स्टैनफोर्ड के छात्रों को लुभाने के लिए तोहफे और दावतें, कई इन्वेस्टर तो वहां जाकर पढ़ाते हैं

प्रतिभाशाली आंत्रप्रेेन्योर को ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता भीसिलिकॉन वैली की विराट टेक्नोलॉजी कंपनियों, वेंचर केपिटलिस्ट और स्टार्टअप की नजर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों पर रहती है। ये कंपनियां छात्रों को आकर्षित करने के लिए विचित्र तरीके अपनाती हैं। कोई कंपनी उभरते आंत्रप्रेन्योर के लिए तीन-चार माह के ट्रेनिंग कोर्स चलाती है। उन्हें बैठने की जगह देती है। आर्थिक मदद देती है। कुछ उनके मनोरंजन और खान-पान का इंतजाम करती हैं। कई इन्वेस्टर स्टैनफोर्ड में प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए वहां जाकर पढ़ाते हैं।फ्लडगेट कंपनी के वेंचर केपिटलिस्ट नई कंपनी की स्थापना और उनके मूल्यांकन का कोर्स पढ़ाते हैं। कई भावी उद्यमी उसमें हिस्सा लेते हैं। अंतिम परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को इन्वेस्टरों से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। ऐसी कई बैठकों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए धन देने के प्रस्ताव रखे जाते हैं। एक स्टूडेंट याद करता है, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल में कभी-कभार पढ़ाने वाली सिलिकॉन वैली की एक हस्ती ने छात्रों को मौके पर ही प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे दिया था।एक्सेल, थ्रेसहोल्ड वेंचर्स और मेफील्ड जैसी वेंचर केपिटल फर्म छात्रों के लिए फेलोशिप प्रायोजित करती है। वे उन्हें नियमित दावत देती हैं। वर्ष के अंतिम सप्ताह में पिकनिक आयोजित करती हैं। कुछ वेंचर केपिटल कंपनियां उम्मीद करती हैं, कुछ स्टूडेंट तमाम आकर्षणों को परे रखकर उनके साथ काम करेंगे। वे टेक्नोलॉजी कंपनियों की टीमों के साथ पालो आल्टो की कॉफी चेन- कूपा कैफेज के रेस्तरांओं में संभावित उम्मीदवारों की आवभगत करते हैं। उन्हें उजले भविष्य का भरोसा दिलाते हैं।अब कई टेक कंपनियों के आईपीओ धराशायी होने के बाद नई छोटी कंपनियां अपने फाउंडर के मिशन की भावनात्मक अपील पर उम्मीद बांधे रहती हैं। वैसे, एक फाउंडर का कहना है, बड़ी टेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। जिन बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्टैनफोर्ड के पास हैं, उनका पलड़ा भारी है। वे छात्रों के लिए उपहारों, सुविधाओं की झड़ी लगा देती हैं। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट अश्विन सिरीपुरापु का कहना है, अक्टूबर में सालाना जॉब फेयर में मुफ्त कॉर्पोरेट सुविधाओं की होड़ लगती है। कभी-कभार ब्लूटूथ स्पीकर,टेबलेट जैसे तोहफे भी दिए जाते हैं। कुछ दिन के अंदर कंपनियों की तरफ से ऑफर आने लगते हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.प्रतिभाशाली आंत्रप्रेेन्योर को ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता भीसिलिकॉन वैली की विराट टेक्नोलॉजी कंपनियों, वेंचर केपिटलिस्ट और स्टार्टअप की नजर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों पर रहती है। ये कंपनियां छात्रों को आकर्षित करने के लिए विचित्र तरीके अपनाती हैं। कोई कंपनी उभरते आंत्रप्रेन्योर के लिए तीन-चार माह के ट्रेनिंग कोर्स चलाती है। उन्हें बैठने की जगह देती है। आर्थिक मदद देती है। कुछ उनके मनोरंजन और खान-पान का इंतजाम करती हैं। कई इन्वेस्टर स्टैनफोर्ड में प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए वहां जाकर पढ़ाते हैं।फ्लडगेट कंपनी के वेंचर केपिटलिस्ट नई कंपनी की स्थापना और उनके मूल्यांकन का कोर्स पढ़ाते हैं। कई भावी उद्यमी उसमें हिस्सा लेते हैं। अंतिम परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को इन्वेस्टरों से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। ऐसी कई बैठकों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए धन देने के प्रस्ताव रखे जाते हैं। एक स्टूडेंट याद करता है, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल में कभी-कभार पढ़ाने वाली सिलिकॉन वैली की एक हस्ती ने छात्रों को मौके पर ही प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे दिया था।एक्सेल, थ्रेसहोल्ड वेंचर्स और मेफील्ड जैसी वेंचर केपिटल फर्म छात्रों के लिए फेलोशिप प्रायोजित करती है। वे उन्हें नियमित दावत देती हैं। वर्ष के अंतिम सप्ताह में पिकनिक आयोजित करती हैं। कुछ वेंचर केपिटल कंपनियां उम्मीद करती हैं, कुछ स्टूडेंट तमाम आकर्षणों को परे रखकर उनके साथ काम करेंगे। वे टेक्नोलॉजी कंपनियों की टीमों के साथ पालो आल्टो की कॉफी चेन- कूपा कैफेज के रेस्तरांओं में संभावित उम्मीदवारों की आवभगत करते हैं। उन्हें उजले भविष्य का भरोसा दिलाते हैं।अब कई टेक कंपनियों के आईपीओ धराशायी होने के बाद नई छोटी कंपनियां अपने फाउंडर के मिशन की भावनात्मक अपील पर उम्मीद बांधे रहती हैं। वैसे, एक फाउंडर का कहना है, बड़ी टेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। जिन बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्टैनफोर्ड के पास हैं, उनका पलड़ा भारी है। वे छात्रों के लिए उपहारों, सुविधाओं की झड़ी लगा देती हैं। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट अश्विन सिरीपुरापु का कहना है, अक्टूबर में सालाना जॉब फेयर में मुफ्त कॉर्पोरेट सुविधाओं की होड़ लगती है। कभी-कभार ब्लूटूथ स्पीकर,टेबलेट जैसे तोहफे भी दिए जाते हैं। कुछ दिन के अंदर कंपनियों की तरफ से ऑफर आने लगते हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.