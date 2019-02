विवेक उपाध्याय. प्रतापगढ़. बीती रात छोटीसादड़ी के रामदेवजी में हुए भयानक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को सुबह ग्रामीणों ने 113 नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर ये जाम लगाया गया। यहां सोमवार रात सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 25 लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों को समझाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है।

मुआवजे की मांग के चलते परिजनों ने शव नहीं लिए हैं। जिसके कारण शव अभी मोर्चरी में ही रखे गए हैं। वहीं अधिकारियों द्वारा समझाईश की जा रही है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट

Deeply saddened to hear about the tragic accident on NH-113 in Chhoti Sadri, #Pratapgarh in which many people have lost their lives and several have been injured. My heartfelt condolences to the grieved families. I pray for speedy recovery of injured people.#Rajasthan