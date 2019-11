अमेरिकी नौसेना का ट्रम्प के आदेश को मानने से इनकार, कमांडो को निकालने की तैयारी

जुलाई में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और नेवी के सचिव रिचर्ड स्पेंसर (दाएं)।युद्ध अपराधों में शामिल कमांडो को माफ करने के लिए राष्ट्रपति का ट्वीटमेगी हेबरमेन, हेलेन कूपर, डेव फिलिप्सअमेरिका में राष्ट्रपति और सेना के रिश्तों में तकरार के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। मशहूर कमांडो यूनिट नेवी सील से एक अफसर को बाहर निकालने के सवाल पर सेना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच ठन गई है। नेवी के सचिव और सील के प्रमुख एडमिरल ने धमकी दी है कि यदि कमांडो को यूनिट से बाहर निकालने के उनके फैसले को रोका गया तो वे इस्तीफे दे देंगे। ट्रम्प सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।पिछले सप्ताह ट्रम्प ने टि्वटर पर कहा था कि कमांडो- चीफ पैटी अफसर एडवर्ड गेलाघर को यूनिट में रहना चाहिए। गेलाघर पर युद्ध अपराधों में शामिल होने का मामला सामने अाया है। नौसेना के सचिव रिचर्ड स्पेंसर ने बाद में खंडन किया कि उन्होंने त्यागपत्र देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, लेकिन गेलाघर के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि वे टि्वटर पर ट्रम्प के बयान को औपचारिक आदेश नहीं मानते हैं। कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर ट्रम्प का अधिकृत आदेश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा।गेलाघर पर इराक में नागरिकों पर गोलियां चलाने, आईएस के एक गिरफ्तार लड़ाके की चाकू से हत्या करने और सील कमांडो को जान से मारने की धमकी देने सहित कदाचरण के कई आरोप थे। कोर्ट मार्शल में उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। लेकिन नेवी ने गेलाघर को एक आरोप में दोषी मानते हुए पदावनत कर दिया। उन पर किशोर लड़ाके के शव के साथ तस्वीर खिंचवाकर सेना को बदनाम करने का आरोप है। पिछले शुक्रवार को ट्रम्प ने पदावनति के फैसले को रद्द कर दिया। इससे सील के कमांडर रियर एडमिरल कॉलिन ग्रीन सहित नेवी के अधिकारियों में असंतोष है। वैसे, कमांडर के पास ट्रम्प का आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी, नेवी गेलाघर को यूनिट से निकालने पर आगे बढ़ रही है।राष्ट्रपति ने एक बार फिर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि कमांडो को नहीं निकाला जाना चाहिए। सील की सदस्यता की पिन (तमगा) का हवाला देते हुए ट्रम्प ने एक ट्वीट में कहा कि नेवी लड़ाकू योद्धा और नेवी सील एडी गेलाघर की ट्राइडेंट पिन नहीं छीन सकती है। उन्होंने कहा, शुरू से ही यह मामला खराब तरीके से निपटाया गया है।© The New York Timesयुद्ध अपराधों में शामिल कमांडो को माफ करने के लिए राष्ट्रपति का ट्वीटमेगी हेबरमेन, हेलेन कूपर, डेव फिलिप्सअमेरिका में राष्ट्रपति और सेना के रिश्तों में तकरार के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। मशहूर कमांडो यूनिट नेवी सील से एक अफसर को बाहर निकालने के सवाल पर सेना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच ठन गई है। नेवी के सचिव और सील के प्रमुख एडमिरल ने धमकी दी है कि यदि कमांडो को यूनिट से बाहर निकालने के उनके फैसले को रोका गया तो वे इस्तीफे दे देंगे। ट्रम्प सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।पिछले सप्ताह ट्रम्प ने टि्वटर पर कहा था कि कमांडो- चीफ पैटी अफसर एडवर्ड गेलाघर को यूनिट में रहना चाहिए। गेलाघर पर युद्ध अपराधों में शामिल होने का मामला सामने अाया है। नौसेना के सचिव रिचर्ड स्पेंसर ने बाद में खंडन किया कि उन्होंने त्यागपत्र देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा, लेकिन गेलाघर के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि वे टि्वटर पर ट्रम्प के बयान को औपचारिक आदेश नहीं मानते हैं। कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर ट्रम्प का अधिकृत आदेश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा।गेलाघर पर इराक में नागरिकों पर गोलियां चलाने, आईएस के एक गिरफ्तार लड़ाके की चाकू से हत्या करने और सील कमांडो को जान से मारने की धमकी देने सहित कदाचरण के कई आरोप थे। कोर्ट मार्शल में उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। लेकिन नेवी ने गेलाघर को एक आरोप में दोषी मानते हुए पदावनत कर दिया। उन पर किशोर लड़ाके के शव के साथ तस्वीर खिंचवाकर सेना को बदनाम करने का आरोप है। पिछले शुक्रवार को ट्रम्प ने पदावनति के फैसले को रद्द कर दिया। इससे सील के कमांडर रियर एडमिरल कॉलिन ग्रीन सहित नेवी के अधिकारियों में असंतोष है। वैसे, कमांडर के पास ट्रम्प का आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी, नेवी गेलाघर को यूनिट से निकालने पर आगे बढ़ रही है।राष्ट्रपति ने एक बार फिर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि कमांडो को नहीं निकाला जाना चाहिए। सील की सदस्यता की पिन (तमगा) का हवाला देते हुए ट्रम्प ने एक ट्वीट में कहा कि नेवी लड़ाकू योद्धा और नेवी सील एडी गेलाघर की ट्राइडेंट पिन नहीं छीन सकती है। उन्होंने कहा, शुरू से ही यह मामला खराब तरीके से निपटाया गया है।© The New York Times