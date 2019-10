अमेरिका में मध्यम वर्ग की आय 28 लाख से 86 लाख रु., फिर भी खर्च चलाना मुश्किल

आवास लेने पर आय का 33% हिस्सा जाता हैतारा सीगल बर्नार्ड, कार्ल रसेलअधिकतर अमेरिकी स्वयं को मध्यम वर्ग का मानते हैं। वैसे, कई लोगों को अब गुजारा करने में कठिनाई होने लगी है। मकान, बीमारियों के इलाज और पढ़ाई-लिखाई पर घर का बजट खप जाता है। बढ़ते खर्च की तुलना में आमदनी नहीं बढ़ रही है। पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले आज के मध्यम वर्गीय परिवारों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। उन्हें नए किस्म के तनाव का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय जोखिम भी बढ़ गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क मिडिल क्लास में आते हैं। तीन व्यक्तियों के मध्यम वर्गीय परिवार की सालाना आय 28 लाख 68430 रुपए से 86 लाख 40700 रुपए के बीच है।घर चलाने में मध्यम वर्ग को अकेले अमेरिका में मुश्किल नहीं हो रही है। अप्रैल में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने रिपोर्ट दी है कि दुनिया में मिडिल क्लास पर दबाव 1980 के दशक से बढ़ा है। स्टडी में पाया गया कि आय में कम बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई और असुरक्षित नौकरी के बोझ महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिकी कंज्यूमर खर्च सर्वे के डेटा के मुताबिक 1901 में आवास पर औसत परिवार का खर्च आय का 23% था। यह 1950 में 27% और 2018 में 33 % हो गया।अमेरिकी परिवार के स्वरूप में निरंतर बदलाव हो रहा है। अब परिवार में पति, प|ी का कमाना आम बात होती जा रही है। 1990 के बाद जॉब एवं अन्य काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। वाशिंगटन सेंटर फॉर इक्विटेबल ग्रोथ के अध्यक्ष हीथर बाउशी के एक विश्लेषण में बताया गया है कि महिलाओं के भी कमाने से आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद मिली है।कुछ परिवारों की आय और खर्च से अमेरिकी मध्यम वर्ग की स्थिति को समझ सकते हैं। अमांडा रॉड्रिग्ज और डेविड एलन हर साल एक करोड़ 9 लाख रुपए कमाते हैं। कई अमेरिकी शहरों में उनकी आय उच्च वर्ग में आती लेकिन वे सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं इसलिए उनकी गिनती मध्यम वर्ग में होती है। मई माह में परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ है। अब उनकी दो तिहाई आय बच्चे की देखभाल, दो बेडरुम के मकान किराए पर खर्च होने लगेगी। शेब्वॉयगन के लारेन और ट्रेवर कोच का परिवार केवल एक वेतन में काम चलाता है। ट्रेवर शेफ हैं। उनकी आय 36 लाख रुपए से अधिक है। एक और बच्चे को जन्म देने के बाद लारेन ने नौकरी छोड़ दी। यह जोड़ा बच्चे की देखभाल का खर्च बचाना चाहता था। दोनों रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं बचा सकते हैं। उनका सबसे ज्यादा खर्च मकान किराए, खाने और कर्ज चुकाने में होता है।© The New York Timesआवास लेने पर आय का 33% हिस्सा जाता हैतारा सीगल बर्नार्ड, कार्ल रसेलअधिकतर अमेरिकी स्वयं को मध्यम वर्ग का मानते हैं। वैसे, कई लोगों को अब गुजारा करने में कठिनाई होने लगी है। मकान, बीमारियों के इलाज और पढ़ाई-लिखाई पर घर का बजट खप जाता है। बढ़ते खर्च की तुलना में आमदनी नहीं बढ़ रही है। पुरानी पीढ़ियों के मुकाबले आज के मध्यम वर्गीय परिवारों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। उन्हें नए किस्म के तनाव का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय जोखिम भी बढ़ गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क मिडिल क्लास में आते हैं। तीन व्यक्तियों के मध्यम वर्गीय परिवार की सालाना आय 28 लाख 68430 रुपए से 86 लाख 40700 रुपए के बीच है।घर चलाने में मध्यम वर्ग को अकेले अमेरिका में मुश्किल नहीं हो रही है। अप्रैल में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने रिपोर्ट दी है कि दुनिया में मिडिल क्लास पर दबाव 1980 के दशक से बढ़ा है। स्टडी में पाया गया कि आय में कम बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई और असुरक्षित नौकरी के बोझ महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिकी कंज्यूमर खर्च सर्वे के डेटा के मुताबिक 1901 में आवास पर औसत परिवार का खर्च आय का 23% था। यह 1950 में 27% और 2018 में 33 % हो गया।अमेरिकी परिवार के स्वरूप में निरंतर बदलाव हो रहा है। अब परिवार में पति, प|ी का कमाना आम बात होती जा रही है। 1990 के बाद जॉब एवं अन्य काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है। वाशिंगटन सेंटर फॉर इक्विटेबल ग्रोथ के अध्यक्ष हीथर बाउशी के एक विश्लेषण में बताया गया है कि महिलाओं के भी कमाने से आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद मिली है।कुछ परिवारों की आय और खर्च से अमेरिकी मध्यम वर्ग की स्थिति को समझ सकते हैं। अमांडा रॉड्रिग्ज और डेविड एलन हर साल एक करोड़ 9 लाख रुपए कमाते हैं। कई अमेरिकी शहरों में उनकी आय उच्च वर्ग में आती लेकिन वे सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं इसलिए उनकी गिनती मध्यम वर्ग में होती है। मई माह में परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ है। अब उनकी दो तिहाई आय बच्चे की देखभाल, दो बेडरुम के मकान किराए पर खर्च होने लगेगी। शेब्वॉयगन के लारेन और ट्रेवर कोच का परिवार केवल एक वेतन में काम चलाता है। ट्रेवर शेफ हैं। उनकी आय 36 लाख रुपए से अधिक है। एक और बच्चे को जन्म देने के बाद लारेन ने नौकरी छोड़ दी। यह जोड़ा बच्चे की देखभाल का खर्च बचाना चाहता था। दोनों रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं बचा सकते हैं। उनका सबसे ज्यादा खर्च मकान किराए, खाने और कर्ज चुकाने में होता है।© The New York Times