर रोक के जोखिम से बचने के लिए भारत अपने सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां भी तेजी से रिस्क-वी अपना रही हैं। यूरोप में भी दिलचस्पी बढ़ी है।वैसे, स्वदेशी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास कठिन काम है। भारत के पास कुछ गिने-चुने इंजीनियरिंग संस्थानों से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं। फिर भी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन या ताईवान का मुकाबले नहीं कर सकता है। विश्व की अधिकतम चिप इन दो देशों में बनती हैं। एपल का प्रमुख कांट्रेक्टर फॉक्सकॉन तमिलनाडु में आईफोन निर्माण के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.भारत में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंपोनंेट- चिप की डिजाइन देश में करने की कोशिश तेजी से चल रही है। अभी चिप इंडस्ट्री पर अमेिरकी कंपनी इंटेल और जापानी कंपनी आर्म का दबदबा है। चीन और ताईवान में भी बड़े पैमाने पर चिप बनती हैं। भारत ने इंटरनेट पर हर किसी के लिए उपलब्ध रिस्क-वी डिजाइन को आधार बनाया है। पहली चिप की डिजाइन बन चुकी है। इसका निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। भारत में सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है।भारत लगभग शून्य से शुुुुरुआत कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी चंडीगढ़ में है। यह सरकारी है। सेमीकंडक्टर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दिल की भूमिका अदा करने वाले प्रोसेसर हैं। फैक्टरी का निर्माण 1983 में एक अमेरिकी चिप कंपनी की साझीदारी में हुआ था, जिसका अब अस्तित्व नहीं है। फैब अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और सैनिक उपयोग के लिए विशेष चिप बना रही है। चिप बनाने वाली फैक्टरियों को फैब-फैब्रिकेशन प्लांट- कहते हैं। सरकारी संस्था-आधुनिक कंप्यूटिंग विकास सेंटर (सीडीएसी) ने स्वयं कुछ चिप डिजाइन किए हैं। लेकिन, उन्हें बनाने के लिए विदेशियों को लाया गया था।2017 में भारत सरकार ने नए चिप डिजाइन करने के लिए सीडीएसी को 300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। ये चिप रिस्क-वी नामक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से निर्मित होंगे। इन्हें लाइसेंस के बिना चिप डिजाइन में शामिल कर सकते हैं। रिस्क-वी चिप्स सीडीएसी को सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए पश्चिमी कंपनियों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। सीडीएसी ने अपनी पहली रिस्क-वी चिप की डिजाइन पूरी कर ली है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी।सरकार ने कॉमर्शियल चिप प्रोजेक्ट-शक्ति के लिए भी पैसा दिया है। यह भी रिस्क-वी का उपयोग करेगा। सीडीएसी सरकार के लिए चिप बनाएगा और डिजाइन गोपनीय रखेगा। शक्ति के इंजीनियर अपने चिप्स की डिजाइन प्रकाशित कर सकेंगे ताकि कोई अन्य कंपनी उसे बना सके। प्रोजेक्ट के प्रमुख आईआईटी मद्रास के जीएस मधुसूदन ने शक्ति के डिजाइन से बने माइक्रोप्रोसेसर बनाने और बेचने के लिए एक कंपनी शुरू की है। वे कहते हैं, नई कंपनी द्वारा निर्मित चिप्स-इनकोर- आयातित विदेशी चिप से सस्ते होंगे। शक्ति प्रोजेक्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए ताईवान की एक फैक्टरी से चिप का निर्माण कराया है।मधुसूदन को आशा है, ओपन सोर्स चिप के निर्माण से देश में टेक्निकल माहौल बनेगा। कंप्यूटर चिप्स का उपयोग घरेलू उपकरणों, जूतोंं से लेकर कई वस्तुओं के निर्माण में होने लगा है। मधुसूदन का कहना है, भारत इस तरह के प्रोसेसर बनाने का प्रयास कर सकता है। रिस्क-वी प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत को विदेशी राजनीतिक प्रभावों से बचाने का है। रिस्क-वी पहली ओपन सोर्स डिजाइन है जिसकी पहुंच बहुत लोगों तक है। इधर,अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेमी कंडक्टर के निर्यात पर रोक लगा रखी है। सीडीएसी में हार्डवेयर डिजाइन के प्रमुख एस कृष्णकुमार कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर रोक के जोखिम से बचने के लिए भारत अपने सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां भी तेजी से रिस्क-वी अपना रही हैं। यूरोप में भी दिलचस्पी बढ़ी है।वैसे, स्वदेशी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास कठिन काम है। भारत के पास कुछ गिने-चुने इंजीनियरिंग संस्थानों से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं। फिर भी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन या ताईवान का मुकाबले नहीं कर सकता है। विश्व की अधिकतम चिप इन दो देशों में बनती हैं। एपल का प्रमुख कांट्रेक्टर फॉक्सकॉन तमिलनाडु में आईफोन निर्माण के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.