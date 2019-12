फर्जीवाड़ा करने वाले अकाउंटों को हटाने में ट्विटर सबसे आगे

गड़बड़ी करने वाले 20 हजार अकाउंट की पहचानडेवी अल्बाबड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर का फर्जीवाड़ा रोकने के प्रयासों को सफलता नहीं मिली है। नाटो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक्सीलेंस सेंटर के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और टि्वटर जैसी कंपनियां इस गड़बड़ी के सामने असहाय हैं। कोई भी व्यक्ति पैसा देकर अधिक लाइक, कॉमेंट और क्लिक के लिए किसी कंपनी की सेवाएं ले सकता है।उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को सलाह देने वाले स्वयंसेवी सेंटर ने टेक कंपनियों की 11 रूसी और 5 यूरोपीय कंपनियों को पैसा देकर चलाए जाने वाले अभियान को रोकने की क्षमता का परीक्षण किया है। शोधकर्ताओं ने 23 हजार रु. में 3500 कॉमेंट, 25 हजार लाइक, 20 हजार व्यू और 5 हजार फॉलोअर खरीद लिए । इनमें यूरोप की सर्वोच्च एंटी ट्रस्ट अधिकारी मार्गरेट वेस्टागर जैसे कई प्रमुख राजनेताओं के पोस्ट पर हुए लाइक शामिल हैं। चार सप्ताह बाद भी 80% फेक क्लिक बने हुए थे। टेक कंपनियों को इनकी खबर देने के तीन हफ्ते बाद तक क्लिक जनरेट करने वाले सभी अकाउंट बरकरार थे।रिपोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब और टि्वटर के सामने मौजूद चुनौतियों को सामने रखा है। रूस द्वारा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल के बाद कंपनियों ने झूठी खबरों के प्रसार से निपटने के लिए कई परिवर्तन किए थे। अभी हाल के महीनों में इन प्लेटफॉर्मों ने चीन, सऊदी अरब और अफ्रीका में कुछ अकाउंट बंद करने की घोषणा की है। यहां रूस नए तरीके आजमा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी काम करने वाले करीब 20 हजार अकाउंट खरीदे। उनकी पहचान की। उनके सैंपल इंटरनेट कंपनियों को भेजे। तीन सप्ताह बाद 95% अकाउंट ऑनलाइन एक्टिव थे।रिपोर्ट ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर क्लिक, लाइक और कॉमेंट बेचने वाली कंपनियों के सामने इंटरनेट कंपनियों की कमजोरी पर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। कई कंपनियां रूस मेंं हैं। सोशल नेटवर्क के सॉफ्टवेयर सबसे अधिक लोकप्रिय पोस्ट को प्राथमिकता देते हैं।© The New York Timesगड़बड़ी करने वाले 20 हजार अकाउंट की पहचानडेवी अल्बाबड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर का फर्जीवाड़ा रोकने के प्रयासों को सफलता नहीं मिली है। नाटो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक्सीलेंस सेंटर के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और टि्वटर जैसी कंपनियां इस गड़बड़ी के सामने असहाय हैं। कोई भी व्यक्ति पैसा देकर अधिक लाइक, कॉमेंट और क्लिक के लिए किसी कंपनी की सेवाएं ले सकता है।उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को सलाह देने वाले स्वयंसेवी सेंटर ने टेक कंपनियों की 11 रूसी और 5 यूरोपीय कंपनियों को पैसा देकर चलाए जाने वाले अभियान को रोकने की क्षमता का परीक्षण किया है। शोधकर्ताओं ने 23 हजार रु. में 3500 कॉमेंट, 25 हजार लाइक, 20 हजार व्यू और 5 हजार फॉलोअर खरीद लिए । इनमें यूरोप की सर्वोच्च एंटी ट्रस्ट अधिकारी मार्गरेट वेस्टागर जैसे कई प्रमुख राजनेताओं के पोस्ट पर हुए लाइक शामिल हैं। चार सप्ताह बाद भी 80% फेक क्लिक बने हुए थे। टेक कंपनियों को इनकी खबर देने के तीन हफ्ते बाद तक क्लिक जनरेट करने वाले सभी अकाउंट बरकरार थे।रिपोर्ट ने फेसबुक, यूट्यूब और टि्वटर के सामने मौजूद चुनौतियों को सामने रखा है। रूस द्वारा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल के बाद कंपनियों ने झूठी खबरों के प्रसार से निपटने के लिए कई परिवर्तन किए थे। अभी हाल के महीनों में इन प्लेटफॉर्मों ने चीन, सऊदी अरब और अफ्रीका में कुछ अकाउंट बंद करने की घोषणा की है। यहां रूस नए तरीके आजमा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी काम करने वाले करीब 20 हजार अकाउंट खरीदे। उनकी पहचान की। उनके सैंपल इंटरनेट कंपनियों को भेजे। तीन सप्ताह बाद 95% अकाउंट ऑनलाइन एक्टिव थे।रिपोर्ट ने सोशल मीडिया नेटवर्क पर क्लिक, लाइक और कॉमेंट बेचने वाली कंपनियों के सामने इंटरनेट कंपनियों की कमजोरी पर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। कई कंपनियां रूस मेंं हैं। सोशल नेटवर्क के सॉफ्टवेयर सबसे अधिक लोकप्रिय पोस्ट को प्राथमिकता देते हैं।© The New York Times