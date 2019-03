5 जी से इंटरनेट की स्पीड लगभग 100 गुना बढ़ जाएगी

इंटरनेट को अब अगली पीढ़ी-5 जी में ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। यह डीएसएल से फाइबर इंटरनेट में छलांग लगाने जैसा होगा। नई वायरलैस सेलुलर टेक्नोलॉजी से आज की तुलना में इंटरनेट डेटा की स्पीड पांच गुना बढ़ जाएगी। देर से जवाब नहीं मिलेगा। अधिक डिवाइस चलाना आसान होगा। मतलब यह कि स्मार्ट फोन पर गेम बिना किसी रुकावट खेले जा सकेंगे, ट्रैफिक मेें परिवर्तनों पर अाटोनोमस व्हीकल फौरन प्रतिक्रिया करेंगे और स्मार्ट होम ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे।अमेिरका में इस वर्ष के अंत में अधिक 5 जी फोन बाजार में आएंगे लेकिन फिलहाल वास्तविक 5 जी नेटवर्क कम ही हैं। परिवर्तन तो आ रहा है लेकिन, कम दूरियों पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांंसमिशन के लिए फोन कंपनियों को अधिक सेलुलर उपकरण लगाना पड़ेंगे। रेडियो, प्रकाश और अन्य तरंगों के समान वायरलैस सिगनल इलेक्ट्रोमेगनिटिक स्पैक्ट्रम पर चलते हैं। पर 5 जी के लिए कंपनियों को पहले की तुलना में अधिक व्यापक स्पैक्ट्रम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी के इंटरनेट 6 जी के लिए ऐसे कोई मापदंड नहीं हैं। अभी तो 5 जी शुरु ही हुआ है। 6 जी के लिए फिनलैंड की ओउलू यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है। इसके 2030 में आने की संभावना है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।5 जी की ओर जाने की तैयारी को इस तरह समझें4 जी नेटवर्कनई सड़कें- डेटा रेडियो स्पैक्ट्रम से तरंगों पर ट्रैवल करता है। तय रेंज से आगे फ्रीक्वेंसी का जाना नई लेन जोड़ने के समान है।पूलिंग- बस की लेन की तरह हाई फ्रीक्वेंसी अधिक डेटा ले जा सकती है। हालांकि, वे अधिक दूर तक नहीं जाते क्योंकि वे बाधाओं को पार नहीं कर सकते हैं।नेटवर्क सड़क के समान होते हैं। अधिक ट्रैफिक में वाहनों की स्पीड धीमी हो जाती है। अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए तेज कनेक्टिविटी की जरूरत है। 5 जी ऐसा ही वादा करती है।5 जी नेटवर्कटू वे ट्रैफिक- 100 एंटिना पोर्ट के मोबाइल टॉवर एक साथ अधिक डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं।वैकल्पिक रूट- जैसे कारें सड़कों पर चलती हैं, वैसे ही डिवाइस छोटे रिसेप्टरों से जुड़ जाएंगे। इन्हें मोबाइल टॉवरों के स्थान पर सभी शहरों में लगाया जाएगा।