बीते सत्र में सबसे ज्यादा बी ग्रेड में थे बच्चे, इस बार सुधार की उम्मीद

जिले में बीते सत्र (2018-19) 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम औसत रहा था। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में ज्यादातर बच्चों को बी ग्रेड मिली थी। जिले के कुल 57165 में से हिंदी विषय में 21648, अंग्रेजी में 20625 और गणित विषय में 23281 बच्चे बी ग्रेड के थे। 5वीं बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, जिसके तहत बच्चाें को A+, A, B, C, D ग्रेड दी जाती है। बीते साल परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि हिंदी में D ग्रेड 1160 बच्चों ने, अंग्रेजी 1687 और गणित 759 बच्चों ने प्राप्त की थी। अब एक दिन बाद 3 मई को घोषित होने वाले 5वीं बोर्ड के परिणाम से शिक्षा विभाग को बीते साल की तुलना इस बार अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। विभाग का मानना है कि बीते साल विभाग के पुनर्गठन बाद हर ग्राम पंचायत स्तर पर 544 पीईईओ लगाए गए थे। संयुक्त निदेशक और मुख्य डीईआे को माध्यमिक के साथ प्रारंभिक की कमान दिए जाने से इस बार परिणाम सुधार के आसार हैं।बीते साल का ये था ग्रेड वार परिणामवर्ष 2018-19 मेंं हिंदी विषय में A+ ग्रेड के 2804, अंग्रेजी में 3349 और गणित विषय में 3409 बच्चे थे। A ग्रेड हिंदी विषय में 19906, अंग्रेजी में 19541 और गणित में 20930 बच्चे थे। वहीं, C ग्रेड में सबसे कम 8794 बच्चे गणित में थे तथा अंग्रेजी में 11964 और गणित में 11647 बच्चे थे। पर्यावरण विषय की बात करें तो इस विषय में A+ ग्रेड 1974 ने, 19205 ने A ग्रेड, 23825 ने B, 11142 ने C और 1020 बच्चों ने D ग्रेड प्राप्त की थी।डाइट प्रभारी पुष्पेन्द्र ने बताया कि इस बार 60723 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इनमें 3816 सरकारी और 873 निजी स्कूलों के बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि 3 मई को आने वाले परिणाम को लेकर जिले के सभी 79 कलेक्शन सेंटर पर अंकतालिका भिजवा दी गई हैं। ये अंकतालिकाएं कलेक्शन सेंटर्स से स्कूलों को भेजी जाएंगी। बीते साल आई शिकायतों के मद्देनजर स्कूलों से इस बार पहले ही संशोधन मांग लिए थे, जिसमें नाम और जन्मतिथि में त्रुटि सामने आई। सबमें संंशोधन कर दिया गया है।