उदयपुर. ईशा अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए मेहमानों का उदयपुर पहुंचना लगातार जारी है। इस सिलसिले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी हिलेरी क्लिंटन उदयपुर पहुंची। होटल पहुंचने पर खुद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी उनका स्वागत करने पहुंचे।

शनिवार को एयरपोर्ट पहुंचने वाले मेहमानों में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल रहे। इसके साथ टीवी और बॉलीवुड के तमाम सितारे इस सेरेमनी की हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। जिन्हे शहर में अलग अलग होटलों में ठहराया गया है।

एश्वर्या, अखिलेश, साक्षी धोनी पहुंचे, अमिताभ कल आएंगे

शनिवार को आने वाले मेहमानों में एश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, अखिलेश और डिंपल यादव, जहीर खान और सागरिका, साक्षी धोनी। जॉन इब्राहिम, विद्या बालन और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर, जावेद जाफरी, भाजपा नेता सुधींद्र कुलकर्णी भी शामिल हैं। वहीं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, सलमान खान, करण जौहर, अक्षय कुमार भी शनिवार को उदयपुर पहुंच सकते हैं। रविवार को उद्योगपति रतन टाटा, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला और अमिताभ बच्चन के आने की संभावना है। मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं।

राजस्थान टूरिज्म ने किया ट्वीट

Welcome to Rajasthan, Ambani family!

We feel elated to be the host state for the wedding celebrations of Ishani Ambani. #Udaipur will witness magic tonight as something sacrosanct takes place!#MyRajasthan #JaaneKyaDikhJaaye