भारत में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंपोनंेट- चिप की डिजाइन देश में करने की कोशिश तेजी से चल रही है। अभी चिप इंडस्ट्री पर अमेिरकी कंपनी इंटेल और जापानी कंपनी आर्म का दबदबा है। चीन और ताईवान में भी बड़े पैमाने पर चिप बनती हैं। भारत ने इंटरनेट पर हर किसी के लिए उपलब्ध रिस्क-वी डिजाइन को आधार बनाया है। पहली चिप की डिजाइन बन चुकी है। इसका निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। भारत में सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है।भारत लगभग शून्य से शुुुुरुआत कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी चंडीगढ़ में है। यह सरकारी है। सेमीकंडक्टर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दिल की भूमिका अदा करने वाले प्रोसेसर हैं। फैक्टरी का निर्माण 1983 में एक अमेरिकी चिप कंपनी की साझीदारी में हुआ था, जिसका अब अस्तित्व नहीं है। फैब अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और सैनिक उपयोग के लिए विशेष चिप बना रही है। चिप बनाने वाली फैक्टरियों को फैब-फैब्रिकेशन प्लांट- कहते हैं। सरकारी संस्था-आधुनिक कंप्यूटिंग विकास सेंटर (सीडीएसी) ने स्वयं कुछ चिप डिजाइन किए हैं। लेकिन, उन्हें बनाने के लिए विदेशियों को लाया गया था।2017 में भारत सरकार ने नए चिप डिजाइन करने के लिए सीडीएसी को 300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। ये चिप रिस्क-वी नामक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से निर्मित होंगे। इन्हें लाइसेंस के बिना चिप डिजाइन में शामिल कर सकते हैं। रिस्क-वी चिप्स सीडीएसी को सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए पश्चिमी कंपनियों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। सीडीएसी ने अपनी पहली रिस्क-वी चिप की डिजाइन पूरी कर ली है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी।सरकार ने कॉमर्शियल चिप प्रोजेक्ट-शक्ति के लिए भी पैसा दिया है। यह भी रिस्क-वी का उपयोग करेगा। सीडीएसी सरकार के लिए चिप बनाएगा और डिजाइन गोपनीय रखेगा। शक्ति के इंजीनियर अपने चिप्स की डिजाइन प्रकाशित कर सकेंगे ताकि कोई अन्य कंपनी उसे बना सके। प्रोजेक्ट के प्रमुख आईआईटी मद्रास के जीएस मधुसूदन ने शक्ति के डिजाइन से बने माइक्रोप्रोसेसर बनाने और बेचने के लिए एक कंपनी शुरू की है। वे कहते हैं, नई कंपनी द्वारा निर्मित चिप्स-इनकोर- आयातित विदेशी चिप से सस्ते होंगे। शक्ति प्रोजेक्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए ताईवान की एक फैक्टरी से चिप का निर्माण कराया है।मधुसूदन को आशा है, ओपन सोर्स चिप के निर्माण से देश में टेक्निकल माहौल बनेगा। कंप्यूटर चिप्स का उपयोग घरेलू उपकरणों, जूतोंं से लेकर कई वस्तुओं के निर्माण में होने लगा है। मधुसूदन का कहना है, भारत इस तरह के प्रोसेसर बनाने का प्रयास कर सकता है। रिस्क-वी प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत को विदेशी राजनीतिक प्रभावों से बचाने का है। रिस्क-वी पहली ओपन सोर्स डिजाइन है जिसकी पहुंच बहुत लोगों तक है। इधर,अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेमी कंडक्टर के निर्यात पर रोक लगा रखी है। सीडीएसी में हार्डवेयर डिजाइन के प्रमुख एस कृष्णकुमार कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर रोक के जोखिम से बचने के लिए भारत अपने सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां भी तेजी से रिस्क-वी अपना रही हैं। यूरोप में भी दिलचस्पी बढ़ी है।वैसे, स्वदेशी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास कठिन काम है। भारत के पास कुछ गिने-चुने इंजीनियरिंग संस्थानों से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं। फिर भी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन या ताईवान का मुकाबले नहीं कर सकता है। विश्व की अधिकतम चिप इन दो देशों में बनती हैं। एपल का प्रमुख कांट्रेक्टर फॉक्सकॉन तमिलनाडु में आईफोन निर्माण के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.भारत में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंपोनंेट- चिप की डिजाइन देश में करने की कोशिश तेजी से चल रही है। अभी चिप इंडस्ट्री पर अमेिरकी कंपनी इंटेल और जापानी कंपनी आर्म का दबदबा है। चीन और ताईवान में भी बड़े पैमाने पर चिप बनती हैं। भारत ने इंटरनेट पर हर किसी के लिए उपलब्ध रिस्क-वी डिजाइन को आधार बनाया है। पहली चिप की डिजाइन बन चुकी है। इसका निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। भारत में सरकारी और व्यावसायिक स्तर पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है।