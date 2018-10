कुछ प्रश्नों के हिंदी व अंग्रेजी वर्जन में अंतर, कुछ में भाषागत त्रुटियां तो कुछ में सभी विकल्प ही गलत

आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक माध्यमिक परीक्षा 2018 के सात प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। इनमें कुछ प्रश्नों के हिंदी व अंग्रेजी वर्जन में अंतर है, एक प्रश्न में भाषागत त्रुटि है और कुछ प्रश्न में सभी विकल्प ही गलत दिए हैं। अब अभ्यर्थियों ने आयोग से ऐसे प्रश्नों को डिलीट कर अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग रखी है। आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन 2 सितंबर को किया गया था। आयोग ने इस परीक्षा के दोनों ही पेपरों की उत्तर कुंजी एक दिन पूर्व ही जारी की है। आपत्ति देने के लिए 13 से 15 अक्टूबर की अवधि निर्धारित की है, लेकिन अभ्यर्थियों की आपत्तियां अभी से ही सामने आने लगी हैं।ये है चाहते हैं अभ्यर्थी : प्रधानाध्यापक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में 7 प्रश्नों में अंतर है। इन प्रश्नों में हिंदी माध्यम वालों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि अगर अंग्रेजी माध्यम में इन प्रश्नों का वर्जन लगभग सही है लेकिन हिंदी माध्यम में बिल्कुल गलत है।प्रश्न संख्या 7 : आयोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृ वंश की और से लिच्छषियों से संबंधित था?अभ्यर्थियों की आपत्ति है कि इसमें और की जगह ओर आना चाहिए था और लिच्छवी राजवंश होता है, आयोग ने गलत लिखा है।प्रश्न संख्या 24 : अभ्यर्थी गिरधारी लाल जाट के अनुसार इस पहले प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 24 में हिंदी व अंग्रेजी वर्जन में गलती है। इस प्रश्न में हिंदी में छपा है कि फ्रांस में टेनिक कोर्ट शपथ की घटना कब घटित हुई। जबकि अंग्रेजी में है when did the tennis court oath incident took place in france? अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी में टेनिस लिखा ही नहीं गया, इससे वे कन्फ्यूज हो गए।प्रश्न संख्या 28 : निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं था। अभ्यर्थियों का कहना है कि जबकि सही प्रश्न कौन सा देश प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान आना चाहिए।प्रश्न संख्या 40 : आयोग का प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? इसे समझने में अभ्यर्थियों को खासी परेशानी हुई।प्रश्न संख्या 102 में चारों विकल्प गलत : प्रश्न है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है-विकल्प हैं : 1. 55% से 58% के बीच 2. 58% से 61%के बीच 3. 47% से 50%के बीच 4. 50% से 53% के बीचअभ्यर्थियों का कहना है कि इसका उत्तर 53.26% होना चाहिए है।प्रश्न 111 का उत्तर विकल्प गलत : आयोग का प्रश्न है- लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है-विकल्प : 1. थाली, 2 धरियन, 3 रोही और 4 है मेजाअभ्यर्थियों की आपत्ति-पहला विकल्प इसका उत्तर आना चाहिए, लेकिन इसमें थाली दिया है, जबकि असल शब्द थली है।प्रश्न पत्र द्वितीय में 48 नंबर के प्रश्न पर भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। इसे भी गलत बताया गया है।पूर्व की भर्ती में ऐसे प्रश्न हुए थे डिलीट : अभ्यर्थी गिरधारी लाल जाट का कहना है कि आयोग द्वारा ली गई प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2011- 12 की भर्ती में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अंतर वाले सभी प्रश्नों को डिलीट किया था। उसी आधार पर इस भर्ती परीक्षा में भी हिंदी और अंग्रेजी वर्जन वाले समस्त प्रश्नों को डिलीट करें नहीं तो यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में जा सकता है। अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव से आग्रह किया है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम जिन प्रश्नों में में अंतर आ रहा है, उन सभी प्रश्नों को डिलीट करें। क्योंकि जब प्रश्नपत्र दोनों भाषाओं में आता है तो हिंदी भाषा वाले छात्रों के साथ अन्याय होता है जब प्रश्न अंग्रेजी माध्यम से सही होता है तो अंग्रेजी माध्यम वालों को फायदा होता है।सीकर | जीएसटीपी परीक्षा के लिए जीएसटी सलाहकार पोर्टल नहीं चलने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन के लिए 10 अक्टूबर अंतिम तिथि तय थी। सीए गौरव अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने जीएसटी में सलाकार के रूप में सेवा देने वाले विशेषज्ञों के लिए 31 दिसंबर से पहले जीएसटीपी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता तय की थी। पांच सितंबर से 10 अक्टूबर तक आवेदन मांगे थे। पोर्टल नहीं चलने से कर विशेषज्ञ परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए। पोर्टल पर लॉगइन के बाद तकनीकी गड़बड़ी का मैसेज आ रहा है। इसके कारण से आवेदन नहीं हो पाए।