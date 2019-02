डांस-सिंगिंग में टैलेंट है तो First Wall आपको दिलाएगा मुकाम

दैनिक भास्कर का सोशल वीडियो एप First Wall आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाएगा। 10 फरवरी को दैनिक भास्कर के सीकर ऑफिस में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ऑडीशन होंगे। इसमें सिलेक्ट किए गए लोगों को First Wall पर टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें पांच से 60 साल तक के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसमें एक्टिंग, ड्रामा, डायलॉग, मिमिक्री, कॉमेडी, स्टैंडअप कॉमेडी, कविता, एंकरिंग, लोकल रिपोर्टिंग जैसा भी आप में टैलेंट हो यहां आकर ऑडीशन दे सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट 10 फरवरी को अपना नाम दैनिक भास्कर कार्यालय में लिखवा सकते हैं।ऐसे करें First Wall आप डाउनलोड : आपको गूगल की प्ले स्टोर पर जाकर First Wall एप डाउनलोड करना है। फिर एप ओपन करें और अपना नाम और फोन नंबर डालें। इसके बाद एप खुलने पर आपको फोन के राइट साइड में ‘मी’ का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका First Wall पर अकाउंट बन जाएगा। अब अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। इसके लिए अपना फोटो और बायोडाटा डालना है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको टैलेंट से रिलेडेट वीडियो लाल रंग के बटन जिस पर ‘वीडियो अपलोड करें’ लिखा है उस पर अपलोड करना है।