भारत लगभग शून्य से शुुुुरुआत कर रहा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी चंडीगढ़ में है। यह सरकारी है। सेमीकंडक्टर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दिल की भूमिका अदा करने वाले प्रोसेसर हैं। फैक्टरी का निर्माण 1983 में एक अमेरिकी चिप कंपनी की साझीदारी में हुआ था, जिसका अब अस्तित्व नहीं है। फैब अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और सैनिक उपयोग के लिए विशेष चिप बना रही है। चिप बनाने वाली फैक्टरियों को फैब-फैब्रिकेशन प्लांट- कहते हैं। सरकारी संस्था-आधुनिक कंप्यूटिंग विकास सेंटर (सीडीएसी) ने स्वयं कुछ चिप डिजाइन किए हैं। लेकिन, उन्हें बनाने के लिए विदेशियों को लाया गया था।2017 में भारत सरकार ने नए चिप डिजाइन करने के लिए सीडीएसी को 300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। ये चिप रिस्क-वी नामक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से निर्मित होंगे। इन्हें लाइसेंस के बिना चिप डिजाइन में शामिल कर सकते हैं। रिस्क-वी चिप्स सीडीएसी को सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए पश्चिमी कंपनियों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। सीडीएसी ने अपनी पहली रिस्क-वी चिप की डिजाइन पूरी कर ली है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो जाएगी।सरकार ने कॉमर्शियल चिप प्रोजेक्ट-शक्ति के लिए भी पैसा दिया है। यह भी रिस्क-वी का उपयोग करेगा। सीडीएसी सरकार के लिए चिप बनाएगा और डिजाइन गोपनीय रखेगा। शक्ति के इंजीनियर अपने चिप्स की डिजाइन प्रकाशित कर सकेंगे ताकि कोई अन्य कंपनी उसे बना सके। प्रोजेक्ट के प्रमुख आईआईटी मद्रास के जीएस मधुसूदन ने शक्ति के डिजाइन से बने माइक्रोप्रोसेसर बनाने और बेचने के लिए एक कंपनी शुरू की है। वे कहते हैं, नई कंपनी द्वारा निर्मित चिप्स-इनकोर- आयातित विदेशी चिप से सस्ते होंगे। शक्ति प्रोजेक्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए ताईवान की एक फैक्टरी से चिप का निर्माण कराया है।मधुसूदन को आशा है, ओपन सोर्स चिप के निर्माण से देश में टेक्निकल माहौल बनेगा। कंप्यूटर चिप्स का उपयोग घरेलू उपकरणों, जूतोंं से लेकर कई वस्तुओं के निर्माण में होने लगा है। मधुसूदन का कहना है, भारत इस तरह के प्रोसेसर बनाने का प्रयास कर सकता है। रिस्क-वी प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत को विदेशी राजनीतिक प्रभावों से बचाने का है। रिस्क-वी पहली ओपन सोर्स डिजाइन है जिसकी पहुंच बहुत लोगों तक है। इधर,अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेमी कंडक्टर के निर्यात पर रोक लगा रखी है। सीडीएसी में हार्डवेयर डिजाइन के प्रमुख एस कृष्णकुमार कहते हैं, टेक्नोलॉजी पर रोक के जोखिम से बचने के लिए भारत अपने सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां भी तेजी से रिस्क-वी अपना रही हैं। यूरोप में भी दिलचस्पी बढ़ी है।वैसे, स्वदेशी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास कठिन काम है। भारत के पास कुछ गिने-चुने इंजीनियरिंग संस्थानों से निकले प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं। फिर भी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन या ताईवान का मुकाबले नहीं कर सकता है। विश्व की अधिकतम चिप इन दो देशों में बनती हैं। एपल का प्रमुख कांट्रेक्टर फॉक्सकॉन तमिलनाडु में आईफोन निर्माण के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ नहीं हुआ है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.इंटेल और आर्म का दबदबा टूटने के आसार बढ़ेकंप्यूटरों के लिए अधिकतर काम करने वाले माइक्रोप्रोसेसर या चिप- इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स(आईएसएएस) डिजाइन के आसपास बनते हैं। इनकी मालिक अमेरिकी कंपनी इंटेल या जापानी कंपनी आर्म है। इंटेल का आईएसएएस डेस्कटॉप कंप्यूटर, सर्वर और लैपटॉप चलाता है। आर्म से फोन, घड़ियां और मोबाइल डिवाइस चलते हैं। मार्केट पर दोनों कंपनियों का दबदबा है। पिछले वर्ष रिस्क-वी नामक आईएसए के इस्तेमाल से बनी चिप ने स्थिति बदल दी है। इससे आर्म और इंटेल के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है क्योंकि रिस्क-वी हर किसी के लिए उपलब्ध है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी,बर्कले के वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए चिप डिजाइन की जरूरत थी। लेकिन, व्यावसायिक कंपनियां अपनी डिजाइन देने में आनाकानी कर रहीं थीं। लिहाजा, वैज्ञानिकों ने अपनी डिजाइन बनाने का फैसला लिया। 2014 में कैलिफोर्निया में हॉट चिप्स माइक्रोप्रोसेसर कांफ्रेंस में रिस्क- वी पेश की गई। चिप पर एक स्वयंसेवी फाउंडेशन का अधिकार है। डिजाइन के लिए कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। फाउंडेशन चंदा लेती है।