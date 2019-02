विवेक उपाध्याय. प्रतापगढ़. छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय से महज सात किलोमीटर दूर स्तिथ रामदेवजी गांव में सोमवार रात को गांव में दुल्हन की बिंदोली में बेकाबू ट्रक ने रोंद दिया था। जिसमें कुल 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके साथ ही 25 लोग गंभीर घायल हो गए थे। जिन्हे छोटीसादड़ी अस्पताल से उदयपुर के लिए रैफर किया गया था। इस सड़क हादसे में रामदेवजी गांव के सात लोगों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। मंगलवार दोपहर सातों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। इस दौरान पूरा गांव का माहौल गमगीन हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही हादसे की सूचना मिली गांव में हर व्यक्ति की आंख नम हो गई। हमारे गांव के लिए यह बेहद दुखद घटना है। लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। एक साथ सात अर्थियां देख हर कोई सहम उठा। पूरे गांव में शोक का माहौल है। किसी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

The accident in Rajasthan’s Pratapgarh is extremely tragic. My thoughts are with the bereaved families. I pray that those injured recover at the earliest: PM @narendramodi